「租衣服務」搶救快時尚？研究：不要的衣服直接丟掉還更環保

環境資訊中心綜合外電;鍾友珊 編譯;許芷榕 審校

根據《世界經濟》(World Economy)今年的一份報告,時尚業一年製造的碳排放量佔所有碳排的5%,而號稱能讓時尚變得更環保的時裝租賃業,根據「全球數據」(Global Data) 估計,到2029年產值將上看23億英鎊(約新台幣884億元)。

然而,月前刊登在芬蘭科學期刊《環境研究通訊》(Environmental Research Letters)的一篇論文卻指出,比起把不要的衣服直接當垃圾丟掉,時裝租賃業對地球造成的傷害更大。根據這篇論文的說法,在租借、轉賣、回收等處理舊衣物的方法中,租借所造成的環境傷害最高,因為服裝在運送及包裝過程中會產生隱形的環境成本,租賃業者將衣物乾洗的做法,同樣不環保。

英業者駁:出租衣服運輸、洗衣方式和報告有出入

有業者對此提出質疑。英國時裝租賃業者Onloan的總裁兼創辦人喬絲莉(Tamsin Chislet)表示,該報告奠基於芬蘭企業出租衣服的運輸模式,無法反映出英國業者的實際情況。

她指出,英國有些時裝租賃公司,例如Hirestreet,是透過郵寄的方式將衣服交到客人手上;Onloan是透過致力減少碳排的物流公司DPD送貨,My Wardrobe HQ則是用自行車還有電動貨車送貨。此外,也有些公司有實體店面,允許客人自行來店選購,例如HURR在塞爾福里奇百貨公司以及My Wardrobe HQ在哈洛德百貨的專櫃。

而根據該項研究的說法,如果公司改採比較環保的運輸模式,那麼租衣服對環境的衝擊和二手拍賣差不多。

報告所提出的另一個點,是時裝租賃業者採用乾洗,也是會對環境造成傷害。不過事實上,Onloan、My Wardrobe HQ等業者都表示,為了避免造成環境的負擔,他們是用水和液態二氧化碳來清洗。

永續時尚顧問魏兒比(Alice Wilby)認為,「個別業者的規模以及信念才是關鍵」,並強調不應把小規模且力行環保的租賃業者和新增租賃服務的大廠牌相提並論。

喬絲莉表示:「我們都贊成時裝租賃界應虛心接受外界的檢視,看看還有哪些作法不夠環保。不過,教民眾把不要的衣服丟掉,不僅是時裝業的損失,對地球更沒好處。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

服飾產業若要邁向永續 最終仍得釜底抽薪

根據「全球時裝議題」(Global Fashion Agenda)以及「波士頓管理顧問」(Boston Consulting Group)的研究,如果能將衣服的使用壽命延長九個月,就能減少20%~30%的碳排、用水、及廢棄物足跡(waste footprints),並降低供貨、清洗、及處理廢棄衣物的成本達20%。

芬蘭的研究也發現,很多租賃業者都濫用了「循環經濟」這個詞,把它當成一種漂綠的手段;他們所謂的「循環」,是指衣物在回收前,會先被多人使用過。《時尚帝國:快時尚與時裝的未來》(Fashionopolis: The Price of Fast Fashion and the Future of Clothes)的作者塔瑪絲(Dana Thomas)表示:

「真正的綠色經濟不是打補釘;而是要把整個商業模式都改掉,但沒有一位企業主管打算這麼做。」

魏兒比也同意,光是讓衣服重複被利用是不夠的。「畢竟,多數的衣物並沒有被回收再利用:買的也好、租的也罷,目前的技術還無法做到大規模、將每種單一或混紡材質都加以回收。」她指出,出租的衣物一旦不堪使用,該怎麼處理依然是個問題;要根本解決,得將租賃業整合至永續生產系統中;衣物從生產階段就採用永續農法,到最後衣物被淘汰回收,整個過程都是永續的,同時也顧及到農民及生產線工人的權益。

芬蘭的研究指出,「時尚如果要兼顧環保,最好的方式是減少消費,減少淘汰。」魏兒比表示,「即便時裝租賃業用電動貨車載送衣物、使用環保洗劑,出租的衣物造成的里程及清洗的次數還是遠比自己的衣服多。雖然衣服出租確實能幫助減少消費者購買和業者生產,但最終還是得整合進一個永續生產的系統。」

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登,原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯:丁肇九

核稿編輯:翁世航