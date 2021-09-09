促轉會提「中正紀念堂轉型」移除蔣公銅像，江啟臣批「塔利班思維」，朱立倫要「反擊文化台獨」

行政院促轉會昨日公布中正紀念堂轉型方案，提出改成「反省威權歷史公園」規劃構想，兩大轉型方向包含「改造威權空間」、「重構紀念敘事」，並進行移除大廳內蔣介石銅像、改造堂體功能與外觀、破除園區整體崇拜軸線三大處置措施。

不過此提案讓藍營高度反彈，國民黨黨主席江啟臣就在臉書上表示，這種「不喜歡就拆除」的做法違反民主也違反正義；而目前也在爭取黨主席位置的前新北市長朱立倫也在臉書上重砲批評，並提出要反擊「文化台獨」的三種方案，要增設兩蔣史蹟巡迴展覽，讓兩蔣與國民黨保衛台灣、建設台灣、用行動愛台灣的事蹟廣為人知、代代流傳。

促轉會：銅像處置是轉型首要項目

促轉會強調，中正紀念堂園區興建計畫本身就是威權統治的產物。建造時雖以「公園」為名，但其園區設計引導使用者崇拜、仰望威權統治者，充滿硬鋪面，缺乏「公園」之實。在民主化的今日，應轉型為反省威權歷史，更具公共性的都市空間。

促轉會表示，銅像處置是轉型首要項目，依法應以移除為優先選項。堂體四樓大廳的蔣介石銅像為全國最大的威權象徵塑像，移除對確立自由民主憲政秩序，否定威權統治合法性，記取侵害人權事件歷史教訓具指標性意義。

促轉會代理主委葉虹靈提及，促轉會已向文化資產局確認，大廳內蔣介石銅像不屬於指定古蹟的物件，未來移除銅像時因涉及施工，相關規劃會與文資單位、專家共同研議。

在建築物部分，促轉會建議，可透過「保留但實質改造堂體建築」策略，讓中正紀念堂堂體成為「見證威權並反省威權」的歷史活教材。堂體內現有面積約七百坪的先總統蔣公文物展示室，紀念緬懷性質的展覽應予移除，轉型為展示及反省威權統治的歷史場館，淡化威權色彩。

至於三軍儀隊是否退出中正紀念堂？葉虹靈表示，當年儀隊曾經撤出，2009年主管機關教育部發函給國防部派回，目前中正紀念堂已隸屬文化部管理。

促轉會規劃，下一階段將研擬法案配套，檢討《國立中正紀念堂管理處組織法》，使其符合「反省威權歷史公園」功能需求。葉虹靈指出，明年上半年會提出轉型方案細節，並辦理展覽公開說明。最後將納入促轉會任務總結報告中，提交行政院處置及推動。

江啟臣批「塔利班思維」，朱立倫要「反擊文化台獨」

江啟臣表示，轉型正義不該是蠻橫無理的抹除歷史，這樣的做法不但無法達成促進轉型正義的目的，更只會繼續撕裂社會。江啟臣認為，中正紀念堂早就是國人的歷史記憶，市民的休閒生活場域，更是國際觀光景點。歷史的象徵，遠遠超過威權的意象。粗暴的拆除銅像，不但引發社會高度對立，更不符合「正義」二字。

江啟臣更說，「不喜歡，就拆除。是塔利班的思維，不是民主社會的真諦。」當蔡英文總統緬懷紀念823砲戰，將其視為軍民一心共同保衛國家的同時，也應該想想，就是先總統 蔣公帶領軍民團結奮戰，方才保衛台澎金馬。

朱立倫則表示，民進黨意圖激化社會對立，掩蓋執政無能的事實；過去在桃園縣長任內，遇到民進黨在全台各地鴨霸拆除兩蔣銅像，破壞歷史記憶、傷害榮民與許多人的情感；當時他就很心疼，四處收羅破碎的銅像，在桃園成立「兩蔣文化園區」，現已保存200多座兩蔣銅像，也成為成功的觀光勝地。即便是民進黨籍的鄭文燦市長上任後，都表達尊重態度並延續這項政策，顯示這項作為廣獲人民肯定。

朱立倫也質問，民進黨與促轉會，你們有惡膽想方設法拆除銅像，那有沒有決心敢抹去兩蔣為台灣奮鬥的一切痕跡？要不要拆除金門烈嶼的八二三砲戰勝利紀念碑？要不要拆除手機裡的台積電晶片？要不要拆除中山高速公路？要不要終止中鋼冶煉？要不要拆除桃園國際機場？

朱立倫表示，他要「反擊文化台獨」，並提出三個行動方案，包括與退役軍人會面，們共商保衛銅像的抗爭計畫。另外未來要加速推動黨史資料數位化、策展化、影音化，活化黨史、宣揚真相，讓民進黨對史實不能遮掩也無法毀謗；️當民進黨用文化台獨竄改這片土地的記憶，更應該要在台灣各地增設兩蔣史蹟巡迴展覽，讓兩蔣與國民黨保衛台灣、建設台灣、用行動愛台灣的事蹟廣為人知、代代流傳。

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核稿編輯：翁世航