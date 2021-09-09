本土新增4例、死亡1例，幼兒園群聚案源頭可能是老師與埃及爸爸

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增4例本土案例、1例死亡。指揮官陳時中表示，在新增的4例本土中，其中一例是新北市集合住宅的裝修工人，而同時其妻也確診。另外，境外移入的兩例，與埃及爸爸（案16160）同日來台，分別是案16160的哥哥與表哥。

儘管目前爆發桃園機師案、新北也新增Delta案例，不過陳時中表示，目前還沒有到達升三級警戒的標準，桃園的案例相對可以控制，新北的疫情仍在發展中，不過並沒有連續出現許多病例，該匡列的還在匡列中。因此照疫情目前控制的情況，中秋連假雙鐵載運量還不會調整，如果疫情狀況生變，相關調整措施會再另行宣布。

新增4例本土、1例死亡，第二批民間捐贈BNT疫苗抵台

指揮中心今日公布國內新增6例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4例本土及2例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。



指揮中心說明，今日新增4例本土病例中，為3例男性、1例女性，年齡介於30歲至50多歲，其中1例發病日為今年9月5日、餘3例為無症狀感染；個案分布為臺北市及新北市各2例，其中3例為已知感染源、1例關聯不明，衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。



指揮中心表示，今日新增2例境外移入個案，分別為埃及籍30多歲男性（案16169）及埃及籍40多歲男性（案16170），8月4日一同自埃及來臺，均持有搭機前3日內檢驗陰性證明且入境後採檢及檢疫期滿前採檢結果均為陰性；由於2人曾接觸確診個案，9月7日由衛生單位安排採檢，結果皆為陰性，今日再次採檢並確診（案16169之Ct值36.7，案16170之Ct值34.7）；2人相關接觸者匡列中。



指揮中心指出，今日新增1例死亡個案（案16162），為70多歲男性，具慢性病史、無其他確診者接觸史，9月3日至9月6日期間多次因其他原因就醫（9月4日就醫快篩陰性），9月7日因身體不適送醫，到院前無生命跡象，於同日死亡，並於9月8日確診。

指揮中心也指出，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第二批BNT疫苗91萬劑，已於今日上午6時18分順利運抵桃園國際機場。目前總共到貨184萬劑，分別為首批於9月2日送達的93萬劑，以及於今日送達的91萬劑。本批疫苗效期至111年1月17日。

目前疫苗覆蓋達45.39%，劑次人口比為49.68%（劑／每百人）。

新北集合住宅案，裝修工人與太太確診

陳時中指出，今天台北新增2例、新北新增2例。而在台北新增的2例，可能與新北市集合住宅案有關。其中一位是新北市集合住宅的裝修工人，經過採檢後檢驗出COVID-19楊姓。同時由於妻子被匡列，經過檢驗後發現也確診。由於都居住在台北市，因而歸類在台北市新增病例。

針對非住戶的裝修工人也確診，有記者詢問，是否可能是公共空間接觸染疫？對此陳時中表示，根據初步資料，那位工人並沒有進入大樓中，而在環境採檢的結果中，目前也還是陰性。

另外新北市新增的2例，目前看來與幼兒園群聚案與集合住宅案關連不大。

幼兒園群聚案源頭可能為老師與埃及爸爸，新增境外移入為案16160親屬

至於幼兒園群聚案的源頭，陳時中表示，經過血清抗體檢測等數據，目前可能源頭指向幼兒園老師（案16129）、以及埃及爸爸（案16160），目前還不確定哪一個案例才是源頭。他表示，案16129發病日較早，但是從抗體檢驗結果來看，PCR數值相對較高的是案16160以及他的家人，推測比較早感染。

至於境外移入的兩例，陳時中表示，兩人與埃及爸爸（案16160）同日來台，分別是案16160的哥哥與表哥。

Photo Credit: 指揮中心 提供

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航