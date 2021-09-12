洋基隊史最偉大的守護神Mariano Rivera：始終如一的卡特球，大聯盟最後的42號

文：辰海

1997年為了紀念打破大聯盟種族隔閡的Jackie Robinson，所有球隊退役42號球衣，同時規定未來不能再有球員穿上它，也就是說從此以後，42號將在大聯盟賽場上消失，直到每年一次的紀念日才有機會在球場上看到。

不過當時還在使用42號的球員被允許退休前能繼續使用。那麼大聯盟史上最後一個穿42號球衣的球員是誰呢？

對大聯盟有一定認識的球迷們，這題的答案並不難猜。他是大聯盟史上最多救援成功的紀錄保持人，只要你不是條紋軍團的一員，大概都不會想在投手丘上看見他的身影。

自從2013年退休後，大聯盟的「42號」就此「永久欠番」，他的名字是Mariano Rivera，洋基隊史乃至整個大聯盟歷史上最偉大的守護神。

來自巴拿馬的男孩

小時候Rivera嚮往成為足球選手，卻因為膝蓋與腳踝受傷讓他放棄夢想，在17歲時放棄足球，並將更多心力放在棒球上。

Rivera在業餘打球時擔綱游擊手，某次比賽中先發投手崩盤，教練不想浪費更多牛棚投手，因此將Rivera推上投手丘，沒想到他竟能飆出85英里的速球。

更巧的是當時洋基球探正好在看這場比賽，後來他透過推薦至洋基訓練營測試。雖然球速不足以跌破眾人眼鏡，但那極具天賦的協調性讓洋基球團決定與Rivera簽下合約。就這樣，從沒出過國的他在1990年與洋基簽約，那時的他甚至根本不會說英文。

初來乍到的Rivera在小聯盟逐步攀升，儘管曾受到韌帶傷勢困擾，1995年他首次登上大聯盟，但轉任先發的他表現並不出色，在大聯盟和3A載浮載沉。這讓高層一度想把他打包交易，然而他突然在小聯盟飆出95英里的速球，令管理團隊徹底打消交易的念頭，而這也幫洋基留住未來的一代傳奇。

1996年他成為隊上的布局投手，自此以後單季ERA+從未低於100，甚至鮮少低於200。沒錯，對這位隊史上最偉大的守護神而言，ERA+突破200不過是他的日常。

那年還有一個重要的數據，洋基如果在第6局後仍保持領先，成績為70勝3負。堅強的牛棚陣容基本上讓洋基的比賽縮短到只有6局，只要能保持領先，他們就能帶給你勝利。Rivera正是在那年成為牛棚中重要的成員之一。

成為守護神

1997年隨著前任終結者John Wetteland離開，洋基決定讓Mariano Rivera接任這個重責大任，雖然一開始並不順利，前6次的救援機會中Rivera就失敗了3次，不過隨著時間拉長，球團就知道這絕對是他們所做過最成功、也是最重要的決定之一。

他也是在這年擦亮「卡特球」的招牌，所有球隊和打者都知道他幾乎不投其他變化球，但是到他退休前，眾人仍拿他沒轍。你知道他要投卡特球，也知道球會通過好球帶，可17年如一日，打者揮出的球往往是滾地球。

他生涯為洋基守住無數比賽的勝利，在季後賽與世界大賽上Rivera仍保持那鬼神般的壓制力。他不僅曾在季後賽中連續34.1局無失分，更保持連續在季後賽中23次救援成功（兩個都是最高紀錄）。

不過人有失手，馬有亂蹄，史上最強的終結者也是人，總會有吞下救援失敗的時刻。儘管他曾在出2001年世界大賽最終戰救援失敗，讓洋基錯失達成四連霸的機會，但那次失利也讓他在無意間挽回一名隊友的性命。

自始自終他都身披洋基條紋戰袍，拿下652次救援成功、生涯通算ERA+205，WHIP剛剛好是1；他的三振能力以後援投手來說不錯，但並不到特別出色，K/9值是8.2，不過那顆始終如一的卡特球通常只會被打成軟弱無力的滾地球，甚至曾有一個打席連續三次擊斷打者的球棒。

100％同意通過名人堂票選

2019年Rivera首次獲得名人堂候選資格，其實全部人都知道他名符其實，肯定第一年就能進入古柏鎮，但多數人更關注的是他能否成為歷史首位全票入選的成員。

最終他不負眾望，獲得425張選票全票通過，成為首位以100%得票率入選名人堂的偉大球星。於此同時，他的前隊友、也是最佳夥Derek Jeter以一封信表達對Rivera的敬意：

以下編譯自Derek Jeter所寫的Mo：

幾天前我聽聞了一個統計數據：「人類史上登上月球的人數，比Mariano Rivera生涯在季後賽丟掉的自責分還要多。」

聽起來很誇張對吧？但這是真的，根據NASA統計到目前（2019年）為止，共有12人曾在月球上行走過；而根據Baseball Reference的資料顯示，在Rivera季後賽所投過的141局投球中，他丟掉了13分的分數，其中只有11分的自責失分。

12＞11，很簡單的數學。

我們很難找到一個精確的形容詞來描述Rivera，但這項數據最能代表一切。我想讓你們知道Rivera有多麼偉大，綜觀大聯盟的歷史也很難找到能與他相較的終結者，甚至你可以說，Rivera根本是另一個層級的偉大球員。

和他相處的這些年來，我最尊敬Rivera的地方就是他始終如一，你所看到就是他最真實的一面，無論是場上或是場下，他總能保持一致的態度和熱忱。鮮少能看見他有太明顯的情緒波動，取而代之的是他總是冷靜、泰然自若的處理好他該負責的一切工作。

更令人難以置信的是他對於細節的堅持。

我不曉得你們有沒有看過Rivera的簽名，如果沒有的話上網google搜尋也能輕易找到它。

不少球星的簽名都富有⋯⋯藝術性，像塗鴉一樣迅速帶過，甚至給不懂的人看會完全看不出是什麼名字，但Rivera卻會花很多心思在為你簽名這件事情上，儘管只是簽名，他也希望可以呈現出優異的成果。對我來說這就代表Rivera：一個無論是簽名還是打球，總是堅持做好細節的人。

正如我所言，站在投手丘上的Rivera其實也沒有什麼隱藏的秘密，他精雕細琢自己投出的每顆球，日復一日，年復一年。而他的球路也眾所皆知，就是那顆名聞天下的卡特球，打擊區的打者知道他要投、全場還有電視機前的球迷也知道。

但這一點都不重要。打從一開始，Rivera就沒有要欺騙或是戲弄你的意思。

反正到頭來，不管你喜歡或是不喜歡，他就是用這顆卡特球來解決你，而且效果始終如一。

在我大概18、19歲的時候，我在小聯盟度過首個球季，當時Rivera剛動完手術重返投手丘，我得以在游擊區觀察他所投的每一球。

某種程度而言，我認為自己一直都像是18歲的自己，因為直到退休的那一刻Rivera都反覆做著同一件事情，只要球隊領先，他站上投手丘就能幫助球隊獲得勝利。

這個游擊區對我而言可是觀看名人堂巨星的最佳觀眾席，他永遠是個名人堂等級的隊友、名人堂等級的球星。

如今他正式進入古柏鎮，恭喜你，Mariano Rivera 。

本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

更多辰海在運動視界的文章

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航