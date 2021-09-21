《就算不能與大家和睦相處，也沒關係》：漂亮的女人和你喜好相同，不代表她就是你的真命天女

作者：跳舞蝸牛（Dancing Snail）

Photo Credit: 漫遊者文化出版

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在電影《戀夏（500日）》（(500) Days of Summer）中，主人翁湯姆對同事夏天產生了好感。就這樣，他僅憑對方和自己喜歡同一位音樂人的音樂，便單方面的認為這是命中註定的愛情。這時，湯姆的妹妹勸他說：

「漂亮的女人和你喜好相同，但這並不代表她就是你的真命天女。」

這種放大微不足道的共同之處的心理，難道不是源於自己想要與對方分享什麼嗎？很多時候，認為很合拍、很有默契都不過是一廂情願的想法罷了。人們堅信的「靈魂伴侶」從客觀的視角來看，不過是一種抽象的、幻想的概念而已。「我們很有默契」這句話不就是「我對你有好感，希望我們能彼此調整一下不同的地方」的另一種表達方式嗎？

我們會努力地尋找與喜歡的人所相同之處，相反的，也會費盡心思地尋找與討厭的人所不同之處。即使與討厭的對象存在一兩處共同點也會置之不理或強烈否定。像這樣，我們判斷他人與自己之間的共同點或不同點的基準，會根據好感度產生明顯的變化。

正因為這樣，如果總是看到某人與自己的不同之處時，最好理解為「啊，那個人讓我覺得很不自在」，然後與對方保持適當的距離。相反的，如果遇到與自己在很多方面相似的人時，在賦予過度的意義之前，最好先承認自己內心湧現的好感。

希望大家能夠表達自己的真心，不要因為費心苦惱對方是不是自己的命定安排而錯失良機。

書籍介紹

本文摘錄自《就算不能與大家和睦相處，也沒關係：不寂寞也不累，保持你我適當的距離，讓心更自在的「人際關係排毒」》，漫遊者文化出版

作者：跳舞蝸牛（Dancing Snail）

譯者：胡椒筒

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比起成為大家都認可的好人，我更想做一個滿足自己的人。

寫給為人際關係感到疲憊、深受情緒困擾的你

韓國最大網路書店YES24讀者五顆星好評及2020年度選書

《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》人氣插畫家的最新力作

「我不想在所有人面前當好人，

我告訴自己，如果心裡舒服的話，就不必在意他人的評價。」

「清空了不受尊重的關係所占的空間，

由此產生的空虛感反而會成為遇到更好緣分的契機。」

將自己的心放在首位，把感到負擔的關係倒出來、清空、保持距離。

曾經飽受倦怠症、憂鬱症和焦慮症之苦的作者──跳舞蝸牛，經過諮商與輔導，踏上創作之路，攻讀藝術治療，明白照顧好自己才是最重要的事。以自身經歷及身為藝術治療師的專業，回顧過往深受人際關係困擾的內心掙扎與不安，藉由暖心的插畫與犀利的文字，細膩地描繪人心的微妙之處。時而安慰因關係疲倦的心靈，時而提出直言和機智的對策，這是一本為了那些因人際關係而感到疲憊不堪，深受情緒困擾而處在倦怠期的讀者所寫的療癒圖文書。

為了與他人和諧相處，人與人之間的關係也需要適當的距離。

「人，究竟是什麼，為什麼會如此難以相處呢？無論經歷過多少次，都只是覺得習以為常，然後還是一如既往的困難。」

你也有這樣的感覺嗎？

與朋友見面時雖然很開心，但為什麼這麼累呢？

沒有人傳簡訊會覺得寂寞，但傳來了又覺得煩……

雖然過度的關心會帶來負擔，但也討厭把自己當空氣的人。

明明無禮的是他，但對方一點也不覺得抱歉的話，自己好像成了壞人。

想要關心對方，可是為什麼表達的方法會這麼難呢？

雖然人總需要有人陪，但關係太近會覺得有壓力，太遠又會覺得寂寞。太沈重、複雜的人際關係，就如同暴飲暴食導致的消化不良。因此當自己出現被各種關係所困擾的倦怠感，就是迫切需要進行「人際關係排毒」的時候了。試著減輕毫無意義的人際關係的重量吧！讓自己在最為舒服的關係型態「適當的」移動，成為一個「關係中的游牧民」。保持適當的距離，慢慢增加親密感。既不會失去一個人的時間和空間，同時也不會錯失珍貴的人。

只有犧牲自己才能維持的關係，既不平等也沒有意義。

斬斷各種停滯不前的關係，實踐「人際關係極簡法」！

面對討厭的對象

與其把自己寶貴的能量用在討厭一個人身上，倒不如盡可能地使用在喜歡的人身上。

面對老是配合對方的自己

所有的關係不都是「Give & Take」嗎？也就是說，對方也會在彼此的關係中獲取價值，因此沒有必要讓自己像一個欠債的人一樣低聲下氣。

面對有負擔的愛情

如果有人以「這都是因為愛你」來傷害你的話，這不過就是一種以愛為名的暴力罷了。

面對傷害自己的人

不把對方看成「傷害我的人」，而是看成「有缺陷的人」。這樣一來，就可以用理智來看問題了。

面對放棄一段關係

切身地感受「一個人」以後，就能了解自己所能承受的孤獨程度，以及必須把誰留在身邊。

本書特色

作者既是【插畫師】也是【藝術治療師】，精準描繪人際關係困擾者的心理。

風格清新的暖心插畫＋直指人心的犀利對白＝引起共鳴的【療癒圖文書】。

不必故作瀟灑、不用刻意迎合，提供【維持健康關係】的適當技巧與觀點。

將微妙的【互動關係視覺化】，剖析內心的真實想法，輕鬆閱讀卻超有感！

Photo Credit:漫遊者文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