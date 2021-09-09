塔利班成立新政府：臨時總理是聯合國認證恐怖分子，內政部長是美國懸賞通緝犯

文：吳宗宜

塔利班成立新政府，閣員多為美國通緝恐怖份子

自阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）於8月15日攻佔首都喀布爾後，在面臨各方要求組建一個國際社會可以接受的包容性政府的壓力下，在9月7日宣布成立新政府，並公布看守內閣的成員名單。但政府閣員仍全都由在過去20年戰事中，領導塔利班對抗美軍和政府軍的將領出任。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在記者會上宣布，將由艾昆德（Mohammad Hassan Akhund）將擔任臨時政府的總理，塔利班的共同創始人巴拉達（Abdul Ghani Baradar）則將擔任副總理。

臨時總理艾昆德名列聯合國的恐怖分子名單，在1996年至2001年、塔利班前一次執政期間，曾擔任外交部長和副總理，其領導塔利班的最高決策委員會（Rehbari Shura）已20年；據一份聯合國報告稱，他是塔利班已故創始人歐瑪（Mullah Omar）親近的夥伴和政治顧問，同時他也是塔利班目前最高領袖艾昆薩達（Hibatullah Akhundzada）的親信。

而副總理巴拉達曾擔任塔利班駐卡達辦事處的處長，主導了2020年塔利班與美國川普（Donald Trump）政府的談判，簽署和平協議促使美軍全面撤離阿富汗。

塔利班創始人兼已故最高領導人歐瑪之子雅庫布（Mullah Mohammad Yaqoob）獲任命為國防部長；遭美國列為恐怖組織、惡名昭彰的哈卡尼網絡（Haqqani network）的創辦人哈卡尼（Jalaluddin Haqqani）之子西拉傑丁・哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）則被任命為內政部長，並兼任副總理。他是知名的恐怖份子，聯合國及美國都將其列入懸賞名單，據FBI網站稱，美國國務院對他的懸賞獎金最高來到500萬美元。

塔利班曾承諾建立一個能夠反映阿富汗多元種族的包容性政府，但所有的臨時內閣職位都指派給了塔利班的主要領導階層，且沒有任命任何一位女性擔任閣員。

儘管穆賈希德表示，這只是臨時內閣，「這只是臨時的內閣，我們將接納從阿富汗其他地區來的人。」

在公布內閣名單不久後，從未公開露面的塔利班最高實質領導人艾昆薩也首度發布訓令，稱新政府會致力信守和伊斯蘭教法不牴觸的國際法、條約和承諾，在相互尊重和互動的基礎上，與鄰國和所有其他國家建立健康和牢固的關係。

其聲明指出：「我向所有同胞保證，這些人會致力維護伊斯蘭教規和教法。新領導階層會確保持久和平、繁榮與發展，人民不應離開這個國家，這個伊斯蘭酋長國對任何人都沒有芥蒂……所有人都將參與強化阿富汗和這個體制的過程，我們將以此方式重建這個飽受戰火蹂躪的國家。」

路透社報導，美國《長期戰爭雜誌》總編輯羅吉奧（Bill Roggio）就表示：「新的塔利班，和舊的塔利班一模一樣。」

南華早報報導，威爾遜國際學者中心（Woodrow Wilson International Centre for Scholars）的南亞專家庫格爾曼（Michael Kugelman）也說：「塔利班的新政府根本就沒有包容性，這也不令人感到驚訝，塔利班從未表示內閣部長會有他們以外的人。」

Photo Credit: AP / 達志影像

阿富汗情勢混亂，民眾上街示威

在經歷了20年的內戰後，終於再度掌權的塔利班面臨著統治阿富汗的艱鉅任務，這個飽受戰火摧殘的國家正面臨著嚴重的經濟和安全問題，包括來自伊斯蘭國分支「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan, ISIS-K）的挑戰。

儘管塔利班承諾將比1996年至2001年第一次掌權時更具包容性，但許多阿富汗人擔心塔利班將重演以往殘酷和壓迫的統治。過去一週，全國各地出現越來越多的抗爭活動。

9月7日，數百人聚集在喀布爾街頭抗議遊行，塔利班軍人向空中鳴槍驅散人群，其中一群70多人的抗議遊行大部分都是女性，抗議者法希姆（Sarah Fahim）告訴法新社：「阿富汗婦女希望國家自由，希望國家得到重建，我們累了。」

近日除了首都喀布爾，其他城市也發生抗議活動，包括赫拉特（Herat）和馬扎里沙裡夫（Mazar-i-Sharif），婦女都要求被納入新政府。

在赫拉特，數百名示威者上街遊行，展開橫幅並揮舞阿富汗國旗、高喊著自由，一名因害怕遭到報復，不願透露姓名的醫生向法新社表示，有兩具屍體從抗議現場被運往市中心醫院，死著身上有槍傷。

