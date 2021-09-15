以人為本，重視永續的企業才能長久——英國百年集團的企業轉型之路

發跡於英國、遍布全球市場的百年企業，該如何整合各國人才，給予人才躍上國際舞台的歷練機會？從Jessica、Jackson、Thao三位跨領域人才的真實員工經歷，一探BAT集團這位百年巨人如何持續成長與轉型，邁向下一個精彩世紀。

勇往直前！為了歷練FMCG經驗，勇於迎接跨國合作挑戰

在台灣出生成長的Jessica Chang，過去曾待過不同產業的外商公司。為了多歷練FMCG（快速消費品）的產業經驗並開拓國際視野，她在去年成功過關斬將、加入心目中的理想職場，目前擔任品牌管理經理一職。

Jessica說：「這裡和大多數外商很不同，台灣分公司要負責香港、東南亞市場，以自己的團隊來說，就有4至5位不同國籍的夥伴，共同處理菲律賓市場的事務。」跨文化協作可不是Jessica 部門的專利，由於公司的服務遍及全球市場，員工的組成也來自世界各國，光是總部就由來自80多個國家的成員組成，不只跨國也跨領域，多元人才在此集聚碰撞思考，帶進多樣化的思維與專業，以強大的多元性、包容性與專業，為個人與企業加值。

雖然和跨國同事工作多少會有文化差異或思考邏輯的不同，但透過事先設立明確的目標並達成共識，不拘泥於階級、職稱來平等討論，而且在確認目標後朝同一個方向努力，每個人為共同的目標貢獻自己的專業，讓工作上的每件事都迅速推展、沒有拖延，這點令Jessica印象深刻。

「在這裡，我可以充分感受到公司的企業文化——『Fast』，確立目標並快速前進，敏捷與效率真的就是這間公司的DNA，造就良性的競爭環境讓同儕互相激勵，共同成長。」

對於未來想進入外商公司、挑戰跨國專案的潛在人才，Jessica認為BAT確實提供非常嚴謹且完整的體制，讓新人有所依循與學習，同時提供開放多元的空間，讓人才得以發揮特長，盡情表現。

Photo Credit：TNL Brand Studio Jessica坦言：「這裡的每一個人都非常聰明靈活，讓我也跟著全力以赴、貢獻所長！不過這正是我要的，一個重視員工發展、提供多元開放機會的職場。」

十年光陰跟著企業與時俱進，見證轉型，初衷不變

來自越南的Thao Dao，在BAT集團內累積十年資歷，現任財務經理。過去十年間，Thao因為職務需要，曾經派駐越南、柬埔寨、新加坡，今年初來到台灣。長年跨國工作，Thao藉由公司海外輪調的機會，不僅認識到不同市場的文化和特色，同時也開拓自己國際化的視野。

談起過去十年的企業發展歷程，Thao談的竟然不是變化，而是談「不變」的企業精神。他觀察發現，「公司一直以來都是保持靈活應變的狀態，應對變化已經是我們的工作日常。不變的是迎向各種挑戰、多元學習，創新突破的機會從沒少過。」

大學畢業後不到一年便加入公司直至今日，究竟是什麼讓Thao願意待在一間公司服務十年？Thao笑著說道，其實曾有那麼一次想過轉換跑道去別的地方試試看，但後來靜下心來思考，公司確實提供大量學習和挑戰的機會，大幅的成長空間和自由開放的環境，讓她最後還是決定留下來。

Photo Credit：TNL Brand Studio 與跨國、跨文化的夥伴共事，對Thao來說是一個迅速累積國際視野的機會，且公司支持她在財務領域中拓展多元專業，因此她從不認為自己的工作有所設限。

