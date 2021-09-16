【專訪】沈蓮芳 X 星期一回收日：「又純又欲」的女性情誼，兩代百合漫畫家紙上對談

文／採訪整理：陳怡靜（寫字的人、看漫畫的人。新聞工作十多年，曾任鏡週刊人物組、自由時報、蘋果日報等媒體記者。目前為獨立撰稿人，關注漫畫環境與台灣新銳創作者）

2019年的金漫獎頒獎典禮上，漫畫家星期一回收日以《粉紅緞帶》獲得年度大獎與少女漫畫獎。授獎時，她是這麼說的：「各種性向在戀愛中的體會都一樣，希望每個人可以自由相愛。」也是同一年，台灣同性婚姻合法化，婚姻的樣態再也不只是一男一女。這是2019年的台灣。



回望20年前1997年的台灣，漫畫家沈蓮芳的作品《一輩子守著妳》正式出版。在台灣百合漫畫的發展脈絡上，沈蓮芳可說是最早的百合漫畫創作者。星期一回收日則是台灣近年最具代表性的百合漫畫家，分別於2018年與2020年出版《粉紅緞帶》與《綺譚花物語》。



趁著《一輩子守著妳》重新刊載的此刻，CCC編輯部邀請兩代百合漫畫家閱讀彼此的作品，並進行紙上對談。從兩位女性漫畫家的視角，解讀對方的作品與分享閱讀的感受，也分別聊聊身為漫畫家的快樂與哀愁。

對談人： 沈蓮芳 × 星期一回收日

× 討論作品：《一輩子守著妳》、《綺譚花物語》、《粉紅緞帶》

Photo Credit:《一輩子守著妳》（1997年）

Photo Credit:《綺譚花物語》（2020年）/ 台灣東販出版、《粉紅緞帶》（2018年）/ 東立出版

PART1：兩代百合漫畫家×兩代百合漫畫

Q：請兩位先分享閱讀彼此作品後的感想

沈蓮芳（以下簡稱「蓮芳」）：

既華麗又純真，就一種「又純又欲」的感覺。非常喜歡。先說明，我已經在外流浪多年，很久沒看過台灣作者畫的漫畫。拿到作品時，真的是又驚豔又感動。

星期一回收日（以下簡稱「小一」）：

閱讀漫畫之前，已經知道《一輩子守著妳》是以1994年北一女殉情事件為題材，也是台灣第一本商業百合漫畫。不過，看完後，覺得此書不只是單純的百合感情，更多的是對「愛」的探討、「情」的摸索，沈老師賦予這個故事更美的畫面與詩意。

另外，看到漫畫中有許多二十年前的台灣場景也讓人驚喜！

Photo Credit:《一輩子守著妳》 如今已歇業的誠品敦南店，在《一輩子守著妳》中留下永久的一景。

Photo Credit:《一輩子守著妳》 《一輩子守著妳》中，黎浩之拿著1996年上映的《ID4星際終結者》電影票，如今看起來，充滿了懷舊之情。

Photo Credit:《一輩子守著妳》 《一輩子守著妳》中所描繪的台北捷運木柵線，是1996年時台灣第一條開通的捷運線。從海藍的反應來看，捷運對當時的台北人來說仍具有新鮮感。

Q：閱讀對方作品時，最感動的部分是哪一個段落？

蓮芳：

《粉紅緞帶》裡，當露喵說出：「只要郁萱妳對我笑，我就高興得快要死掉了。」那種純粹，瞬間讓人回到初戀時的心情呢！

小一：

故事最後的時間跨越到十年之後，書雅見到同志遊行的隊伍，讓我不禁聯想到近期的遊行，自己的眼淚都快落下來了。也許十年很快，但對當下的人來說，痛苦是度日如年的，錯過就是錯過，像主角們一樣天人永隔。

以及，海藍的妹妹說：「應該是這世界上最愛姊姊的兩個人，卻為何無法和平相處？」轉眼一幕是藍天碧海的跨頁，「情為何物？生死以之。」突然感受到海闊天空，每個人都是用自己的方式在愛人而已，將愛情轉到更深的層面去探討。

