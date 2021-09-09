印尼監獄火災致41名囚犯死亡，監獄過度擁擠問題受關注

印尼首都雅加達外圍唐格朗監獄（Tangerang Penitentiary）8日凌晨發生火災，導致至少41名囚犯葬身牢房、80人受傷。本次火災也使得社會開始關注監獄過於擁擠的現象，過去兩年數據顯示，印尼囚犯人數是監獄收容人數兩倍，衍生嚴重的超額收容現象。

《雅加達郵報》報導，這場火災發生在萬丹省（Banten）的唐格朗第一級監獄（Tangerang Class 1 Penitentiary），起火時間約在當地時間1點到2點之間，火勢集中在一棟關押毒品相關罪行囚犯的監獄，消防隊在3點左右撲滅大火。當局仍在調查起火原因，目前初步認為是電力設施故障導致走火。

雅加達警察局局長伊丹（Idham Azis）在記者會上報告傷亡人數，「41名囚犯死亡、8人重傷、72人輕傷。」重傷者已被緊急送往唐格朗市各大綜合醫院，輕傷者則在診所治療。

《雅加達郵報》報導，本次事件是印尼2017年一場導致47人死亡的煙火工廠火災之後，最為嚴重的火災，印尼法律和人權部長亞松納（Yasonna Laoly）現場勘災後表示。

亞松納另在一份聲明中表示，「我們正在與有關單位一起調查起火原因，並擬出防範策略，以免慘劇重演。」亞松納說，火災時時牢房都是上鎖的，火勢無法控制地蔓延開來，因而來不及打開牢房，此外，他也提及這座監獄自1970年建造以來，電力設施就一直沒有翻新。

根據印尼政府獄政部門發言人艾普利安缇（Rika Aprianti）表示，41名死者均為囚犯，事發當時，這棟本來只能容納38人的空間關著122人。直到8日上午9點，監獄還在疏散人員。

《美聯社》報導，本次唐格朗監獄發生火災的C棟建築物有19間牢房，意味著大約能容納40人，但實際上關著三倍左右的囚犯。根據獄政機關截至7月的數據，印尼共有26萬8610名囚犯，但監獄容量是13萬2107人；根據一份2018年印尼大學（University of Indonesia）獨立研究，印尼平均戒護人員與收容人比例是1比55。

監獄超額收容兩倍

《華盛頓郵報》報導，死傷慘重使得印尼監獄擁擠問題受到正視。根據去年（2020年）人權觀察（Human Rights Watch）統計，印尼監獄共關著27萬名囚犯，是整體監獄容量的兩倍，當中有許多人因毒品相關犯行被拘留。此次火災的罹難者當中多數也是犯下毒品相關罪行的囚犯，當中有兩名是外國人，分別來自南非和葡萄牙，司法部長在記者會上說。

《路透社》報導，唐格朗監獄位於雅加達郊區，是工業製造的中心地帶，根據政府截至9月數據，這座監獄總共關押超過2000名囚犯，遠遠超過600人的容量。獄方並未馬上回覆路透社請求的兩項數據，戒護人員與收容人和監獄的人數容量。澳洲國立大學博士候選人、犯罪學者Leopold Sudaryono指出，監獄擁擠會阻礙緊急疏散流程，也使得獄中管理者能做的有限。

印尼許多監獄因其擁擠而惡名昭彰，有專家分析導致此現象有一部分原因是在印尼格嚴格禁毒法律下，被判毒品相關罪行者，大多會入獄服刑而非勒戒。

《美聯社》報導，近來13萬9088起毒品犯罪當中，有10萬1032人正在服刑，他們的刑期低於10年，犯行涉及的是少量毒品。印尼法律和人權部懲教總局局長雷恩哈德（Reynhard Silitonga）說，若將施用毒品者從監獄轉向勒戒機關，可以大幅度減低獄中人數並緩解大部分相關問題，問題如果沒有改善，他預計未來五年內印尼囚犯人數將達到40萬。

近年印尼缺乏妥善管理和建築維護的監獄，也時常發生越獄或監獄暴動。2018年亞齊省（Aceh）藍巴羅村（Lambaro）一處監獄，發生超過100名囚犯壓制守衛並集體越獄的事件，2017年相鄰的廖內省（ Riau），也有一處監獄發生440名囚犯集體越獄的案例。

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責任編輯：徐卉馨

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