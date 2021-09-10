【音樂】疫情下的實體音樂節該如何自救？「貴人商務艙」的跨國音樂圈線上交流

文：貴人散步

「台灣啤酒是菲律賓每間7-11都有的東西，每當我想念台灣時，就會去7-11買台灣啤酒。」Mike是菲律賓音樂策展公司 Homonym和Sonik Phlippines的總監，他拿起手中的台灣啤酒和畫面裡的所有人乾杯，開始了這場有菲律賓和台灣的音樂產業人士組成的交流活動。

Photo Credit: 貴人散步提供 貴人商務艙——菲律賓場：Mike

這是貴人散步在2021年啟動的國際交流計畫「貴人商務艙LUCfest Business Class」，每個月由貴人團隊邀請兩個國家，與台灣音樂產業人士進行線上交流，分享疫情下每個人遇到的轉變和未來規劃。

Photo Credit: 貴人散步提供 貴人商務艙——韓國場

2020年初，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）席捲全世界，引發全球大流行的疫情。從2月開始，感染從中國、泰國、韓國、日本，一路蔓延到北美、歐洲等更遠的國家。多數國家對外進行嚴格的邊境管制，對內執行一次又一次的封鎖，各行各業都在這場看不到盡頭的疫情中受到巨大的損失。

娛樂產業尤其慘澹，他們是因疫情最早喊停的行業，也將會是疫情結束後最晚才能回到軌道的行業，所有演藝人員、技術人員、策展人，都被迫面對現實的壓力，開始身兼多職的疫情生活。

2020年的台灣是非常幸運的，零確診的日子讓臺灣社會得以正常運作。在安全的台灣，貴人團隊不僅成功的舉辦了2020年2月以來全世界唯一一個實體的SHOWCASE音樂節，參加人數更高達10萬人。

每年都參加貴人散步的英國廠牌Bella Union專案經理Anika也度過了漫長的隔離，來到臺灣參加2020年他的第一場實體音樂節。「我在人群中和好久不見的朋友擁抱，也和新面孔握手，聽著大家這段時間的生活，很難不感到激動！」對Anika來說，在貴人散步度過的這段時間是他在2020年最能感受到與人連結的時刻。

Photo Credit: 貴人散步提供 貴人散步2020選團人：Harry（左）、Anika（右）

然而，從2021年5月開始，台灣也爆發本土傳染案件，緊接著的三級警戒，讓所有室內與戶外活動都被迫中斷，這必然影響到台灣音樂產業的各種活動，也讓音樂人對未來規劃趨於保守。但這並不影響貴人散步團隊的工作，為了因應疫情的瞬息萬變，貴人團隊在2020年時，便拍攝了11組音樂人的LIVE SESSION，製作了LUC UP!系列影片，並因應世界局勢，規劃了下個年度能幫助台灣音樂人的行銷策略。

2021年，貴人團隊馬不停蹄地參加了數場線上音樂節與國際論壇，上半年為血肉果汁機、緩緩、Go Go Machine Orchestra拍攝LIVE SESSION，並帶著影像成果參加西班牙最大的音樂節Primavera。團隊也帶著睡後故事、Jill Stark、柔米參加由13個國家共同策劃的Global Music Match，進行音樂人創作交流活動。

Photo Credit: 貴人散步提供 live session拍攝：血肉果汁機

除了持續進行音樂出口的工作，貴人團隊也策劃了JQBX線上DJ活動，邀請國內外的樂團和策展單位一起分享音樂，陪伴因疫情而無法出門的觀眾們度過三級警戒。從北美到歐洲再到亞洲的數場產業會議，疫情雖然停住了實體演出，卻讓貴人團隊省去幾十個小時的交通成本，結交更多在音樂產業打拼的盟友。

縱使不確定疫情何時會完全消失，但知道全世界的產業人士還在努力的找尋對抗疫情的新出路，還有聽眾每週在線上電台熱情的與貴人團隊聊天的景象，不免讓人感到充滿力量。

我們相信即使觸碰不到彼此，音樂是我們還能持續保持交流的方式，也是對抗疫情的一帖解藥。「知道熱愛分享和體驗的精神沒有消失，讓我感到無比的溫暖。」Anika在他旅台的遊記結尾這麼寫道。

在台灣迎來+0的日子後，我們希望11月時疫情再度穩定，反正解封後你一定會想來台南，不如就在最好玩的時候來吧！

Photo Credit: 貴人散步提供

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航