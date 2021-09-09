「沒有政府可以否認女性的存在」：阿富汗婦女上街抗議塔利班全男性內閣，遭攔下鞭打電擊、言語羞辱

儘管塔利班曾經承諾，掌權後會建立一個「有包容性」的政府。不過這週在宣布成立新政府後，不但看守內閣名單中沒有女性成員，更宣布裁撤婦女事務部（women's affairs ministry）。於是昨（8）天阿富汗婦女上街抗議，要求塔利班重視女性權益。不過，卻在抗議過程中，遭到塔利班攔下毒打、並言語羞辱。

不過事實上，昨天的抗爭，並不是阿富汗這週的第一場婦女示威遊行。塔利班掌權後，對婦女權益的立場卻從不明確，阿富汗女性開始號召示威遊行。參與抗爭的女性表示，是為了下一代的權益，「實在沒有其他選擇」。

阿富汗女性抗議塔利班新政府，遭塔利班鞭打痛毆

《CNN》報導，塔利班週二（7）時宣布成立新政府，不過在看守內閣名單中，不但沒有宗教少數團體，更沒有女性成員。另外，塔利班更裁撤了婦女事務部。對此阿富汗婦女昨天上街抗議，爭取權利，不料卻遭塔利班鞭打、更甚以電擊棒攻擊。

參與示威的阿富汗婦女，除了高喊「阿富汗婦女萬歲」，更高舉標語「沒有政府可以否認女性的存在」，抗議塔利班忽視女性權益。其中一位參與抗議的女性向《CNN》控訴：「我們抗爭，是為了抗議新成立的臨時政府，裡面竟然沒有女性成員。」

聯合國婦女組織（UN Women）駐阿富汗代表戴維迪安（Alison Davidian）昨天則告訴《路透社》，塔利班在占領阿富汗後，對於婦女權利的立場非常不明確，導致全國陷入恐慌。

事實上，昨天的抗爭，並不是阿富汗這週的第一場婦女示威。這個週末，就有一群女性走上喀布爾街頭，在阿富汗總統府前抗議，要求塔利班重視女性權利。週二時的抗議規模更大，更多戴著頭巾的婦女加入抗爭行列。週三的遊行，則主要針對忽視女性權益的新政府。隨著塔利班掌權，阿富汗婦女越來越不安，開始號召大眾捍衛女性權益，婦女遊行逐漸白熱化。

「我們別無選擇」，越演越烈的婦女遊行

不過，對於越演越烈的婦女抗爭，塔利班卻以越來越強硬的鎮壓手段來回應。

《BBC》報導，一位化名賈（Jia）的女性指控，婦女們是和平遊行，但是塔利班戰士卻在他們遊行時，將他們攔下、鞭打，或以電擊棒毆打。「他們打了我的肩膀兩次，全身很痛。直到現在，我的手臂還是痛到沒辦法移動。」除了肢體毆打，賈也控訴，指出塔利班「不斷以言語羞辱我們。」

另一位參加示威、化名莎拉（Sara）的女性也同樣指出，自己也遭到塔利班毆打，更指控塔利班「叫抗議婦女回家，說家裡才是女人該待的地方」。

由於莎拉曾經在政府部門擔任顧問，因此家人非常擔心她的安危，但是她仍表示「公開發聲很重要，我不害怕，會繼續抗爭下去，被殺掉總比日後被塔利班的體制凌遲致死好。」。另一方面賈也說，自己抗議，不是為了自己的權利，而是為了下一代，「我們實在沒有其他選擇，只能繼續抗爭下去。」

塔利班回應：禁止民眾上街抗議

除了示威群眾外，報導示威活動的記者也遭拘捕。《BBC》指出，阿富汗調查媒體《Etilaatroz》就有5名記者，在昨天報導抗爭活動時被拘捕，其中2位被電纜毆打重傷，甚至需要送醫治療。

د اطلاعات روز ورځپاڼې دوه خبریالان تقي دریابي او نعمت‌الله نقدي د طالبانو له لوري تر نیولو وروسته، ډېر سخت وهل ډبول شوي دي.#Afghanistan https://t.co/zQBc26KTlh — اطلاعات روز | Etilaatroz (@Etilaatroz) September 8, 2021

由於留意到塔利班針對抗議群眾以及記者的鎮壓，聯合國駐阿富汗援助團（UNAMA）說：「塔利班有義務保障所有阿富汗人的權利，而且必須在不使用暴力的情況下。」

對此，塔利班以審查遊行的方式回應。面對國內日益延燒的示威，塔利班在強化鎮壓手段之餘，昨天更下令禁止民眾上街抗議。要上街遊行的民眾必須得到司法部的許可，除了要提供示威的地點與時間外，示威標語、甚至口號都需要經過審核。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航