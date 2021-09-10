大漲、暴跌、漲停、股利⋯⋯這些與「股市」相關的英文該怎麼說？

在股票世界裡，無論你是零經驗的菜鳥，還是經驗豐富的老鳥，如果可以讀懂國際股市新聞，相信在選股或交易買賣時，就能考量得更周全，藉此獲得更高的投資報酬率。

以下先介紹國際新聞裡常出現的股市英文單字，接著再學習股市漲跌常用詞彙，搭配實用例句，教你快速掌握股市新聞重點！

股市英文必備詞彙

Stock (n.) 股票

Stock當動詞是「囤積，囤貨」，當名詞為「庫存，存貨」，在股市英文裡則用來表示「股票」。

Bull market (n.) 牛市／Bear market (n.) 熊市

國際股市裡，我們用牛市來形容股市上漲。通常股價如果從近期低點上漲，漲幅逾20%，即進入牛市。而國外的股市如果上漲，數值會呈現綠色，而不是如台灣股市常見的紅色。

相對於牛市，我們會用熊市來形容股勢走低。如果股價從近期高點下跌，跌幅超過20%，就是進入熊市的訊號。熊市發生時，投資人都避之而不及，好比進入熊的冬眠期時般地淒冷。

Exchange rate (n.) 匯率

Exchange當動詞是「交換」，如果是貨幣換匯，我們會說currency exchange，rate有「比率，比例」的意思，因此匯率我們就使用exchange rate來表示。

Inflation (n.) 通貨膨脹

名詞inflation源自動詞inflate，有「膨脹；抬高（物價）」的意思，因此我們用inflation來表達通貨膨脹。

Deflation (n.) 通貨緊縮

動詞deflate有「緊縮；抽出空氣」的意思，於是通貨緊縮的英文為deflation。

Stock exchange (n.) 證券交易所

在股市英文裡，stock exchange統指證券交易所，例如紐約的證券交易所，我們就會說New York Stock Exchange，或簡稱NYSE；台灣證券交易所則為Taiwan Stock Exchange，簡稱為TWSE，其網站上詳列股票交易的各種相關資訊可供投資人參考。

Stock dividend (n.) 股票股利

英文動詞divide有「分配，配發」的意思，dividend有「紅利」的意思。在股市英文裡，如果某檔股票的紅利是採發送新股份的方式，我們就會用stock dividend來表示這樣的「股票股利」。

Money dividend (n.) 現金股利

若股票的紅利是以現金的方式來發放，則稱作「現金股利」，我們就用money dividend來表示。

股市漲跌常用說法

Surge (v.) 大漲

Surge原意是指「海浪的洶湧，奔騰」，但用於股市裡，有價格忽然高漲的意思。

People were celebrating because tech stocks surged by 40% today.

今天科技股漲了40%，人們都在慶祝。

Spike (v.) 暴漲

Spike當作名詞是「高峰」的意思，作為動詞是「暴漲」，也是股市漲跌常見的說法。通常多指股價突然飆升至一個高點，讓人措手不及，但也可用來說明產品銷售業績、物價暴漲。

Our sales spiked in the last week of July, and the demand for our business increased dramatically.

七月的最後一個禮拜，我們的銷售業績突然飆升，而且業務需求也是大幅成長。

Soar (v.) 暴漲、飆漲

Soar的原意是「翱翔」，用於股市英文新聞中，多半指股價大漲，也可以用來表示物價高漲。

The oil price soared by 40% due to an outbreak of political war in the middle east.

油價因中東的政治戰爭暴漲了40%。

Skyrocket (v.) 暴漲、飆升

Rocket是火箭，skyrocket即是用將火箭升空的概念，用一飛沖天的意象形容物價、股價暴漲、飆升，幅度比soar跟surge都還要劇烈。

The price of scallion skyrocketed after the typhoon.

颱風過後蔥的價格飆升了。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

Plummet (v.) 暴跌

Plummet的原意是「垂直落下」，在股市裡可以用來形容股票暴跌的現象。在股市英文新聞裡，經常以現在分詞當形容詞的方式來敘述股市現象。

Shares in my company plummeted last month and hit the lowest point.

我公司的股價在過去一個月暴跌，而且跌至最低點。

Plunge (v.) 暴跌

動詞plunge有「猛然跳入，縱深往下躍」的意思，在股市裡經常用來描述股價在短時間內暴跌、或者收入、物價短時間內大量減低的場景。

Our income has plunged dramatically, and we cannot afford to buy the house now.

我們的收入銳減了，買不起那棟房子了。

Rebound (v.) 回彈

Rebound當作動詞有「反彈」的意思，在籃球規則裡，當名詞使用有籃板球的意思。而在股市新聞裡，rebound可用來表示股市反彈，動詞與名詞都可以使用。

Wall Street stages a late rebound after a rough week.

在艱難的一週後，華爾街股市尾盤反彈。

US stocks rebound on Thursday after falling for three consecutive days.

美股連續跌了三天後，在週四反彈。

第一句的rebound是個名詞，而第二句則是動詞。

Limit up (phr.) 漲停

Limit有「限制，受侷限」的意思，up在股市裡也有上漲的意思，兩個詞彙搭配在一起就衍伸爲「股價漲停」的意思。

The US stock futures hit limit up on Monday due to China’s new business policy.

美股股指期貨因中國新頒布的商業政策於週一來到了漲停。

Limit down (phr.) 跌停

同理，股市新聞裡也會使用down來表示股票下跌，因此limit down直譯為下跌受到限制，也就是我們俗稱的「股價跌停」。

ABC stock hit a limit down due to a company scandal yesterday. ABC股票因公司醜聞，昨天股價跌停。

In the red (phr.) 大跌、慘跌

英文股市新聞裡，也會使用顏色來描述股市的表現。例如在台灣，我們用紅色來形容股市高漲，代表喜氣的顏色，綠色則是股市下跌的表現。反之，英文裡如果要形容股市慘跌的狀況，則是使用 in the red 來表示「虧損或負債」。

Many stocks ended in the red today. 今天很多股票以下跌作收。

近年來，許多人為了財富自由，很願意學習新知，並透過股票買賣來進行投資。學會以上常見的股市英文單詞與說法後，下次閱讀國際股市新聞時便能輕鬆讀懂股市漲跌情況，做出對自己最有利的投資選擇！

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航