France24報導，負責首都安全的塔利班莫賓將軍（General Mobin）告訴法新社，「婦女正在製造混亂，這些抗議是外國情報單位的陰謀。」

總部位於喀布爾的阿富汗獨立記者協會表示，14名阿富汗和外國記者在抗議期間被短暫拘留，後來才獲釋。

塔利班發言人穆賈希德在9月7日當晚警告公眾不要走上街頭，「在所有政府部門重啟，解釋陳抗相關的法律前，任何人都不應上街抗議。」

塔利班發言人穆賈希德｜Photo Credit: AP / 達志影像

國際承認之路迢迢

塔利班在9月3日宣布建立阿富汗新政權後，便積極尋求國際承認和建立外交溝通管道，穆賈希德表示：「我們不是部落勢力，我們希望世界上所有國家都能承認我們伊斯蘭政權的合法性。」

目前僅有巴基斯坦、阿聯和沙烏地阿拉伯承認了塔利班政權的合法性，美國則表示不急於承認新政府，此將視塔利班的作為而定，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）告訴法新社：「美國或任何我們溝通過的國際夥伴，都不急於對塔利班有任何形式的承認。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在接受CNN採訪時表示：「一個維護人民基本權利、不窩藏恐怖分子的未來阿富汗政府，是一個我們可以合作並承認的政府。」

英國和加拿大等國也表示，他們沒有立即承認塔利班政府的計劃。

半島電視台報導，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）說：「現實是，在可預見的未來，我們不會承認塔利班，但我認為參與和對話的空間很重要，我們正在密切關注這個組織是否兌現了維持和平的承諾。」

歐盟已同意與塔利班接觸的必要性，但並未正式承認新政府。歐盟於9月3日宣布將在喀布爾建立歐盟聯合辦公室，以加速歐盟國民及其阿富汗人員的撤離，並監察塔利班是否有遵守歐盟的要求，作為承認其政權的標準。

Republic TV報導，歐盟外交和安全政策高級代表（歐盟外長）波瑞爾（Josep Borrell）強調：「為支持阿富汗人民，我們將不得不與阿富汗新政府接觸，但這並不意味著承認，而只是一種接觸行動，而這種接觸行動將視這個政府的作為增加。」

歐盟表示，合作取決於塔利班是否滿足五個條件，包括防止恐怖主義輸出、尊重人權、建立包容性政府、允許接受人道援助及允許希望離開的阿富汗和歐洲公民離開。

俄羅斯大使館並沒有和其他西方國家一樣，在塔利班攻陷喀布爾後撤離，甚至在喀布爾淪陷後會見了塔利班，並稱這次會晤是友好的。

美國之音報導，俄羅斯駐聯合國大使內本齊亞（Vassily Nebenzia）說：「沒有必要恐慌，關於我們對塔利班採取的進一步官方措施，我們將根據具體事態發展和塔利班的具體行動來確定。」

印度斯坦時報（The Hindustan Times）報導，俄羅斯駐印度大使庫達舍夫（Nikolay Kudashev）認為，就阿富汗問題而言，俄羅斯的立場與印度非常接近，指出現在承認伊斯蘭叛亂分子塔利班為阿富汗新政府還為時過早：「我們兩國在阿富汗需要的是安全、可預測、包容的政府，這將滿足阿富汗人民的需求。承認塔利班政府現在說還為時過早，現在喀布爾是否有任何政府或任何管理機構可運作？還沒有。」

土耳其也沒有將大使館從喀布爾撤離，其表示無需急於承認塔利班的統治，安卡拉仍在與其討論是否能接管營運喀布爾機場。據NDTV報導，土國外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）指出，阿富汗新政府需要具有包容性，婦女和少數族裔應該被賦予一些部長級的職位。「沒有必要著急承認，這是我們對全世界的忠告，國際社會應該共同行動。」

中國則傾向支持塔利班政權，其官方聲明皆稱阿富汗屬於阿富汗人民，它的未來應掌握在阿富汗人民手中，中國外交部在發言人汪文斌，在9月6日的例行記者會上表示，中方在阿富汗問題上的立場是一貫而明確的：「中方始終尊重阿富汗主權獨立和領土完整，支持阿富汗人民自主選擇符合本國國情的發展道路。」

在塔利班尋求國際承認的同時，俄羅斯和中國等國也將目光投向了美國撤軍留下的安全真空，極有可能與其接觸並將塔利班視為擴大自身影響力的手段。

美國之聲報導，國際危機組織（International Crisis Group）聯合國主任理高恩（Richard Gowan）表示：「歸根結底，雖然安理會的西方成員關注婦女權利等問題，但中國及俄羅斯對區域安全和防治毒品貿易、極端主義最感興趣，鑒此，中國和俄羅斯有充分的務實理由與塔利班打交道。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航