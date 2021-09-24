性別平等大退步：透過疫情，思考習以為常的家務分配與情緒勞動

文：陳香婷（婦女新知基金會實習生）

COVID-19疫情期間，性別平等大退步

根據世界經濟論壇（World Economic Forum）於今年（2021）3月提出的「全球性別差距報告」（Global Gender Gap Report），新冠肺炎使得性別差距比（達到各領域性別平等的所需年數）竄升為135.6年，比起2019年的數據增加了36年。而行政院1月公布的《性別圖像》統計顯示，有配偶的女性平均每日無酬家務及照顧時間為4.41小時，疫情後的付出時間高出男性伴侶3個小時。

COVID-19確實讓性別平等大退步，然而為何多數人認為女性理所當然應當料理家事？《厭女的資格：父權體制如何形塑出理所當然的不正義？》作者凱特．曼恩（Kate Manne）指出，部分男性擁有一種「資格感」，認為女性沒做家事是「虧欠」，男性出手協助則是「施惠」。以《第二輪班：那些性別革命尚未完成的事》作者霍希爾德（Arlie Hochschild）提出的「感謝經濟學」（economy of gratitude）觀點分析，丈夫認為自己「幫忙」家務已經足夠，在外工作的妻子卻希望平等分擔；高所得的妻子以薪水貢獻家庭，但被丈夫視為對男性認同的威脅。

因此，如同《所有的憤怒：母親、父親，及平等伴侶關係的神話》作者達西．洛克曼（Darcy Lockman）所言，在外工作的父親擁有負責照顧工作的太太，而工時長的母親則只有躺沙發的先生。彼此的想像與對方的期待互相衝突，導致分配家務的原則回到原始的父權機制。

由於女性在異性戀伴侶關係中受到的社會標準約束遠高於男性，也缺乏對自身資格的認定基準，為了符合完成家事的要求，女性只能尋求親友外援、家事外包（保母、家政婦等），甚至犧牲自己的職場事業。相較於公領域的性別主流化，千禧世代對於婚姻場域中的性別態度仍然保守，長期以來家務勞動的分配不均，在疫情間更是逼迫女性一刻不得閒。

感激還是質疑，新好男人的存在

儘管自六零年代以來，父親花在家務的時間已大幅提升，在雙方皆全職工作的情況下，女人在家中的工作量仍是男人的兩倍以上。然而，許多民眾認為如今「新好男人」已是常態，若男性配偶不願分擔家務，是自己擇偶錯誤，無從責怪全天下的男性。

事實上，大多男性投入的照顧家務為「陪小孩玩」、「倒垃圾」等，相較之下時間付出較少的任務，而女性則負責清潔整理等，勞動力較高的工作。「新好男人」的頭銜讚揚男性的貢獻，若自己願意分擔家務就已經十分了不起，其背後的邏輯仍然是把「不做家事的男人」作為標準值，並期望女性珍惜主動做家事的「稀有動物」。

另一方面，即使雙方皆有全職工作、共同賺錢養家，但是當女性提出家事分配的問題時，男性通常卻期待對方大事化小、不要斤斤計較。從女性開口要求一起參與家務的同時，便已經違反了父權社會視家務為女性職責的規範。就算是全家的責任，在女性提出一同負擔家事之前，便須經過觀察開口時機、考量要求方式等種種情緒勞動。

而在防疫期間，強加於女性的情緒勞動不減反增。《拒絕失衡的「情緒勞動」：女人停止操心一切，男人開始承擔》作者潔瑪．哈特莉（Gemma Hartley）認為，身為家管肩負發現問題、分配任務、安排時間、要求配合等繁瑣工作，只因為其他家庭成員不會主動承擔，是一種「情緒勞動」。

疫情之下，居家工作的職業母親需要同時料理各種生活中的大小事，不僅參與孩子的線上課程，還得照料家人三餐及留意日常行程，甚至要顧及家人的情緒，最後只能擠出零碎時間完成自己的工作。相較之下，居家工作的父親可以心安理得地整日待在書房，專心工作不受打擾，不需要擔心用餐和孩子的各種問題。

代價高昂的「無償」勞動

在家中負擔絕大多數的家務及情緒勞動之外，女性還得面對職場上工作權難以保障的問題。受疫情衝擊，去年（2020）美國勞動市場已經流失了86.5萬名女性，是男性的4倍以上。除了更容易失業，台灣女性回到職場的機會也相當渺茫。台灣女性勞動參與率在30歲之前皆高達9成，但是到了40-44歲的勞動參與率下降到74.5%，遠低於美國及日本，到了50-54歲的勞動參與率則已落後韓國，並隨年齡上升持續而下滑。

台灣的女性勞動參與率從30歲以後持續下降且無法回升，恐怕跟結婚、生育、照顧家人有密切的關係，例如台灣女性平均生育年齡為31歲，而勞工到50歲左右則可能開始會面臨家中長輩需要照顧等需求而離開職場。

事實上，為家庭犧牲事業的代價是可以估計的。2020年一名英國女子在離婚官司中，成功向前夫索取40萬英鎊（約台幣1572萬元）。女性的無償工作確實支持了社會及經濟的發展，然而，付出勞力的她們未能因此獲得什麼利益，因為社會認為這些家務及照顧如此理所當然，甚至因為家務反而阻撓了女性潛在的就業機會。

免費家務不該被視作理所當然。男性除了看到自己的付出和貢獻之外，也應該思考為何自己與其他同儕能夠坐享父權紅利，並時時刻刻檢視自己是否與伴侶平均分擔工作。而女性缺乏「自己可以不用負擔所有家事」的資格感，導致家務分配不均卻仍悶不吭聲，甚至為丈夫辯護，也應該站出來發聲。

而執政者為男性居多的政府官僚，鮮少了解職業婦女面對無薪家務的困境，任其工作、家庭蠟燭兩頭燒，應該盡可能納入女性觀點及意見，讓更多元的視角及意見加入決策圈。家務分配不只是女性的議題，邁向超高齡化的台灣迫使每個人都將面對照顧難題。因此，唯有承認並討論無薪勞動的問題，實施有薪的照顧假、推行公共托育及照顧政策，才能卸下婦女肩上沉甸甸的重擔，放手揮灑屬於自己的斑斕。

參考資料

本文經網氏/罔市女性電子報授權刊登

原文以〈透過疫情，思考習以為常的家務分配〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航