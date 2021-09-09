看準疫情後富豪「報復性消費」：比爾蓋茨22億美元收購四季飯店，進攻金字塔頂端旅宿市場

世界各國還深陷疫情而封鎖城門時，但富人們正搭乘輕型私人飛機前往各旅遊勝地度假，為了搶佔金字塔頂端的商機，微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）於9月8日，以22.1億美元（新台幣618億元）向中東王儲阿瓦里德（Alwaleed bin Talal），收購四季飯店及度假村（Four Seasons Hotels and Resorts）一半的股份，並打造更多奢華旅宿品牌。

全球陷入疫情泥淖 富人們搭乘私人飛機報復性消費

民眾深陷疫情泥淖中，但全球金字塔頂端的富豪們已經開始進行「報復性消費」。《華爾街日報》報導指出，儘管部分歐美航空公司已經開放航線，能夠前往熱門的旅遊勝地，但有錢人們仍花大把鈔票搭乘私人飛機，前往邁阿密、墨西哥、加勒比、甚至歐洲等地。

由於疫情四季飯店也受到嚴重打擊，本來要逐漸回溫的國際旅遊業，卻又因Delta變種病毒遭到拖累。不過根據Hotel Data Tracker STR的數據顯示，雖然該飯店因疫情影響入住率降低，但平均售出的房型，反而高於疫情前的水準。

2019年四季飯店平日平均售出的房型價格落在284美元（新台幣8150元），現在（2021年）反而提高到了 343美元（新台幣9844元）。這顯示商務旅客雖然下降，但是金字塔頂端的消費族群，補足了這個缺口。

為搶佔奢華商機，比爾蓋茲旗下Cascade投資機構，以22.1億美元向中東王儲阿瓦里德，收購四季飯店及度假村一半的股份。在此之前，比爾蓋茨旗下的Cascade投資機構與阿瓦里德掌控的Kingdom分別持有四季飯店47.5%的股份，剩餘5%則由飯店的創辦人兼董事長Isadore Sharp保留。

四季飯店集團，是一家世界性的豪華連鎖飯店集團，各國管理飯店及度假村，其被《旅遊休閒》雜誌及Zagat指南評為世界最佳飯店集團之一，並獲得AAA 5顆鑽石的評級，目前四季飯店集團經營著121家飯店、度假村，以及擁有46棟住宅。

經過本次交易後，Cascade投資機構所有的股份，一口氣提高到71.25%，成為該集團的最大股東，上述股權買賣將於2022年1月完成。

比爾蓋茨經營飯店 進攻金字塔頂端族群

四季飯店集團執行長John Davison表示，隨著Cascade接管後，將會引入更多新科技提高服務品質，並加強對於飯店品牌的塑造，目標將吸引更多年輕旅客入住。

Davison說，比爾蓋茨曾預測後疫情時代將有一半的商務旅行會消失，瞄準了富豪市場。而他這個現象，早已反映到了私人飛機租用市場。

Vista Global總部位於馬耳他（Malta），是一間專門為精英階層提供服務的航空公司，該公司今（2021）年上半年業績快速成長，並於7月創下有史以來最高的營業額。

這次疫情危機不同於過去的經濟衰退，富豪們並沒有出售自己的飛機，反而避開了機場，改搭乘輕型飛機去度假。

Vista Global旗下員工VistaJet告訴《華爾街日報》，Vista Global有類似於Uber（Uber Technologies Inc., UBER）模式的服務，一般而言，民眾透過Uber交車；而Vista Global則可以「叫飛機」到達目的地。

她還表示，目前租用輕型飛機的人，有71%以前不常去公共機場搭飛機，而首次用戶多半選擇「私人服務」。報導稱，這種類似經紀機構的私人飛機行業，正專注於優化飛機的使用。

Photo Credit: AP/ 達志影像 Martine Quevillon於2018年12月19日在該公司位於蒙特利爾的工廠對龐巴迪的新型噴氣式客機Global 7500的臥室進行了最後擺設。(Ryan Remiorz/The Canadian Press通過 AP)

疫情引發的富人消費，正讓「私人飛行」的商機起飛。根據美國富瑞金融集團（efferies）的最新調查，在後疫情時代，製造重型和中型飛機的行業，將迎來最強勁的復甦。在過去一年裡，龐巴迪（Bombardier Inc.）是一家加拿大製造私人飛機的公司，其股價已經上漲近4倍。

「未來我們至少再購買8架Global 7500型號的飛機，來因應龐大需求」，Vista的商務長Ian Moore說，豪華的私人安排總是滿載乘客，每小時的收入高於其他業務。他強調，未來這個富人市場還會逐漸擴大，成為疫情下的新商機。

「我們希望保留的飯店傳統品牌價值外，同時發展金字塔頂端中的年輕市場」Davison強調，公司也將發展新的品牌四季公寓（建案），也瞄準富人族群，而就目前的趨勢而言，集團整體獲利可望將會越來越好。

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核稿編輯：翁世航