Google 開創雲端運算新時代，Industry Summit Recap 線上研討會聚焦製造、零售業加速轉型

數位轉型成為近年各產業最夯的關鍵詞，尤其 COVID-19 疫情爆發後，工廠缺工、缺料造成產線大亂，無法掌握上下游供應鏈的數據，對生產排程更是致命一擊。另一現象則是消費力從實體門市往電商跑，網路買了東西卻遲遲收不到貨，零售商能否即時掌握商品流、物流、金流的資訊，也是零售業受疫情衝擊之下，順利存活下去的關鍵。

一場疫情，讓許多行業意識到「數位轉型，不轉不行」的危機。不過數位轉型的命題如此大，加上不同產業的運作模式各有特色，因此在轉型方案的選擇、轉型方向的調度，也將呈現差異化策略。

例如，根據勤業眾信Deloitte於2020年底發布的《台灣智慧製造關鍵能力調查》，發現光是在製造業本身，轉型的腳步就有落差，半導體與電腦電子屬於轉型領先者，化學製品製造業的數位化投資相對落後。

為了加速產業邁向雲端轉型，善用數位科技的力量幫助自身企業不斷創新，Google Cloud 特別舉辦為期兩天的Industry Summit Recap 線上研討會。精選製造業、零售流通業當中最熱門的轉型主題，協助企業找到雲端轉型的密鑰，在後疫情時代享受最新的雲端解決方案。

Google Cloud Industry Summit Recap 線上研討會報名連結

製造業鎖定 9月 29 日，邁向工業 4.0 就該把生產數據全都拋上雲

工業 4.0 概念提出好多年，但你的企業是否還停留在 3.0 甚至 2.0 的階段？行業內的專家一定都知道，在工廠內安裝感測設備，透過即時掌握生產數據，進而彈性調整產線、優化製造流程、提高設備稼動率、降低人力成本，是邁向智慧製造的第一步。

導入自動化設備、架設全廠 IoT 環境、落實遠端監控之後的下一步呢？把生產資訊拋上雲端，甚至進一步運用 AI 技術，回過頭來調整生產流程，這部分將是許多製造業者亟需關注的轉型環節。

Google Cloud Industry Summit Recap 在 9 月 29 日，專注探討製造業該如何透過雲端解決方案，協助工廠設備運作更有效率、更為流暢。相關議題包含如下：

● 解密製造業上雲

● 雲端技術打造未來製造業

● 利用分析和人工智能實現製造業數位轉型

● 在 Google Cloud 上運行 SAP

● 借助 Anthos 實現工業 4.0 轉型

● Google 如何賦能智能製造

上述議題除了有華麗的 Google Cloud 講師陣容之外，更重要的是，本次線上研討會邀請製造行業的代表企業，藉由他們的最佳實踐經驗，分享親自走過的雲端轉型心路歷程，包含Askey亞旭電腦、Ennoconn樺漢科技、Footprintku富比庫 、HTC宏達電、ITTS東捷資訊，多元涵蓋製造產業不同領域的轉型模式與方法。

有些業者想了解究竟生產資料這麼多，該如何把 IT 基礎設備做現代化翻新，如有這方面的煩惱可以從「解密製造業上雲」主題獲得解答；又或者有些工廠已經部署各式各樣的 IoT 設備，但不知如何把不同設備及人員網絡串聯起來，洞察數據並發揮數據的價值，那就千萬不可錯過「利用分析和人工智能實現製造業數位轉型」。

當然有些企業已經導入 SAP 的 ERP 系統，希望把營運資料、生產數據一起整合到雲端，可以從「在 Google Cloud 上運行 SAP」專題了解實際的操作方式。在「賦能智能製造」議程，Google Cloud將攜手產業電腦整合方案領導業者Ennoconn樺漢科技，共同展示Google Meet + Google Glass的應用，透過人機協作有效釋放員工雙手，進而提升工作效率展現創新。

零售流通業鎖定 9 月 30 日，運用雲端方案為供應鏈業務做好準備

講到數位轉型風潮，絕對不能不提到全球的零售行業也受到大數據、AI 影響，展開智慧零售的佈局，藉此串聯全通路的數據，以提升顧客終身價值，讓獲利模式更加多元。從疫情可以發現，零售業是高度承受市場變動的產業，而且除了銷售端，把商品送到消費者手上的最後一厘路，更需要流通業者的協助。

看準零售流通行業長期遭遇的痛點，Google Cloud Industry Summit Recap 將在 9 月30 日，分享雲端解決方案可以從哪些角度切入，協助零售流通業者培養敏捷的營運體質，快速回應是廠及顧客的需求。相關議題包含如下：

● Google Cloud 打造由資料驅動的消費者體驗與創新

● 串聯線上線下零售商機並提升客戶體驗

● 企業數據決勝零售轉型

● 雲端科技加速市場回應與服務變現

● 如何透過 API 技術連結消費者需求並改善企業運營

● 描繪您對於未來零售的想像

● 建立數位供應鏈平台

● 物流運輸效能再升級：Google Map 應用

想要打造客製化的購物體驗嗎？ API（Application Programming Interface）是近年的新顯學，從「透過 API 技術連結消費者需求並改善企業運營」學習如何從系統串接API，拓展更多服務功能。優化銷售、物流效率的關鍵就在於數據的洞察，進而調整適合的商業模式，從「Google Cloud 打造由資料驅動的消費者體驗與創新」及「企業數據決勝零售轉型」將是不可錯過的主題。