2021/09/11,
生活

常搞錯的nerve用法：「You have the nerve」不是指你有神經

常搞錯的nerve用法：「You have the nerve」不是指你有神經
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

Nerve這個字可以表示緊張、焦慮，也可以指他人有膽量。它還有哪些用法？一起來看看：

Henry打算要求公司加薪，見老闆前，笑稱自己是a bundle of nerves。Jenny叫他別裝了：「We know you have the nerve.」他們一下說「一捆神經」，一下又說「有神經」，到底是指什麼？

Nerve這個字很奇妙，它可以傳達緊張焦慮，也可以說某人有膽量。這個詞實際上能怎麼用？一起來看看：

A bundle of nerves

（Ｘ）一串神經
（Ｏ）很緊張

說明：bundle是「捆、束」，字面上「一捆神經」意謂「擔驚受怕、惶惶不安的人」，有時也用來指「有神經質的人」。

I was a bundle of nerves at the job interview.

求職面試時我緊張死了。

Get on sb’s nerves

（Ｘ）干擾某人的神經
（Ｏ）惹人厭煩

人的神經很敏感，刺激到往往會引發很大的反應。get on sb’s nerves就像是刺激到某人的神經，因而使此人「煩擾、惱怒」。

These children got on Jerry’s nerves, so he locked himself in the study.

這些孩子讓傑瑞不得安寧，所以他把自己關在書房裡。

Have the nerve

（Ｘ）有神經
（Ｏ）有膽量／有臉（做某事）

Nerve除了是可數名詞「神經」外，還可作為不可數名詞，表示「膽量」或「無恥」，因此have the nerve to do sth可能表示「有勇氣做某事」或「竟有臉做某事」，必須由前後文判定。

He has the nerve to ask the boss for a raise.
他有膽量要求老闆加薪。

Did she have the nerve to ask money from you?
她竟有臉向你要錢？

Work (get) up the nerve

（Ｘ）挑起神經
（Ｏ）鼓起勇氣

前面提到nerve有「勇氣」的意思，Get up the nerve或者work up the nerve，意思是終於鼓起勇氣。

I’m trying to get (work) up the nerve to walk in and tell my boss my opinion.

我打算鼓起勇氣到老闆的辦公室去，告訴他我的想法。

有時候也會有一點變化，像是get enough nerve up，意思一樣：

I hope Jonathan finally gets enough nerve up to ask his boss for a raise.

我希望Jonathan會鼓起勇氣要求老闆加薪。

本文經世界公民文化中心授權刊登，未經同意請勿轉載

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責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航


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