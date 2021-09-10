養一個小孩需要全村的力量：疫情底下，勞工婦女們面臨的抉擇

文：陳香婷（婦女新知基金會實習生）

本文為婦女新知基金會倡議部主任周于萱接受電台專訪的文字整理

防疫破功，家長的擔憂一觸即發

今（2021）年5月18日，全台疫情直轉急下，教育部臨時宣布雙北地區高中以下的學校將實施停課。隔天，改為全台一致停課。家長們不僅擔心每天上百例的個案是否逐漸攀升，也不清楚工作該如何調整因應，更緊急的是，該如何兼顧工作，同時擔起突如其來的照顧重擔。

雖然政府本意是希望民眾減少不必要的移動跟接觸，但停課的命令卻增加離鄉求學者的遠距離移動。已經能夠自理的學生們，有的獨自買票返鄉，有的牽著年幼的手足搭車回家。尚未獨立的學童及幼兒，因學校機構和托育服務停止運作，讓身陷職場的父母們蠟燭兩頭燒。

事實上，從去（2020）年農曆年疫情初爆發，寒假因應防疫而延後一周開學，民眾便已經經歷過一次，這次與去年相同的是，政府頒布新令的速度總令人措手不及，無完善配套措施及照顧政策，讓全職家長獨自面對難題。

工作和孩子只能二擇一，若選擇前者，孩子該由誰照顧呢？阿公阿嬤或許是選項之一，但其居住地點是否在附近市區，抑或在風險高的大量確診社區等地段？如果託付給願意收留孩童的學校，除了群聚提高染疫風險以外，孩子心裡是否會埋怨父母不願花時間照顧，認為自己不受重視，並被同儕以異樣眼光攻擊？

未把照顧需求納入考量，政府還沒講清楚補償措施，也未提供任何替代的公共服務，便緊急宣告造成生活劇變。台北市就曾有位單親媽媽為了家計出外工作，確診後獨留孩童在家，經過整整一天衛生局才介入處理。

除了照顧孩童，中華民國家庭照顧者關懷總會也提出擔憂，長照機構因防疫暫停營業，有長照需求的家庭對於如何應變毫無頭緒。無論年幼孩童或年長失能者，身為家庭經濟支柱的家長們，真不知該如何是好。

工作，還是請假？這是個問題

目前大部分公司仍未額外提供給薪假，以不願介入家務事的態度，期待勞工自行解決「自己家裡的事」。儘管目前因應疫情而制定了雇主不能拒絕、未限制次數的「防疫照顧假」，疫情爆發前也有一年可請七天、併入事假計算的「家庭照顧假」，讓員工得以照顧家中12歲以下或身心障礙的長者。但是，這兩者皆不是員工的首選假別。

其實，大部分勞工都以有給薪的「特休」為優先假別，「能夠減少越多損失越好，」婦女新知基金會倡議部主任周于萱指出，為了基本照顧需求而犧牲停課兩個禮拜的薪水，這般開銷不是每個家庭都能夠負荷的。政府只提供照顧12歲以下孩童可得1萬元補助，而不是針對實際上的需求去提供相應的資源，或許中產階級還能夠應付得來，但對於位在社會底層的弱勢族群，沒有餘裕條件便容易淪為防疫破口。

另一方面，儘管公部門鼓勵居家辦公，民間企業也因顧及工作風險而調整工作為遠距作業，但居家辦公也沒有想像中輕鬆。婦女新知收到不少在職的母親抱怨，同樣在家工作，女性卻同時得兼任家庭打掃，也因為避免外食而須照料三餐，還得安撫孩子整日在家的無聊難耐。

如此一來，長時間居家隔離，不但讓母親壓力倍增，更難以達成工作業績。少了保母的協助，大多女性得一肩扛起比工作還要費心思的無償勞動，與家人長時間相處產生的摩擦及情緒勞動，更是無法衡量。

身於公民社會，掌握改變機會

然而，危機就是轉機。此次突發事件令全台家長兵荒馬亂，卻也促使民眾開始思考，托育政策及長照制度的漏洞存在，照顧資源不足如何幫助如履薄冰的弱勢家庭？嚴峻疫情展開不同階級的視野，開啟對話的機會。

自2010年以來，婦女新知便積極倡議「家庭安排假」的給薪需求，認為家庭與職場不該是互斥的選項。這次因應防疫照顧需求，勞動部仍以「防疫照顧假」已足夠為由搪塞。然而，勞工朋友需要的不只是請假的權利，更迫切的是請假之後該如何支付基本開銷。「如果政府願意多花資源在勞工朋友身上，多花力氣思考怎麼調度資源，怎麼度過這一關，便能夠對症下藥處理問題。」只有正視無償勞動的重要性和必需性，我們才能在下一次困境中從容披荊斬棘，更能避免流失人才。

就企業的角度來看，若雇主願意投資員工處理家庭照顧需求，員工沒有後顧之憂，便能夠盡心盡力在前線為工作奉獻。職場環境對於員工請假的百般刁難並不友善，照顧歧視隱約在工作環境中發酵，讓勞工羞於啟齒。事實上，工作權也包含了安心工作的權益，唯有平衡家庭與工作負擔，員工才能盡其所能完成任務。

位於生產鏈底層的勞工只能靜觀其變嗎？其實不然。只要是工作相關的難題，政府和雇主都有責任承擔，並承諾解決。若將問題丟還給員工，不僅無法解決困境，更未能善盡指揮職守。因此，勞工婦女們可善用工會資源，家長也應該團結發聲，組織互助會讓勞工父母的聲音不容政府忽視。

短時間之內能夠作出的改變也許不多，但我們也不能因為無法撼動行政部門，抑或與注重社福的北歐國家制度不同，便任由無力感吞噬現況。非洲俗諺說道：「養一個小孩，需要全村的力量。」同理，改變一個政策，需要整個公民社會共同努力。無論藉由調整稅率、保險制度，或要求企業友善給薪，提供員工支持系統，都應以扶持疫情下衣單食薄的弱勢族群為主要目標。因為，家庭和工作是維持人類生活的基本權利，本就不該互相衝突。

本文經網氏/罔市女性電子報授權刊登

原文以〈疫情底下，勞工婦女們面臨的抉擇〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航