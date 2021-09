《減法的力量》：布魯斯．史普林斯汀「去蕪存菁」的美學，徹底改變了我們聆聽搖滾樂的方式

文:雷迪・克羅茲(Leidy Klotz)

邁向精簡狀態只是第一階段。我們也需要其他人注意到自己達成的「滿意即可後的精簡」。我們需要讓觀眾、客戶和親友明白自身有了更好的變化。正是因為「可見度」,凱特.奧福才能透過「提議拆除萊辛頓市中心某個基礎設施」而贏得一場設計比賽。「可見的精簡」是指,你能製作出塔夫特風格的簡約幻燈片,但你的觀眾看了不會覺得你很懶惰。

優秀的寫作能力就能闡述這條原則。許多專家、範例和研究都指出同樣的發現:客觀來說,精簡確實比較好。吐溫(大概)承認這點,在他之前的歷代作家大概也是如此。這就是為什麼海明威承認,他經常試著刪減短篇故事裡的部分內容,因為「從理論上來說,你省略的任何部分,其實能強化整體的故事」。

丹尼爾.歐本海默(Daniel Oppenheimer)在所著的《運用不必要的博學行話的後果:使用不必要的冗長字句有哪些問題》(Consequences of Erudite Vernacular Utilized Irrespective of Necessity: Problems with Using Long Words Needlessly.)中表示,自己的研究發現也揭示了「更少乃更好」。

想唸完大學就不可能不看書,而《英文寫作指南》(Strunk and White)應該就是指定刊物之一。威廉.史傳克整理了自己幾十年教授英文的經驗,寫出這本寫作指南,而他昔日的學士學生懷特在一九五九年更新了這本書。新版書名稱作《英文寫作聖經》,目前依然是大學課程中最常被指定的書籍。

《英文寫作指南》中最著名的建議,是直率地提醒讀者採用減法:「省略不必要的文字。」

考慮到上述的傳統智慧,嘉貝麗、班恩、安迪和我都覺得可以透過寫作來觀察人們如何採用減法。可惜的是,我們的受試者們無論在編輯自己或別人所寫出的摘要時,大多傾向於採用加法。他們似乎並沒有把《英文寫作指南》的教導牢記於心。

又或許,受試者其實知道哪些做法最好,但認定施測者不會注意到哪些部分被省略。研究發現,一般人會認為一個論點的長度能代表其品質。也許我們的受試者們曾聽說,在答案卷上寫下較長的答覆,一定能拿到更高的分數。我們被提醒:雖然客觀來說,更簡潔的文章會更好,但真正重要的是你的觀眾如何反應。

我為了擴建家中而舉辦的那場設計比賽中,其中一名參賽的學生名叫寇特妮。大約兩年後,她申請就讀碩士班,還讓我看了申請書上的一個題目,她知道我一定會覺得很有趣。哈佛設計研究院提出的一個疑問是:

你對「少即多」這句許多領域都有的格言有何感想?(三百字)

令我在意的,是這個疑問句在結尾所寫下的規定作答字數。這三百字是指寇特妮最多只能寫三百字?還是最少必須寫三百字?還是這是理想字數?寫下這個題目的人,是帶著諷刺心態針對一個關於「少即多」的問題,提出數量要求?

想挑哈佛大學的毛病是很有趣,但世界各地的教師都鼓勵我們採用加法。歷史教授規定一篇論文作業必須「至少有十頁」。數學老師會因為你「沒寫出解題過程」而扣你分。甚至就算老師沒要求「更多」,我們還是會主動提供。我們常常在作業、設計或計算過程中保留某個部分,不是因為它能改善整體成果,而是因為想讓人看見自己付出的努力。

寇特妮如果交出遠遠不到三百字的作答,就表示她壓抑了大腦裡的進化本能:想展現能力,希望向人們證明她能塑造自己的世界。更重要的是,她應該能認定其他申請人寫下的字數大概都在三百左右。畢竟三百字是看得見的證據,能證明你投入了時間和心思。不會有人把冗長的答覆誤認為懶惰型精簡。但是寇特妮下定了決心,把自己的能力賭在由十五個英文字組成的日式俳句上:

被拆掉的牆,或打開的門,意義深遠矣。

無論是在學校還是工作場合,「提供更多」都會讓我們感到安心。透過流線型的新建築、更寬的道路,以及裝設於這兩者當中、用於蒐集數據的小型電腦,來建設未來的萊辛頓市,這能讓出資者相信「聘請專家」是聰明決定。凱特.奧福採用減法來襯托出萊辛頓市的自然美景時,是冒了讓自己顯得做事不夠仔細的風險。她投入了更多努力,能拿出來的「可見」成果卻比較少。

那麼,你如果逼自己超越滿意即可,但人們卻沒有對你獲得的精簡做出反應,那你該怎麼辦?你要怎樣讓人們無法否認自己看不見的東西?你要如何減少字數,卻還能讓粉絲和評論家拍手叫好?

