呂捷《社會在走，歷史要懂》：那些小方屋教我們的事——物質帶給我們的是快樂還是煩惱？

文：呂捷

新石器時代

農業出現，國家也出現了

新舊石器時代最大的差異，不在於石器的製作方法，而是農業的出現。距今約莫一萬年前，人類經歷了最後一次冰河期。當冰河期來臨時，出現了大規模的物種滅絕，造成大量動物死亡。該死的都死光了，那食物的來源怎麼辦？

這個時候，我們突然發現有一種東西會從地上自己冒出來。沒錯，就是植物！你不理它，它也會自己結果實，果實還可以吃。而果實裡面有一些硬硬的不能吃，你得把它吐掉。這些吐掉的東西後來也長出了植物並結了果實，於是人類發現，植物是可以培養的。漸漸的，農業出現了。人類從採食的年代，進入了產食的年代；從大自然的寄生者，變成大自然的生產者。

我常說，舊石器時代的人類每天只有兩件事情做，一是追著獵物跑，二是⋯⋯被獵物追著跑。（你跟老虎單挑誰贏？哪來那麼多武松！）種田就不一樣了，至少農地不會跑。糧食來源變得相對穩定，人類壽命自然也就延長了。

農業的出現改變了人類的生活。不是每塊土地都種得出東西，當這塊土地種得出東西的時候，大家就會來這邊住，形成聚落。種得出東西的土地變成一種資源，有資源就會有人來搶。當有人來搶的時候怎麼辦？我們就得拿起武器保護土地面對戰爭。戰爭是需要組織動員的，那個負責指揮組織動員的人，我們就稱之為村長、酋長或是頭目。而頭目憑什麼可以指揮大家？因為他擁有權力！

來！見證奇蹟的時刻到了！這塊土地是我們的，我們當然要把它圍起來；聚落裡面有人口；古代有一種武器叫做「戈」；象徵國王的權力的東西叫做「權杖」。我們將土地、武力、人口和權力，放到燒杯裡面隔水加熱，再用玻璃棒攪一攪，會出現化學變化！

囗（圍土地）＋戈（武力）＋口（人口）＋一（權杖）＝國

賓果！沒錯！國家出現了！

所以農業的出現不只改變了人類的生活，也改變了人類的社會和政治。我們從聚落變成城邦，由城邦走向國家。

還沒完喔！收成那麼多農作物怎麼辦？總不能就把它撒在地上，所以你要有容器儲存。怎麼取得容器？用泥土捏一捏就變成了容器，再用火烤一烤增加它的硬度，就變成陶器了。

仰韶文化和龍山文化

國高中歷史課本都教過我們，仰韶是彩陶，龍山是黑陶。仰韶的彩陶是用捏的，龍山的黑陶是輪轉法，也就是最原始的手拉坏，但是我不打算跟大家聊它到底是九十奈米製程還是二十五奈米製程。

我們在仰韶遺址的中間發現了一個大方屋。而龍山遺址除了中間有個大方屋以外，旁邊還出現了一堆小方屋。

大方屋有什麼作用？它應該是用來集會討論公共事務，以及存放公有的東西，小方屋則應該是居民用來存放自己的東西。由此推論，私有財產開始出現，社會也由貴賤之分走向貧富之別。

那些小方屋教我們的事

電影《賽德克．巴萊》裡有一段精采的對話。原住民籍的警察花岡一郎得知大頭目莫那魯道有反日之心，試圖用被日本統治的好處與進步來說服莫那魯道打消念頭。

花岡一郎：「給日本人統治有什麼不好，日本人帶來了郵局、學校、雜貨店。」

莫那魯道：「給日本人統治哪裡好？那些郵局、學校、雜貨店只會讓他們（族人）看到自己的貧窮。」

這段對話帶給電影院裡的我相當大的震撼！

物質文明的確帶給我們便利，但有帶給我們真正的幸福快樂嗎？當我們擁有越多，理論上生活會越好，我們也會越快樂。但真的如此嗎？

有人向達賴喇嘛提出過一個問題：「關於人性，最讓您感到驚訝的是什麼？」

達賴喇嘛回答：「人類，為了賺錢，他犧牲健康。為了修復身體，他犧牲錢財。然後，因為擔心未來，他無法享受現在。就這樣，他無法活在當下。活著時，他忘了生命是短暫的。死時，他才發現他未曾好好的活著。」