曾在不同市場歷練過的Thao，來到台灣後特別有感的是，公司對員工權益以及「女力」的重視。

「我印象很深刻，在台灣分公司七位主管裡面就有四位是女性，這是相當高的比例，尤其對一個有刻板印象，被認為是男性為主的產業而言，更是難能可貴。」Thao說。

想做點不一樣的事！參與產業革命與挑戰創新，也成就了自己

擔任產品規劃副理的Jackson來自台灣，先前從事設備製造業，一直喜歡挑戰新事物的他說：「因緣際會得知BAT的徵才訊息，了解到因應時代變化，這個產業正在面臨百年難得一見的變革，所以就來嘗試看看，一起參與產業革新的歷程。」

Jackson印象最深刻的事卻是公司對新人的態度，「我剛到職沒多久時，意外發現公司系統裡的一個小Bug，沒想到提出問題後很快得到團隊的迴響，並一起協作調整到位。坦白說，能夠聽取新人的意見而且整個團隊一起迅速改善的公司，其實很難得。當時我就知道，這裡的確是一個鼓勵員工展現自我的地方。」

Jackson補充道：「而我最欣賞的，就是這種鼓勵個人展現和勇於發表意見的企業文化。」

值得一提還有，Jackson在公司的政策和行動中充分感受到「Responsible」（負責任）的精神。例如：公司擔起企業社會責任實踐永續，像是新增產品回收機制、公司內部不提供一次性餐具、使用LED節能減碳等，更善用科技轉型，甚至跨域貢獻研究COVID-19的疫苗開發，令人欽佩、也令員工與有榮焉。

Photo Credit：TNL Brand Studio Jackson以個人親身經歷印證：「公司真的相當鼓勵展現個人、發表多元意見。而開放和友善的氛圍，絕對有助於創新。」

開放、平等的職場，每一個人都在挑戰與被挑戰中砥礪成長

事實上，在這裡不僅為員工賦與專業職能，也包括充分的發言機會；不談階級，而是講求實力，每一個人都有挑戰他人與被挑戰的機會。

Thao分享，公司每個月都會有一個線上的大會議，不分職位級別、人人都可以表達自己的意見。她曾發表想法，也曾被挑戰過：「大家因為信任而互相挑戰，過程中其實有很大的學習，也是看見自己盲點的好機會。」

此外，每兩年舉辦一次的「Your voice員工心聲調查」，甚至有「Skip Level Meeting」（跨層級會議），讓員工的想法有被傾聽的機會，這樣的發言機制也讓初來一年多的Jessica、Jackson感到相當佩服。Jessica嘆道：「你能想像嗎？高階主管就在你面前聽取所有人的建議，而且每一個人都毫無保留的直言不諱。」Jackson也補充道：「而且主管真的會記取員工的心聲，然後回去提出解決方案，沒有任何一個問題會無疾而終。」

BAT不僅能夠廣納不同的聲音，在性別觀念上也比其他公司先進。早在多年前就開始鼓勵「多元性別友善」的觀念，積極試辦無性別洗手間，也熱情參與LGBTQ+驕傲月活動。公司培訓員工的計畫也是，不分性別，確保所有人都有足夠的發展機會。對此Jessica也呼應道：「公司就是看實力，不會因為你的性別或性傾向而貼標籤，大家可以很自在地展現真實的自己，並專注於工作目標上。」

BAT開放及多樣化的機制，成功建立一個多元包容的職場環境；也唯有創造一個自由民主的氛圍，才能讓員工可以無所畏懼分享自己的專業知識和觀點，進而發揮團隊最大綜效。

Photo Credit：TNL Brand Studio 每一天都不斷在進步，每一天都比昨天的自己更好。

為了豐富職涯發展與挑戰自我而選擇這間公司。而唯有不斷跳脫框架、不自我設限的企業文化，才得以提供員工最佳的成長場域。

能夠推動百年跨國企業持續進步，並打造多元文化、跨領域的協作環境，帶領員工和產業與時俱進的企業文化，可不只是口號而已，更要有實踐的毅力。無論外在環境如何改變，緊扣著企業精神核心、相信自己的未來自己創造，BAT勇於面對外在環境的考驗，持續演進和轉型，也建立良好的職場環境與員工共同成長，讓每一天都比昨天更好。