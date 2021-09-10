那一年，聯電放下「台積電心結」，揭開18年來最大轉型計畫

文：林宏達、財訊編輯中心

晶圓代工大廠聯電受惠晶圓代工產能供不應求，加上日前與面板驅動IC封測大廠頎邦宣布策略合作，引發市場高度關注。

回顧過去15年的時間，聯電股價未受市場太多青睞，直到去年才又重新擦亮招牌，其中一個原因，就是當年大膽放棄先進製程的決定。2018年《財訊》雙週刊561期曾深入報導，聯電放下18年台積電心結的關鍵轉折，以下為完整全文。

「不再投資12奈米以下的先進製程！」這是2017年7月，聯電採用共同總經理制後，新接任的王石和簡山傑隨即做了這個極為大膽的決定，宣告聯電開始進行一連串的改革，要扭轉過去18年聯電的競爭劣勢。

這個宣布在全球半導體產業引起軒然大波，外資分析師看法兩極，摩根士丹利分析師詹家鴻在2018年7月分報告中認為，聯電是「把錢花在正確的地方」，上調聯電的投資評等；UBS（瑞銀集團）也給予買進評等；花旗證券則持續質疑聯電在28奈米的競爭力，給予賣出評等。許多分析師的疑問是，「不投資先進製程，聯電還會成長嗎？」當中芯、格羅方卓、英特爾都不敢對投資先進製程說不，聯電竟然開了第一槍。

聯電董事長洪嘉聰的這項決定，卻是企業經營策略裡，一個很有意思的案例。《財訊》透過正式發言管道，取得共同總經理王石的看法，他上任這400天內，聯電幾乎是「換了一個腦袋」，追求成長的策略已和過去不同；聯電放棄一塊眾人都看到，實際上未必吃得到的市場，承認自己的弱點，卻可能打開全新的機會。

王石曾是美商Trident（泰鼎微電子）的副總經理，在他任內，這家做繪圖晶片的公司在他重新定位後，從一度奄奄一息，最後市值增加20億美元。他2008年加入美國聯電後發現，聯電之所以持續在市場上輸給台積電，不在於企圖心，而是策略需要調整。

「18年都是不斷追趕的策略。」王石分析，2000年時，聯電選擇和IBM合作研發銅製程，台積電選擇自行研發，從此讓聯電在先進製程上處於落後狀況。

Photo Credit: 《財訊》雙週刊561期

聯電換了一個腦袋，王石公開400天密謀計畫

「聯電的客戶群縮小，但先進製程每個世代，產能的投資成本愈來愈高。」他分析。如果把聯電和台積電比喻成戰艦。在先進製程的戰爭中，聯電這條戰艦愈來愈小，台積電愈來愈大。過去18年，每當台積電這條大船換上口徑更大的大炮，聯電也努力要做同樣的事，期待靠技術領先，擴大規模；但18 年過去了，這件事卻一直沒有發生。

追趕策略讓聯電長期處於劣勢。「一旦客戶群變小，技術和資源就變少，你持續投入，但是推出的時間會比人家晚。」經常出現的狀況是，聯電趕上台積電最新製程時，這項新製程也過了價格最高的黃金時期，開始降價；同樣投入先進製程，聯電就要花更多時間，才能把投資在研發和建置產能的錢收回來。

就以28奈米為例，曾是晶圓代工產業最賺錢的服務，聯電是少數緊追在台積電之後開發出28奈米製程的公司；但只要聯電一追上，台積電的28奈米就改版，「每次改版，客戶就會改用新製程，」聯電只好再投資一次，台積電光是用這個方式，就已經「累死對手」。

「我們到了不能不改變的時候。」王石直言，一個最明顯的指標是，由於過去的過度投資，聯電必須要維持產能利用率高達9成以上，才能夠賺錢，「我們的EPS（每股稅後純益）是用力擰毛巾擠出來的，」他認為，「以前我們是用犧牲獲利，來換取營收成長。」

「但不繼續追趕先進製程，是不是對的決定？」為了回答這個問題，王石在公司內部已經追蹤了好幾年；他發現，破解台積電「累死對手」策略的關鍵，是用理性和紀律，扎實地建立聯電在市場上的影響力和財務紀律。

