「戰鬥藍」集結：全台72位各級民代加入，原民立委：希望趙少康帶我們出草！

中廣董事長趙少康號召「戰鬥藍」，今（9）日舉行集結記者會，名單從南到北、從地方到中央有72位各級藍營民代加入；今天也有17名立委、14名地方議員到場響應。趙少康強調，戰鬥藍要為2022及2024的勝選而戰，不能讓民進黨繼續傷害台灣。國民黨原住民立委孔文吉也表示，「現在應該是要出草的時候了。」

戰鬥藍宣言：民進黨專權腐化台灣民主

「戰鬥藍」的宣言中，痛批民進黨不負責任，躲在「2025非核家園」空頭支票的背後，不敢面對台灣缺水、缺電，不敢面對碳排放的毒化，不敢承諾台灣在2050年達到碳中和。並稱現在民進黨執政的政府債台高築，看不到勞保年金破產的警訊，無能帶領台灣轉型脫困，只會政策買票大撒幣，讓厭世代深陷低薪困境，買不起房子也生不起孩子。

宣言也表示，大法官、立委、部會首長通通都「唯黨是從」，任由民進黨派系操控，眼中只有利益沒有人民，摧毀文官體系的中立，做民進黨掠奪選票的幫兇。專權、沈淪、腐化的民進黨正在啃蝕台灣的民主，藍軍如果不能奮力抵擋、拿回執政權，就失去存在的價值。

宣言中也指責蔡英文執政後，兩岸敵意快速升高，把台灣帶向危險的衝突邊緣，蔡英文不敢獨、不願和，國家領導人淪為美、中對抗的棋子，國家安全依託在美國蒼白的口頭承諾，親美反中等成了動員選民的魔咒，一次次綁架、威脅人民往危險衝撞。

戰鬥藍要重新奪回國家命運的主導權，為了台灣的未來、中華民國的尊嚴與生存、台海和平、少子化、貧富差距、世代正義以及而戰，「沒有戰鬥力，要如何為人民阻擋民進黨一黨獨大？」趙少康激動表示。

只有11個藍委沒加入，趙少康否認「地下主席」說

國民黨38席立委，有27席加入，包括賴士葆、孔文吉、吳斯懷、呂玉玲、吳怡玎、李貴敏、李德維、林思銘、林奕華、洪孟楷、馬文君、徐志榮、翁重鈞、張育美、陳以信、許淑華、陳雪生、溫玉霞、楊瓊瓔、廖婉汝、葉毓蘭、鄭天財、鄭正鈐、鄭麗文、魯明哲、蔣萬安、羅明才都在名單當中。

沒加入的立委則有江啟臣、林文瑞、林為洲、林德福、陳玉珍、陳超明、曾銘宗、費鴻泰、萬美玲、廖國棟、謝衣鳳。其中江啟臣是黨主席、另外立法院黨團幹部包括總召費鴻泰、書記長陳玉珍與黨團副書記長萬美玲，則因保持中立，戰鬥藍刻意不邀請，因為戰鬥藍不希望變成黨團，反而要能促成國民黨內的團結。

不過江啟臣今天特別買了半版報紙廣告力挺「戰鬥藍」，上午接受廣播節目專訪，事後趙少康也特別前來致意、合照。江啟臣表示，國民黨本來就應該回歸戰鬥，發揮當年孫中山帶領的革命精神，尤其現在國民黨在野，在野就是戰鬥、在街頭、跟人民站在一起，發揮戰鬥的精神。

賽德克族出身的國民黨立委孔文吉則當場引用電影《賽德克巴萊》的名句，說

「當民進黨要國民黨卑躬屈膝，要讓民進黨見識國民黨野蠻的驕傲，現在應該是要出草的時候了，希望趙少康帶我們出草！」

而各地方市議員則包括台北市議員王鴻薇、徐巧芯、徐弘庭、陳炳甫、李明賢、李柏毅、張斯綱、羅智強、鍾沛君、游淑慧、侯漢廷、闕枚莎。新北市議員陳明義、葉元之、林國春、陳偉杰；桃園市議員舒翠玲、朱珍瑤、梁為超、徐玉樹；台中市議員黃健豪、陳文政、張彥彤、羅廷瑋、賴義鍠、陳本添；台南市議員謝龍介、蔡育輝；高雄市議員李眉蓁、李亞築、黃香菽、蔡金晏、蔡武宏、鍾易仲、陳麗娜、邱于軒、宋立彬、陳若翠、李雅芬、陳美雅、陳玫娟、黃柏霖、黃紹庭；宜蘭縣議員林岳賢。

對於外界質疑趙少康組戰鬥藍是復刻過去的「新國民黨連線」，趙少康反駁，那是國民黨一黨獨大的時代，現在國民黨是在野，團結都來不及了；戰鬥藍不會是次級團體。對於有人懷疑趙少康要當「地下黨主席」，他則回應，「我地上黨主席都沒選了，還當地下黨主席？」他保證將來一定跟國民黨中央配合，不管誰當選戰鬥藍都會協助，增加國民黨戰鬥力，會團結所有能團結的力量、結合所有能結合的朋友，國民黨現在要把力量做大。

趙少康強調，戰鬥藍不希望變成黨團，而是精神上的結合，沒有跟黨內有矛盾，「我們現在鬥誰了？好像是在鬥我吧？」真正要鬥的對象是民進黨，國民黨裡面只有團結。趙少康也說，戰鬥藍是跨黨派，各界願意參加都很歡迎，包含民眾黨在內，甚至連民進黨願意「起義」的，他都很歡迎。

對於未來的具體行動，趙少康則表示，戰鬥藍強調機動性、戰鬥性，遇到有緊急重大事情大家會討論，也會在群組上交換意見，同時也會跟學術團體、智庫及學者專家聯繫，提供意見作為成員問政的參考。

最近「戰鬥藍」動作頻頻，日前國民黨青年部也才剛剛串連多位藍營青年開設粉絲轉頁，要形成「戰鬥藍」的社群連線，並呼籲黨內政治人物幫忙按讚打氣，盼能透過網路空戰，發揮藍營影響力。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航