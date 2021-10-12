吃遍東京中央區名店全攻略（二）：「銀座」在日本是繁華與時髦的代表

而銀座的地名，則是來自於江戶時代所設立的銀貨幣的鑄造所（銀座）。原本在駿府（靜岡市）的銀座於1612年（慶長17年）遷到江戶以來，就成了這的地名。

而在江戶時代以前，現在從丸之内到日比谷的範圍，是被稱之為日比谷入江的小灣，而在其東的隅田川，運砂所形成的江戶前島砂州的頂端，就是現在的銀座。

1600年，德川家康在關原之戰取得勝利後，於1603年建立了江戶幕府，在各地實施土木工程，第一次「天下普請」（てんかぶしん，「普請」是建築、施工、修繕的意思），對日比谷入江與京橋地區進行了土地重建。而在1604年，東海道建構完成後，銀座的基本建設則在1612年的第二次天下普請，以現在的銀座通為中心，進行格子狀的規劃。

近現代的銀座，則要從「銀座磚瓦街」（銀座煉瓦街／ぎんざれんががい）談起。「銀座磚瓦街」是一個師法歐美以磚、石等防火建材建造城市樓房的都市改造計畫，由當時替明治政府擔任外籍顧問的英國建築師湯馬士・華達士（Thomas Waters）設計進行。

起因是明治5年（1872年）2月，一場從皇居和田倉門附近地帶燃起的的席捲了銀座、築地一帶約95公頃大的區域的大規模火災。其設計典範則為英國倫敦的攝政街（Regent Street）。

這個計劃的兩大重點分別是建造能抵擋火災的街道與磚瓦式街區的整修。而這個街道指的是舊東海道的中央通裡被稱為銀座通的區段，構想是將江戶時代原為6間寬（約11公尺）的道路大幅拓寬，而這拓寬的藍本則分別為紐約與華盛頓的43公尺，與倫敦的45公尺，是當時主要道路寬度的4倍。最終，則是以約27公尺的寬度定案。

然而，銀座磚瓦街於1877年全面峻工後，由於價格不菲，加以「住進了磚造建築，身體就會發青腫脹而斃命」的迷信說法，使得這些洋式磚屋在落成初期不得青睞，因此有著不少的空屋。直到後來，有報社和進口品經銷商等的店家入駐後，西服店、鐘錶行、家具店、西洋食堂和理髮廳也在此聚集開業。銀座遂逐漸升級了一個扮演了西洋文明之窗的新興商圈，超越了江戶時代的商業中心日本橋。

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至於最早搬入銀座磚瓦街的業主，是來自岐阜縣大垣市平野豐次郎。他在1883年（明治16年），於現在銀座三越的所在地，開了平野茶店，還成了日本首家裝設電話的民間用戶，號碼為6號（1號至5號均為政府官廳機構）。

而這為了防火災而建的銀座磚瓦街卻躲不過地震。防火性極佳的磚造街於1923年的關東大地震中毀損殆盡。不過，關東大地震之後，銀座的災後重建工作進展快速，1924年（大正13年），1611年以吳服店（和服專賣店）創立，1910年轉型為百貨公司的歷史最悠久的，也是日本百貨業界首間採用電梯小姐、制服完全洋裝化的百貨公司「松坂屋」（まつざかや）於銀座開業（已於2013年6月30日閉店）。

接下來，於1869年（明治2年）以「鶴屋吳服店」之名於橫濱創業的「松屋」（まつや）也於1925年進駐銀座。1673年（延寶元年）創業的吳服店「越後屋」（ゑちごや），於1904年成立「株式會社三越吳服店」，1928年改稱「三越」的銀座三越則於1930年開設了銀座店（三越之名取自其創立者三井高俊的「三」，與其創立之越後屋的「越」）。

在1930年代到來之前，銀座便又重新榮登為日本最繁榮的地區。而這三家自東京大地震後到昭和初期陸續成立的三大百貨公司，因為其鶴立雞群的高度，而被稱為「銀座阿爾卑斯」。

而銀座磚瓦街時期，1895年（明治28年）於銀座一丁目創業的老舗洋食屋「煉瓦亭」（れんがてい）的內壁，現在還留有一部份當時所使用的磚瓦。

也由於銀座在日本是繁華與時髦的代表，因為全日本有約6百個叫「某某銀座」的商圈，而其中第一個以銀座為名卻不是真正的銀座的商圈，是位於東京都品川區豐町，總長1.3公里，以B級美食聞名的商店街「戶越銀座」（とごしぎんざ）。

