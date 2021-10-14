吃遍東京中央區名店全攻略（四）：愛知名菜「撒飯櫃鰻魚飯」，為何要撒鰻魚到飯上？

位於朝鮮半島東海岸咸鏡灣畔咸興市，是僅次於平壤的北韓第二大城。咸興冷麵又叫比比冷麵（bibim naengmyeon／비빔 냉면），原本是日本殖民時代使用咸景道所種植的馬鈴薯開發出的食品之一。

現在冠以咸興冷麵之名的冷麵，則是韓戰時，從北方南下避難南下的人，按照在家鄉吃過的麵條樣式，開始經營咸興式的澱粉拌麵，為了與當時流行的平壤冷麵競爭，而冠名上了家鄉咸興的名字。

比比冷麵由混合了辣椒粉、糯米、乾燥的發酵大豆粉、麥芽粉和鹽發酵而成的「苦椒醬」（Gochujang／고추장）、醋、麻油、糖混合而成。這種冷麵不帶湯，而且現在的麵條不是用馬鈴薯澱粉，而是以地瓜粉製成。

而我們上文所提到的盛岡冷麵的創造者，在日朝鮮人一代青木輝人是在咸興出生的，不過他所再現的冷麵則是一種平壤冷麵與咸興冷麵的混合版本。如上所述，平壤冷麵的高湯為牛肉或野雞高湯，而青木輝人則是在牛肉高湯的基礎上，與有著酸味與辣味的韓國泡菜結合。

而在麵體的部份，青木輝人不使用平壤冷麵的蕎麥粉，也不是用咸興冷麵的太白粉或地瓜粉，而是將麵粉混合太白粉，製作出如同義大利圓直麵一般彈性十足而且有著透明感的麵。

不過也因為如此有彈力的口感，因此盛岡冷麵剛推出的時候，當地人並不買單，還有人甚至批評吃起來像是在嚼口香糖一樣。後來才漸漸地被當地人接受，成了當地人難以忘懷的口感。再加上牛骨與雞骨高湯的多層次鮮味，以及乳酸發酵泡菜的酸辣，使得在1960年代，有提供盛岡冷麵的店家越來越多。

不過盛岡冷麵之名要一直等到昭和61年（1986），在盛岡市所舉辦的「日本麵高峰會」時才出現。在此之前，盛岡市內賣這種冷麵的店都管它叫平壤冷麵。而舉辦高峰會的10月17日這天，也就成了「盛岡冷麵之日」。至於第一間以盛岡冷麵之名在盛岡市販售的店，則是昭和62年（1987年）由在日二代邊龍雄所創業的「ぴょんぴょん舎」。

炸肝（レバーフライ）

ひさご家 阿部（ひさごやあべ，東京都中央区佃3－1－12）

我們之前說過，在日本炸物的外來語中「カツ」用來表示炸肉類，「フライ」則是指炸魚貝類。不過東京月島這道用麵包粉裹牛肝或豬肝片再油炸的小吃，卻可以叫做レバーフライ，也可以叫レバカツ。

這道發源於月島的料理，以前叫「肉フライ」，後來才改稱為レバーフライ。以前是做來當小朋友的點心，現在則是成了佃和月島的超市和熟食店必備菜色。

千葉料理

なめろう

船形 銀座（東京都中央区銀座1－3－3 東亜ビルB1）

這道菜和高知縣的鰹魚生敲燒一樣，是一道「叩き鱠」（たたきなます），也就是將生肉或生魚細切或剁細的料理。是將捕獲的漁獲直接拿來料理的千葉縣房總半島鄉土料理，既是酒餚，也是漁師飯。多以竹莢魚切碎後，混合蔥末、薑末、日本酒與味噌而成，另外也可以用秋刀魚、鯖魚、沙丁魚或烏賊來做為主食材。

至於這到菜之所以叫なめろう，則有兩種說法。一是它好吃到讓人吃完後還想把盤子拿起來舔；二是因為透過剁而產生的黏性，使其有著滑順（なめらか）的口感。而除了なめろう這個名稱外，如果漁師在外海的船上做這道料理的話，則稱之為「沖膾」（おきなます）。

如果有沒吃完的なめろう，以前的漁師會帶回岸上，然後用鮑魚的殼烤來吃，成了一道叫做「さんが焼き」的料理。傳說早在繩文時代，繩文人就是這麼將魚肉剁碎並調味後烤來吃，不過是以蜂斗菜或紫蘇包起來進行燒烤。

山梨料理

甲府燉雞雜（甲府鳥もつ煮 ／こうふとりもつに）

ふじとはち 銀座店（東京都中央区銀座1－14－1 第2サトウビル）

人口約87萬人的山梨縣，有著餺飥與吉田的烏龍麵等我以前介紹過的鄉土料理。這道甲府燉雞雜，最早出自於二戰後昭和25年（1950年）當地的蕎麥麵店。山梨縣縣廳所在地甲府市的蕎麥麵店，由於覺得把雞的內臟丟了實在太可惜，於是開始想辦法將之做為料理。

而發源店就是甲府市一間叫「奥藤」的蕎麥麵店。在當時那個砂糖十分貴重的年代，客人吃到這道醬汁鹹甜適口的燉雞雜後立刻大為轟動，很快就風靡了整個甲府市，成了這裡的蕎麥麵店必備的一道菜。

