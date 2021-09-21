《減法的力量》：布魯斯．史普林斯汀「去蕪存菁」的美學，徹底改變了我們聆聽搖滾樂的方式

文：雷迪・克羅茲（Leidy Klotz）

邁向精簡狀態只是第一階段。我們也需要其他人注意到自己達成的「滿意即可後的精簡」。我們需要讓觀眾、客戶和親友明白自身有了更好的變化。正是因為「可見度」，凱特．奧福才能透過「提議拆除萊辛頓市中心某個基礎設施」而贏得一場設計比賽。「可見的精簡」是指，你能製作出塔夫特風格的簡約幻燈片，但你的觀眾看了不會覺得你很懶惰。

優秀的寫作能力就能闡述這條原則。許多專家、範例和研究都指出同樣的發現：客觀來說，精簡確實比較好。吐溫（大概）承認這點，在他之前的歷代作家大概也是如此。這就是為什麼海明威承認，他經常試著刪減短篇故事裡的部分內容，因為「從理論上來說，你省略的任何部分，其實能強化整體的故事」。

丹尼爾．歐本海默（Daniel Oppenheimer）在所著的《運用不必要的博學行話的後果：使用不必要的冗長字句有哪些問題》（Consequences of Erudite Vernacular Utilized Irrespective of Necessity: Problems with Using Long Words Needlessly.）中表示，自己的研究發現也揭示了「更少乃更好」。

想唸完大學就不可能不看書，而《英文寫作指南》（Strunk and White）應該就是指定刊物之一。威廉．史傳克整理了自己幾十年教授英文的經驗，寫出這本寫作指南，而他昔日的學士學生懷特在一九五九年更新了這本書。新版書名稱作《英文寫作聖經》，目前依然是大學課程中最常被指定的書籍。

《英文寫作指南》中最著名的建議，是直率地提醒讀者採用減法：「省略不必要的文字。」

考慮到上述的傳統智慧，嘉貝麗、班恩、安迪和我都覺得可以透過寫作來觀察人們如何採用減法。可惜的是，我們的受試者們無論在編輯自己或別人所寫出的摘要時，大多傾向於採用加法。他們似乎並沒有把《英文寫作指南》的教導牢記於心。

又或許，受試者其實知道哪些做法最好，但認定施測者不會注意到哪些部分被省略。研究發現，一般人會認為一個論點的長度能代表其品質。也許我們的受試者們曾聽說，在答案卷上寫下較長的答覆，一定能拿到更高的分數。我們被提醒：雖然客觀來說，更簡潔的文章會更好，但真正重要的是你的觀眾如何反應。

我為了擴建家中而舉辦的那場設計比賽中，其中一名參賽的學生名叫寇特妮。大約兩年後，她申請就讀碩士班，還讓我看了申請書上的一個題目，她知道我一定會覺得很有趣。哈佛設計研究院提出的一個疑問是：

你對「少即多」這句許多領域都有的格言有何感想？（三百字）

令我在意的，是這個疑問句在結尾所寫下的規定作答字數。這三百字是指寇特妮最多只能寫三百字？還是最少必須寫三百字？還是這是理想字數？寫下這個題目的人，是帶著諷刺心態針對一個關於「少即多」的問題，提出數量要求？

想挑哈佛大學的毛病是很有趣，但世界各地的教師都鼓勵我們採用加法。歷史教授規定一篇論文作業必須「至少有十頁」。數學老師會因為你「沒寫出解題過程」而扣你分。甚至就算老師沒要求「更多」，我們還是會主動提供。我們常常在作業、設計或計算過程中保留某個部分，不是因為它能改善整體成果，而是因為想讓人看見自己付出的努力。

寇特妮如果交出遠遠不到三百字的作答，就表示她壓抑了大腦裡的進化本能：想展現能力，希望向人們證明她能塑造自己的世界。更重要的是，她應該能認定其他申請人寫下的字數大概都在三百左右。畢竟三百字是看得見的證據，能證明你投入了時間和心思。不會有人把冗長的答覆誤認為懶惰型精簡。但是寇特妮下定了決心，把自己的能力賭在由十五個英文字組成的日式俳句上：

被拆掉的牆，或打開的門，意義深遠矣。

無論是在學校還是工作場合，「提供更多」都會讓我們感到安心。透過流線型的新建築、更寬的道路，以及裝設於這兩者當中、用於蒐集數據的小型電腦，來建設未來的萊辛頓市，這能讓出資者相信「聘請專家」是聰明決定。凱特．奧福採用減法來襯托出萊辛頓市的自然美景時，是冒了讓自己顯得做事不夠仔細的風險。她投入了更多努力，能拿出來的「可見」成果卻比較少。

那麼，你如果逼自己超越滿意即可，但人們卻沒有對你獲得的精簡做出反應，那你該怎麼辦？你要怎樣讓人們無法否認自己看不見的東西？你要如何減少字數，卻還能讓粉絲和評論家拍手叫好？