Photo Credit: 《財訊》雙週刊561期

他把聯電的目標，從追求成為市場老大，變成追求投資報酬率（ROI），「ROI是我們決策的重要指標。」上任後，他第一步先從改善財務體質，改善自由現金流開始，不再跟進投資7奈米等技術後，過去幾季，聯電累積現金的速度變快了，甚至有錢可以買庫藏股。

接著，他嚴格要求每項投資，都要符合投資報酬率的要求，不符合就砍掉。「投資技術研發相對便宜，我們在12、14奈米的研發還會繼續。」他分析，貴的是建置產能，12、14奈米的產能建置相對就少，「要不要擴建，我會依ROI狀況嚴格控制。」

追求投資報酬率，不一定要是市場老大

如果現金流改善，聯電會再投入7奈米技術嗎？王石堅定地表示，「不做！」因為他算過，聯電的規模，做7奈米沒有效益，中芯、格羅方德，背後有中國政府和阿布達比的資金支持，聯電沒有富爸爸，繼續追先進製程並不理性。

但是，不參與先進製程競爭，未來聯電該如何成長？王石的選擇，是回過頭來，把資源投在聯電擅長的市場上，把規模比他更小的公司擠出去！

王石分析，現在全球晶圓代工的市場規模約為600到700億美元，最先進的製程佔去其中100多億美元市場，像FINFET的市場年成長率達29%。但較為成熟的製程，市場規模也有500億美元，這500億美元市場，每年仍在緩慢成長，「未來也會到600億美元。」

他發現，在這個市場裡，聯電的優勢就很明顯了，「聯電的研發資金，比其他所有經營成熟製程的公司加起來還多！」像世界先進等公司不靠先進製程，還是照樣賺錢，聯電擁有的12奈米技術，勝過許多競爭者，這都是聯電的優勢。

但過去聯電都忽略了這個大市場，「聯電在這裡（指12奈米以上的製程市場），全球市占率也只有9.1%。」聯電現有的營收規模約為50億美元，如果市占率能從9%成長為15%，聯電的營收就會變成82億美元，等於還有6成的成長空間。

同一時間，中芯等對手還忙著爭奪先進製程，會排擠他們對成熟製程的投資，聯電便有機會成為這個池子裡的大魚。

Photo Credit: 財訊

瞄準先進製程，爭取具戰略價值客戶為目標

「聯電要在成熟製程做出影響力。」這是洪嘉聰的盤算，例如，聯電宣布併購日本三重縣富士通的12吋廠，併購之後，全世界90、65和40奈米的產能，聯電擁有22%。買下這個廠後，聯電在12奈米以上製程的全球市占率就會突破10%。

換句話說，未來全世界電子公司需要這些半導體技術，就必須把聯電當成重要的合作夥伴，聯電因此可以擁有更穩定的客戶關係，改善投資回報率。

當別人只看到傳統製程微縮的商機時，王石卻認為，下一步，還可以在現有的邏輯製程上，加上耐高電壓的製程、加上嵌入式記憶體的技術，就像堆積木一樣，每增加一項新技術，產品的價值就會提高。近期8吋晶圓廠的產能供不應求，就是因為有很多成熟製程的新應用出現。

「這個領域不缺成長題材。」王石說明，「嵌入式記憶體，RF-SOI等技術，聯電都有機會。」

王石在內部開會時，反覆在內部盤點「決勝點在哪裡，如何贏（Where to play, how to win）。」這一次，聯電不是只要技術領先，而是每花1塊錢，都要把每一步想清楚，這筆投資能爭到什麼樣的市場，拿下哪些有戰略價值的客戶。

未來投資人要如何看待聯電？王石分析，過去幾季，聯電手上現金累積的速度變快，對抗景氣逆風的能力變強，「有現金在手上，能做的事很多」，像聯電已經開始買庫藏股註銷，獲利配發的比率也在提高。

「中長期要看EPS的改善。」王石說，聯電從2019年下半年起，折舊的成本會開始下降，聯電手上的資金會更加充沛，王石和簡山傑上任後的改革，有機會讓聯電走出失落的18年，重啟成長。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航