我們想辦法把沒有變成擁有，而擁有了就害怕失去，失去了就要花更多力氣去把它找回來，如此一來，陷入一種患得患失的無限循環。

我們長期被教育著要文明與進步，看著一個又一個成功的樣板。而現在的文明與進步，似乎變成一種壓抑情緒的禮儀和物質生活的滿足；成功也被簡化成無止境的掠奪，對財富、權力的掠奪⋯⋯貴與賤、富與貧、無與有，都是比較出來的。正所謂：「痛苦是比較出來的，不比較就不痛苦。」聖嚴法師說：「人們需要的東西不多，想要的東西太多。」這不是要大家放棄一切遁入空門，超脫六道輪迴、臻於涅槃，而是希望大家給自己一點思考的空間與時間。物質帶給我們的是快樂還是煩惱？追求物質的背後是愉悅還是煩躁？

書籍介紹

本文摘錄自《社會在走，歷史要懂：呂捷開講》，圓神出版

作者：呂捷

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歷史總是不斷重演，人性更是不分朝代國籍，相似得可怕，

呂捷不僅帶你讀通歷史脈絡，更看懂那些古人用血淚教你的事。

禪讓，真的這麼一回事嗎？商紂王真的有那麼壞嗎？周幽王真的是放煙火放倒的嗎？

本書從傳說時代開始，走過三皇五帝、歷經夏商周，及至諸子百家爭鳴。最擅長講古的歷史名師呂捷以豐富的故事、輕鬆有哏的鄉民語言，讓你讀通遠古時期到文化奠基時期。

聽呂捷老師開講，歷史不再是破碎的片段文字，而是一部高潮迭起的小說，不用死背也牢記不忘。古人的人生歷練，更彷彿一部社會生存說明書，讓你讀史，更讀懂真實世界生存之道。

關於人生，呂捷說

史上戰爭，有成功的叫變，沒有成功的才叫亂！成王敗寇千古不變，悲劇英雄再怎麼英雄，本質上還是個悲劇，只有實力才是王道。

任何技能只要你用心鑽研下去，都有出頭天的機會。哪怕別人覺得微不足道、冷嘲熱諷，人生是你自己的，旁人觀點干卿何事。

關於逆境，呂捷說

人生不是偶像劇，誰跟你說好人就一定會贏？是誰給你這個結論的？在人生的旅途上，有時候示弱也是一種哲學，烏龜比氣長嘛！

失敗與挫折是給成功人士講故事用的，不是讓你自怨自艾、咀嚼悲傷用的。當你重新站起並邁開大步向前走，就是千金散去還復來的時候了。

關於職場，呂捷說

換位子換腦子是很正常的，因為位子不一樣，你所掌握的權力與資源不一樣，責任也因此不一樣了。高度不一樣，景色也不一樣。海拔五百公尺和海拔兩千公尺植被能一樣嗎？

當你的上司長官拿著雞毛蒜皮、微不足道的小事借題發揮時，你不要只會說：「幾摳肖ㄟ，別理他！」很多時候不是這個人的個性有問題，而是別有所圖。

關於實力，呂捷說

怎麼讓別人信守承諾呢？不能只倚靠對方的人格，而是必須讓自己強大。唯有你強大，別人才會不敢毀諾。所以，如果別人常常失信於你，不是你人太好，而是你太弱了！

有power的言語能讓局勢翻轉，取得更大的力量。所以問題就在於，你要怎麼樣讓自己的語言有穿透力、影響力、傳播力，這才是人生最重要的課題。

關於愛情，呂捷說

維持婚姻的祕訣只有兩個字：「吞忍」。結婚典禮需要的是喜悅，維持婚姻需要的是吞忍！結婚不是1+1=2，而是兩個0.5加起來等於1。

別用忍耐來測試另一半對你的愛，別把人家對妳的愛拿來炫耀自己多有才！如果他真是自願的，那也只是因為對妳的愛戰勝了一切。請付出真心、珍惜、關懷！

Photo Credit: 圓神出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航