有「新澤西的海明威」外號的歌手布魯斯.史普林斯汀,說自己的專輯《城鎮邊緣的黑暗》是他的「武士唱片,為了戰鬥而去蕪存菁」。別忘了,想「去蕪存菁」,意思就是原本有「蕪」的存在,無論是搖滾歌曲、繁榮城市,還是圖面冗餘的圖案。

為了傳達與專輯同名之歌的歌詞,史普林斯汀刪減了文字。他在之前的專輯中也清楚證明了自己懂得減少文字。史普林斯汀的第一張專輯《來自艾斯柏利公園的祝福》的第一首歌〈炫目之光〉的第一句歌詞是:「夏季的瘋狂鼓手、壞蛋和印地安人,和一個少年外交官。」

跟這些冗長歌詞相比,《城鎮邊緣的黑暗》專輯裡的歌曲〈街道狂飆〉(這是以斯拉的搖籃曲)的第一句歌詞是:「我有輛三九六型引擎的六九年雪弗蘭。」

史普林斯汀的《城鎮邊緣的黑暗》專輯的歌詞長度不僅減少,他也刪掉了不必要的文字。平均來說,這張專輯的每首歌有兩百二十五個字,遠少過他之前的專輯歌詞字數。

《城鎮邊緣的黑暗》也刪減了樂器演奏的部分。史普林斯汀在自傳中解釋:「鼓聲如果強大但適中,就有空間容納強勁的吉他聲。吉他聲如果強勁但精簡,鼓聲就能變得像房子那樣渾厚。」

《城鎮邊緣的黑暗》中的每一首歌不僅都傳達了精簡,這張專輯整體也傳達出無所不在的減法。史普林斯汀刪掉了五十多首錄好的歌曲,只留下十首。他刪掉的一些歌曲,成了其他歌手的暢銷曲:佩蒂.史密斯靠著〈因為這一夜〉而在排行榜上拿下第十三名。蓋瑞.邦茲(Gary U.S. Bonds)靠〈這個小女孩〉拿到第十一名。指針姊妹合唱團靠〈熱情如火〉拿到第二名。他不只是有膽量從自己的武士唱片裡刪掉那些暢銷歌曲,而且當他這麼做的時候,自己的歌曲成績其實都還未曾進入過排行榜的前二十名。

史普林斯汀犧牲了歌詞、聲音和歌曲。但因為堅持採用減法,其精簡因此變得引人注目。以苛刻聞名的搖滾樂評論家戴夫.馬胥(Dave Marsh),在《滾石》雜誌中說《城鎮邊緣的黑暗》「絕對是突破性之作」,這張專輯「徹底改變了我們聆聽搖滾樂、錄製,以及播放方式」。該專輯被知名的《新音樂快遞》雜誌選為一九七八年的最佳專輯,至今也是所有重要搖滾樂排行榜上的最佳專輯之一。這種去蕪存菁的美學也激發了各種風格的搖滾樂,包括代表油漬搖滾風潮的珍珠果醬樂團、另類搖滾的討伐體制樂團,以及新浪潮搖滾的殺手樂團。

你就算不是搖滾樂手或評論家,也能欣賞史普林斯汀的武士唱片。我還沒完全搞懂《城鎮邊緣的黑暗》為何特殊之前,就已經知道它很特別,而且許多粉絲也同意。該專輯帶來了一百一十五場巡迴演出,史普林斯汀終於得以還清債務,而且從此賣出數以千萬計的專輯和門票。今天的他雖然名下有三百多首作品,但他的現場演出至少會涵蓋《城鎮邊緣的黑暗》專輯裡一半的作品(大概包括〈廢土〉〈應許之地〉〈徹夜證明〉,以及與專輯同名的歌曲。你如果夠幸運,說不定能聽到以斯拉的搖籃曲)。

和史普林斯汀一樣,林瓔也堅持於「可見的精簡」,在一千四百多名參賽者的作品中脫穎而出。凱特.奧福也堅持下去,持續改善複雜的人造池和水孔系統,給萊辛頓市中心帶來看得見的美景。

二○一七年,麥克阿瑟基金會頒發了名副其實的「天才獎」給奧福,承認她的傑出創意,並表示她「跨越了傳統造景建築的界線」。史普林斯汀堅持採用減法,因此徹底改變了我們如何聆聽搖滾樂。奧福的「可見的精簡」超越了領域的限制。只要做出足夠的減法,被刪去的部分就遲早能成為故事。

書籍介紹

本文摘錄自《減法的力量:全美最啟迪人心的跨領域教授,帶你發現「少,才更好」》,先覺出版

作者:雷迪・克羅茲(Leidy Klotz)

譯者:甘鎮隴

新常態,就是在做減法,

面對疫情的機會與挑戰,最能翻轉你思考的一本書!

減法本身就是一種行動,精簡就是一種最終狀態。

美國知名行為科學教授,教你用「停辦清單」取代「待辦事項」,

用「編輯舊文」取代「撰寫新文」,

用創造性的減法獲得他人忽略的機會,帶來真正的改變!

近藤麻理惠教我們簡化居家;名廚奧利佛的食譜只有五種食材;《深度工作力》宣揚「數位極簡」⋯⋯但為什麼我們需要三本書,才能解決不同領域的同一個基本問題?

因為,我們從來沒有真正掌握減法的力量!

今天的你,是否比三年前更為忙碌?

你所擁有的東西是否比以前更多?

你是不是花更多時間取得資訊,而不是從已知的事物中萃取精華?

你是不是花更多時間寫新的內容,而非編輯舊文章?

你在家中或公司是否訂下更多新規矩,而非刪除現有的規定?

如果以上任何一項的答覆為「是」,你並不孤單。

我們為了改善人生、工作和社會而努力「添加」,卻忘了把「減法」納入考量。其實,

減少不是損失,「少」能讓我們獲得更多時間與空間。

擅長跨領域思考、最啟發人心的教授雷迪‧克羅茲,透過革命性的研究,讓你正視自己疏於減法的心智盲點,培養減法思維。閱讀本書不僅能改善生活,還能帶來卓越,而且樂趣十足。你將能透過更清晰的鏡片看待世界,找到長久以來錯過的選項,透過「刪減」累積更多智慧,為自己、家庭、公司、城市、機構、地球、後代,做出真正能帶來改變的減法決策!

Photo Credit: 先覺出版