而也許在某個層面上而言，戶越銀座的確不負其名。因為在1923年的關東大地震遭受到極大損害的銀座，留下了滿地的殘磚碎瓦。而當時位於低窪處的戶越銀座，正飽受著下雨後由於排水不順暢而滿地泥濘的困擾，正好接收了銀座的廢棄磚瓦來鋪路，讓銀座磚瓦街的靈魂在此重生。

在東京大地震後，隨著東京車站周邊的丸之內的發展，銀座的百貨公司、劇場、喫茶店等更是如雨後春筍般地增長，甚至連1927年發生的經濟大恐慌都無法阻擋這股潮流。

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而在大正末期到昭和初期的1920年代，受到西方的流行風格的影響，出現了所謂的「モダンボーイ」（modern boy）與「モダンガール」（modern girl），為二戰前年輕人文化的代表。在這股潮流之下，這些年輕人以在銀座街頭散步視為時髦的象徵，大正時代也因此出現了「在銀座漫無目的地閒晃」（銀座の街をぶらぶら散歩すること）這句俗語。這種如同波特萊爾比下的巴黎漫遊者，就被縮寫成了「銀ブラ」。

而由於自明治維新以來，銀座的建築物多以不易燃居多，因此在二戰後，重建的速度也快得多。而自明治維新以來，創造出銀座的個性文化的，是由日本各地上京的白領階級，而這些白領階級在東京住的地方，多在山之手區域，就是相對於下町低地區域，武藏野台地東邊的，現今東京23區西部的高地。

不過在東京大地震之後，山之手的住宅區，隨著東京急行電鐵、小田急電鐵和西武鐵道等沿線住宅區的開發，急速地朝著武藏野台地不斷地向西發展。而也因為如此，澀谷新宿、池袋為代表的副都心鐵道車站周遭也迅速地躍升為了繁華區，而銀座這個繁華區卻變得離這些白領階級越來越遠。

在1970年銀座步行者天國開始，以及1971年第一間麥當勞在銀座開業後，銀座已是東京繁華區的文化中心，但年輕人的文化中心，則已經轉移到了澀谷和原宿。而總合了所有庶民要素的領頭繁華區，則為新宿。另外，隨著1980年代後期，泡沫經濟所伴隨著的銀座的天價的地價的各種報導，使得銀座有了以高級俱樂部為代表的地位。

築地／佃／日本橋（つきじ／つくだ／にほんばし）

把這三個地方放在一起談，不是為了省事，而是在歷史上，這三個地方的確有著千絲萬縷分不開的關係。

在江戶初期時，進行了挖掘神田山、將土壤填埋造陸的大工程。銀座五、六丁目的舊名尾張町、銀座七丁目的加賀町、銀座八丁目的出雲町等，從這些町名就能看出有哪些國家的領主參與了工程。築地原本也是「掩埋地」（埋立地／うめたてち）之意。

而築地之所以被稱為「掩埋地」，則與發生於日本明曆3年正月18（1657年3月2日），又名振袖大火的明曆大火有關。

Photo Credit: 歌川廣重 @ public domain 鐵炮洲築地門跡

在日本浮世繪畫家歌川廣重（歌川広重／うたがわ ひろしげ）的名作《名所江戸百景》（めいしょえどひゃっけい）中，有一幅畫於1858年，名為〈鐵炮洲築地門跡〉的浮世繪。築地門跡指的是築地本願寺，這間寺廟是京都西本願寺的直轄寺院，原本是1617年，建於淺草御門南的横山町西本願寺別院。因明曆大火而被燒毀後，被賜予鐵炮洲這塊濕地做為重建用地。

鐵炮洲是一塊面向江戶灣的濕地，之所以叫鐵炮洲，是因為過去幕府曾在這試射大砲。另有一說則是因為這塊沙洲的形狀類似槍砲。而得築地之名，則是因為在這裡被賜為西本願寺別院重建用地後，其對岸佃島（後文介紹）的信徒便運土來這裡填築濕地，重建寺廟，而使得這一帶有了築地之稱。而1679年重建好的西本願寺別院，就是現在的築地本願寺。

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