Photo Credit:《一輩子守著妳》 《一輩子守著妳》中，原本姊妹感情不睦的海藍妹妹，最後終於能夠同理姊姊海藍。

Q：除了故事，漫畫裡有哪些描繪女性情誼的技法或畫面，讓您印象深刻？

蓮芳：

講到女性情誼，不得不討論「百合」。

百合跟BL有一個很大的不同。BL基本上是由女性漫畫家針對女性讀者而生產的作品（雖然有男性讀者但是相對小眾）。相反的，市面上的百合，男女的創作者與讀者各占有一定的比率，例如部分百合作品是完全針對男性讀者。所以當我在看百合作品時，會思考作家與目標讀者間的關係，進而思考女性向百合作品能否在父權的男性視角下創出新局？

我一開始就提到，星期一回收日的作品「又純又欲」。我閱讀的兩部作品傳達的都是友情以上的女性感情，我認為這樣的感情當然是有「性」的因素。但是，從女性視角出發的「性」與其吸引力，當然不似男生那種直接的、爆炸似的慾望。這是因為男性與女性視角差異。

隨手拿《綺譚花物語》的〈地上的天國〉第二頁分鏡來看，那是個非常親密，非常令人遐想的起床畫面。但是作者分鏡的處理，從平行、稍低於視水平的鏡頭帶過正在睡覺的主角，瞬間拉近讀者與主角的距離，卻不讓人感覺有性慾望的壓迫或威脅性。這樣的例子，隨手可以抓個一串。這是我所認為的「女性視角」，有別於男性向百合作品傳達劇情與分鏡方式。

另一個就是書中人物的髮型與服裝的設計，其實是非常寫實的。我不知道大家有沒有那種經驗，在看男性向百合作品時，覺得當中女性角色的服裝跟髮型已經超越物理現實的感受？看到《粉紅緞帶》裡面的蘿莉塔造型，完全是現實世界裡可執行的打扮，讓我有大大鬆了一口氣的感覺（本人不太能承受摺邊蝴蝶結之類的物件）？！（大笑）

Photo Credit: 台灣東販提供 沈蓮芳所提到的《綺譚花物語》的〈地上的天國〉第二頁分鏡。

小一：

有一幕是書雅與海藍擁抱著躺在床上，這個場景在妹妹的視角中是那麼的溫柔，畫面輕柔並出現羽翼環繞，確切感受到這是女性之間獨有的氛圍。

Photo Credit:《一輩子守著妳》 《一輩子守著妳》中，令星期一回收日印象深刻的畫面。

Q：兩位是跨世代的創作者，作品時間前後超過20年。如果讓兩位互換故事畫，會怎麼處理這個故事？

蓮芳：

〈昨夜閑潭夢落花〉其實是我覺得最有意思卻有點可惜的故事。當中充滿了隱喻與抽象的象徵物事，水鹿是什麼？濕潤又代表什麼？被取走的犄角是否是男性性徵，也就是父權下的陽具崇拜？取走的角（陽具），在茉莉的身上重新長出，這是否就是茉莉的願望？

看到這樣有趣的隱喻設定，我會想到幾原邦彥的《百合熊風暴》或是《迴轉企鵝罐》裡面充滿象徵符號的畫面。重點情節的部分，「水鹿、角、濕潤」覺得畫得太純情了，我想要弄得更色氣、更亂搞，兩個女主角之間更多情慾一點吧！（乾脆讓我畫18禁同人本好啦～～哈哈哈哈）