與一般以大量湯汁需要長時間燉煮的燉內臟不同的是，由於這道菜中像是雞胗雞肝、雞心和雞卵巢的加熱成熟時間都非常地快，所以是以少量的醬油混合砂糖的湯汁，用大火以照燒的方式迅速烹調而成，形成濃稠醬汁裹芡於食材上的狀態。讓吃者同時享受到雞胗的脆、雞心的彈力、雞肝的滑嫩，與雞卵巢那咬下去噗呲噗呲的口感。

不過要一直到2008年（平成20年）開始，甲府市政府才為這道菜定名為「甲府燉雞雜」，並以當地B級美食之姿開始廣為宣傳。在2009年11月5日所播出的「日本縣民秀」（秘密のケンミンSHOW）節目中，更以「在蕎麥麵店有吃燉雞雜的習慣、卻有燒鳥店沒有賣燉雞雜」的內容，介紹了這道菜。

這間位於銀座一丁目的山梨料理居酒屋，整棟都是透明玻璃外牆，看起來非常地時尚。又因為山梨縣產葡萄酒，因此也在店內販售。由於店裡生意非常好，那天和我弟去本來說是有限時的，但是看我們一人開了一支紅酒喝之後，也就任我們喝下去了。

愛知料理

撒飯櫃鰻魚飯（ひつまぶし）

備長 マロニエゲート銀座1店（東京都中央区銀座2丁目2番地14号 マロニエゲート12階）

「撒飯櫃鰻魚飯」（ひつまぶし）這種鰻魚飯，被一間叫「熱田蓬萊軒」（あつた蓬莱軒／あつたほうらいけん）的，位於愛知縣名古屋市的老店登錄為其商標。由於這間店是1873年（明治6年）時，鈴木甚藏先生在舊東海道的宿場町，宮宿的陣屋舊址創業，因此其本店又被稱為「陣屋本店」。

「宮宿」（みやしゅく）是江戶時代「東海道五十三次」的第41個宿場，為東海道最大的宿場。宮宿又名熱田宿，位於現在名古屋市熱田區，天保14年（1843）時，計有「本陣」2間、「脇本陣」1間、「旅籠屋」248間。

而所謂的本陣，就是日本自江戶時代以降的宿場中，大名、旗本（武士的身份之一，為直接受主君指揮且屬於直屬部隊的家臣）、幕府官員、勅使（天皇所派的使者）、宮（皇族）、門跡（與皇族、公家有特殊關係的寺廟住持）在宿場所住的地方（脇本陣的等級則低一點）。

至於蓬萊之名，則是因為以前的熱田也被稱為蓬萊島。當時的熱田蓬萊軒，以其蒲燒鰻魚以及雞料理聞名。此外，它也是一間提供使用鄰近河川所捕獲的魚蝦做成天麩羅的料理店。

「撒飯櫃鰻魚飯／ひつまぶし」的語源，要把前半部的「ひつ」，與後半部的「まぶし」拆開來看。前半部的「ひつ」（櫃）指的是日文「飯櫃」（めしびつ），也就是放炊好的飯的桶子；後半部的「まぶし」則是從「まぶす」轉變而來，意為「撒上」。

也就是說，「ひつまぶし」是「撒在飯櫃的飯上」（おひつでごはんをまぶす）的意思。而在這道料理中，撒到飯櫃上的飯的正是鰻魚。不過，為何鰻魚是被撒到飯上的，而又是如何地撒呢？

原來，「熱田蓬萊軒」創業之初，點外送的客人非常多。而當時外送的鰻魚丼是以陶製碗公盛裝，回收的時候常常會發現碗公都破了。為了改善這種情形，第二代店主在與首席女服務生（女中頭）討論後，決定用大的飯櫃，以一次5人份的量來做外送鰻魚丼。

不過，這樣做之後，卻又出現了一個讓店家煩惱的問題，那就是，有許多客人鰻魚是吃完了，但卻剩下了一堆飯。為了解決這個問題，在其女中頭建議下，店裡改將鰻魚切小後和飯拌在一起。沒想到這採用這種方式後，他們的鰻魚飯立刻變得大受歡迎。

而其食用方式，則分為5個部份。首先，要將飯櫃中的鰻魚飯以飯勺分為4等份。一開始的1／4，先以一般鰻魚飯的食用方式享用；接下來的1／4，則加入蔥末、海苔絲、山葵等香料拌著吃；再接下來的1／4，加入高湯與煎茶做成茶泡飯食用；最後的1／4，就挑前幾種方式中自己最喜歡的其一來享用。

熱田蓬萊軒用以烤鰻魚的醬汁，從1873年創業以來便一直使用到現在。由於每天要烤數百條的鰻魚，光是鰻魚浸到醬汁裡的數量就已經凝縮了無比的鮮味。而名古屋烤鰻魚的方式為關西式的開腹直火烤，一串約烤4到5條。使用火力強而穩定，溫度在500到1000度之間，且持續性長的備長炭，先素燒至皮面與肉面都略呈焦色後，再浸醬汁烤。

吃遍東京中央區名店全攻略（五）：「琉球」不是沖繩料理，而是生魚片醃漬的漁師飯

本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

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