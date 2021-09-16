移工與「黑戶寶寶」悲劇不斷，鬆綁「禁孕條款」為何適得其反？

文：余治明（國民黨青年部新住民工作坊特約研究員）

今年6月一名印尼籍女性移工的男嬰，被發現窒息，送醫後不治，經警方調查婦人為非法移工，育有三歲男童與一名未滿月的男嬰，疑似男童與男嬰同床，不慎壓到，釀成悲劇。台中市社會局表示，過去，這個家庭並沒有任何通報紀錄。經調查婦人為非法移工，男童非本國籍，而移工寶寶更是來不及長大，再次凸顯「黑戶寶寶」的議題。

截至2021年3月勞動部統計，外籍移工在台人數達71.9萬，國籍別以印尼籍27.9萬人居首（占38.9％）就性別觀察，女性39.3萬人，占54.7％，其中逾半為印尼籍。據移民署統計，累計自2007年1月至2020年7月底，生母為失聯移工或不實身分者，屬非本國籍之無依兒少有941人。而台北市長柯文哲4月聽取報告的會議中則表示，台灣移工有五萬人失聯，推估「黑戶寶寶」近一萬人。

憂遣返回國，非法移工攜黑戶寶寶四處逃亡

根據過去的法令，女性外勞一旦在台懷孕就必須立刻遣返，政府在女性外勞入境前，除了要求需提出未懷孕體檢證明外，入境後每半年還要驗一次孕，一旦被驗出懷孕，就立刻解僱遣返。然而，人皆有七情六慾，在印尼當地有86%的人民信奉伊斯蘭教，其信仰深植人心，當中，禁止墮胎的教義，更影響到如今印尼的《墮胎法》，導致許多印尼籍移工來台意外懷孕後，大多會選擇生下來。

在「禁孕條款」的壓力下，造成女性移工因擔心解僱、遣返，而選擇逃跑，帶著在台灣生下的「黑戶寶寶」，過著到處打黑工逃亡的日子，甚至有拋棄嬰孩的事件層出不窮。

禁孕條款鬆綁，卻「適得其反」

之後，相關的法律進行了修訂，自2003年起女性移工可享用懷孕不需被遣返的待遇，《性別工作平等法》也修訂，不得因懷孕中止契約外，女性移工懷孕後還可向僱主改調輕易的工作，如若在台分娩，僱主需給付八周有薪產假，若是懷孕三個月以上的流產，可要求停止工作，休四周的有薪產假。

然而，此項政策看似提升女性移工權益，卻未考量實際執行問題而「適得其反」。

首先，營利單位的僱主，是否能落實此項政策，當女性移工懷孕向僱主要求有薪產假，而僱主未能給付時，移工是否知情可尋求幫助的管道？

此外，若僱主為非營利事業單位如，家庭看護、家庭幫傭等類型的工作，此項法令，對僱主而言有如增加負擔。也因此，在修法之後後，常有僱主以其他理由變相解約的案例，使得法令制度失能，女性移工權益非但未獲得改善，反而，使僱主與移工的處境更為極端。

Photo Credit: 中央社

解決方案：政府適量補助，並解決人力調配問題

上述的內容，看似是兩項社會議題，實則源起於同一件事，只因法令的不完善，而衍伸出後面問題，先有「女性移工懷孕權益，未被民間接納」，後有「黑戶寶寶的撫養與安置」。女性移工權益雖獲得法律上的保障，卻未考量僱主能否願意負擔的實際問題，使得法令無法順利推行。而其解方，應該是避免將移工權益的重擔全壓在僱主身上。

在兩種常見移工類型中，第一類、提供家庭幫傭、看護相關工作的僱主，由於屬非營利單位，政府應該予以適量補助，共同承擔；第二類、屬於營利事業單位，政府應成立「移工懷孕通報系統」，方便移工自行通報登記，並派遣人員至營利單位予以關懷，協助移工懷孕後工作調配的權益相關事宜。

此外，政府單位還須有人力調配的措施，以解決移工孕期勞動力短缺的問題。

再者，針對目前「黑戶寶寶的撫養與安置」議題，儘管政府已設立收容機構，但非法移工往往因種種原因，不願透露其身分，而不敢託付公立的收容機構，轉而至民間收容場所安置兒童，往往因需求量大，產生人力照顧及兒童超收等問題。

對此，政府應將資源重新分配至民間收容單位，協助解決人力與空間的不足。從女性移工擔憂懷孕遭解僱的源頭解決問題，能夠有效防止移工陸續失聯，同時，針對現有已發生的黑戶案例，給與更大的寬容及安置資源，避免悲劇再次發生，兩者相輔相成，才能真正提升女性移工的在台的工作權益。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航