有「新澤西的海明威」外號的歌手布魯斯．史普林斯汀，說自己的專輯《城鎮邊緣的黑暗》是他的「武士唱片，為了戰鬥而去蕪存菁」。別忘了，想「去蕪存菁」，意思就是原本有「蕪」的存在，無論是搖滾歌曲、繁榮城市，還是圖面冗餘的圖案。

為了傳達與專輯同名之歌的歌詞，史普林斯汀刪減了文字。他在之前的專輯中也清楚證明了自己懂得減少文字。史普林斯汀的第一張專輯《來自艾斯柏利公園的祝福》的第一首歌〈炫目之光〉的第一句歌詞是：「夏季的瘋狂鼓手、壞蛋和印地安人，和一個少年外交官。」

跟這些冗長歌詞相比，《城鎮邊緣的黑暗》專輯裡的歌曲〈街道狂飆〉（這是以斯拉的搖籃曲）的第一句歌詞是：「我有輛三九六型引擎的六九年雪弗蘭。」

史普林斯汀的《城鎮邊緣的黑暗》專輯的歌詞長度不僅減少，他也刪掉了不必要的文字。平均來說，這張專輯的每首歌有兩百二十五個字，遠少過他之前的專輯歌詞字數。

《城鎮邊緣的黑暗》也刪減了樂器演奏的部分。史普林斯汀在自傳中解釋：「鼓聲如果強大但適中，就有空間容納強勁的吉他聲。吉他聲如果強勁但精簡，鼓聲就能變得像房子那樣渾厚。」

《城鎮邊緣的黑暗》中的每一首歌不僅都傳達了精簡，這張專輯整體也傳達出無所不在的減法。史普林斯汀刪掉了五十多首錄好的歌曲，只留下十首。他刪掉的一些歌曲，成了其他歌手的暢銷曲：佩蒂．史密斯靠著〈因為這一夜〉而在排行榜上拿下第十三名。蓋瑞．邦茲（Gary U.S. Bonds）靠〈這個小女孩〉拿到第十一名。指針姊妹合唱團靠〈熱情如火〉拿到第二名。他不只是有膽量從自己的武士唱片裡刪掉那些暢銷歌曲，而且當他這麼做的時候，自己的歌曲成績其實都還未曾進入過排行榜的前二十名。

史普林斯汀犧牲了歌詞、聲音和歌曲。但因為堅持採用減法，其精簡因此變得引人注目。以苛刻聞名的搖滾樂評論家戴夫．馬胥（Dave Marsh），在《滾石》雜誌中說《城鎮邊緣的黑暗》「絕對是突破性之作」，這張專輯「徹底改變了我們聆聽搖滾樂、錄製，以及播放方式」。該專輯被知名的《新音樂快遞》雜誌選為一九七八年的最佳專輯，至今也是所有重要搖滾樂排行榜上的最佳專輯之一。這種去蕪存菁的美學也激發了各種風格的搖滾樂，包括代表油漬搖滾風潮的珍珠果醬樂團、另類搖滾的討伐體制樂團，以及新浪潮搖滾的殺手樂團。

你就算不是搖滾樂手或評論家，也能欣賞史普林斯汀的武士唱片。我還沒完全搞懂《城鎮邊緣的黑暗》為何特殊之前，就已經知道它很特別，而且許多粉絲也同意。該專輯帶來了一百一十五場巡迴演出，史普林斯汀終於得以還清債務，而且從此賣出數以千萬計的專輯和門票。今天的他雖然名下有三百多首作品，但他的現場演出至少會涵蓋《城鎮邊緣的黑暗》專輯裡一半的作品（大概包括〈廢土〉〈應許之地〉〈徹夜證明〉，以及與專輯同名的歌曲。你如果夠幸運，說不定能聽到以斯拉的搖籃曲）。

和史普林斯汀一樣，林瓔也堅持於「可見的精簡」，在一千四百多名參賽者的作品中脫穎而出。凱特．奧福也堅持下去，持續改善複雜的人造池和水孔系統，給萊辛頓市中心帶來看得見的美景。

二○一七年，麥克阿瑟基金會頒發了名副其實的「天才獎」給奧福，承認她的傑出創意，並表示她「跨越了傳統造景建築的界線」。史普林斯汀堅持採用減法，因此徹底改變了我們如何聆聽搖滾樂。奧福的「可見的精簡」超越了領域的限制。只要做出足夠的減法，被刪去的部分就遲早能成為故事。

書籍介紹

本文摘錄自《減法的力量：全美最啟迪人心的跨領域教授，帶你發現「少，才更好」》，先覺出版

作者：雷迪・克羅茲（Leidy Klotz）

譯者：甘鎮隴

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Photo Credit: 先覺出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航