「條子鴿」以不實消息影射特定人士，除了道德瑕疵是否會面臨法律問題？

這兩天網路上有位化名「條子鴿」的退休員警，發文表示以前值勤時曾攔檢一位政二代，對方以身分威脅，他仍不受動搖堅持開罰，最後反倒被依態度不佳記申誡，其中敘述直接影射特定政治人物，讓他們揭發文澄清反駁並非事實。隨後，網友也開始扮演柯南調查，發現不只這件事情與事實有出入，甚至連他以前出書的內容也有疑慮，因此讓大眾懷疑起這位退休員警說話的真實性。

以此事為例，假如今天在網路或是現實社會中，傳述不實的消息去影射特定的人，這樣的行為除了會有道德上的瑕疵外，是否也會有法律上的問題呢？

答案是肯定的，其實在《刑法》第310條就有規定，假如指摘或傳述足以毀損他人名譽之事，有這樣的行為，就會成立誹謗罪，因此像是前面社會事件所說的，在網路上傳述關於他人不實的消息，造成對方的名譽因此受損，其實就會有很大機率構成誹謗罪。

此外，大家可能或多或少聽過一些關於發黑函的情況，曾經就有案例是在選舉期間，將關於對手的不實消息印在傳單上，發送給大眾，讓大眾對其產生負面觀感，而這樣的行為其實也屬於誹謗的一種喔！

另外，最為常見的誹謗行為，可能就是以口語相傳的方式，像是到處傳述鄰居有外遇或是有欠債等不良行為，導致鄰居因為這樣的不實謠言傳述，在社會評價與名譽下降，這類的情況也可能會讓傳述者成立誹謗罪。

除了具體傳述他人的不實消息外，有些傳述他人真實情況的行為也可能會害你觸法。

像是，有民眾曾在網路上公開表示自己的前男友是渣男，儘管對方的確有劈腿行為，但這樣的事情係屬「私德」，對公共利益並沒有相關幫助，反而造成對方名譽受到貶損，就算所述內容都是真實的，仍會讓自己因此而吃上官司。

因此律師還是建議大家，無論是在網路上或是現實中，在傳述有關他人的訊息實，還是要多加確認，不要因為自己的三言兩語而衍生出法律糾紛。

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本文經黃靖芸律師。生活法律沙龍授權刊登

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航