小一：

我想以自己的經歷很難畫出這樣的故事了，可能沒辦法真實描繪這些壓迫與悲傷，或是我會在內心狂大喊「幹麼這麼苦啊！」讓主角悲壯報復，變成很不一樣的故事XD

Photo Credit: 台灣東販提供 《綺譚花物語》所收錄的其中一回短篇〈昨夜閑潭夢落花〉。

Q：這三本漫畫涵蓋跨時代的百合情誼，但相同的是許多幽微糾結的心情。請兩位分享對彼此作品裡最喜歡或最心疼的角色。

蓮芳：

〈昨夜閑潭夢落花〉裡的茉莉吧？到最後都沒能理解她的願望啊？然後結局連個特寫都沒有。有點慘啊？

小一：

最心疼書雅，覺得那個世界的其他人都好機車～（喂）

Q：請用一句話形容對方的作品

蓮芳：

又純又欲。

小一：

這就是愛情啊。

PART2：兩代漫畫家×關於漫畫家這件事

Q：您認為漫畫家是個什麼樣的工作？

蓮芳：

會擔心退休金怎麼辦的工作？反面來說，也是個可以做一輩子的工作。

小一：

在自由與不自由之間，藝術與商業之間，情感與邏輯之間，幻想與真實之間，個人與大眾之間的工作。

Q：影響您最大的漫畫作品是哪一部？

蓮芳：

最近的是《茉莉人生》（Persepolis）。對於中東情勢與近代史完全不了解的我，從這部一個女孩自傳式的漫畫開始認識伊朗，以及一個女性在那樣的環境長大後搬到歐洲與歐美文化衝突的過程。

小一：

中村明日美子的《雞肉俱樂部》，對於高中生的我來說實在太過衝擊，直接跨過一條心理界線的程度。

Q：畫畫時有什麼怪癖或習慣嗎？

蓮芳：

拖到不能再拖，再不去畫一定會開天窗才去畫？

小一：

除了咖啡以外，工作時會一直想吃口香糖或是硬糖，嘴裡有東西時比較醒腦也不會太焦慮。

Q：畫漫畫時，最快樂與最痛苦的事是什麼？

蓮芳：

不用擔心退休金與健康保險的話，畫漫畫只有快樂。

小一：

最快樂的還是看到讀者的回饋吧，冥冥之中廣大的人海裡，找到對自己作品有所共鳴的人，彼此得到認同，是很棒的事。

最痛苦的是自己畫不下去的時候，太多因素消磨掉熱情；而且知道，自己是對自己作品最嚴苛的人。

Q：兩位雖然沒有特別對議題表態，但感覺得出來，兩位對社會議題都相當關注，請問二位，您認為漫畫是一個什麼樣的傳播載體？

蓮芳：

最便宜有效率的視覺敘事媒體，因此賦予了作者極大的自由。解釋一下：寫作是最便宜的傳達工具，因此最為自由，但是那並不是視覺為主。以視覺敘事媒體來說，電影、動畫、電玩等等，製作成本相對高，創作時候需要考慮的因素因此增加，創作時的限制也因此變多。以漫畫而言，完全是一個人一枝筆幾張紙可以說出一個完整的故事。

小一：

要定位漫畫是什麼樣的載體好難喔！低成本，平易近人，大概是這樣吧。

Q：透過漫畫作品，您希望帶給讀者什麼樣的世界？

蓮芳：

並沒有那種自信誒，自己的作品能夠帶給讀者什麼世界……？

小一：

「原來這樣子也可以啊。」希望能創作讓人這麼想的漫畫。

Q：如果重來一次，還會選擇當漫畫家嗎？

蓮芳：

因為能力不足，也欠缺耐力與持久力，所以沒有成為「漫畫家」的自信。重來一次嘛，應該還是會認真去找事少錢多離家近又有優渥退休金的工作吧？

小一：

如果成長經歷一樣的話，我想還是會……我想我還是很難放下漫畫這件事。

Q：想以漫畫家的角色對讀者說什麼？

蓮芳：

有完全不認識的人願意花人生的一點點寶貴時間閱讀我的作品（不要懷疑，我自己的親朋好友都不看），想到都覺得真是幸福得快要死掉了。真的是非常感謝讀者願意給我機會。

小一：

覺得現代要好好靜下心看完一篇漫畫，已經是很難得的事了。謝謝願意看我作品的讀者。

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

原文標題為〈沈蓮芳×星期一回收日：兩代百合漫畫家紙上對談〉

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航