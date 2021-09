寫email不要太直白，如何專業又委婉地用英文指出對方的錯誤？

談話時說出太直白的句子難免使人感到不愉悅,撰寫email時,只能利用文字表達更是如此。收件人無法閱讀寄件者的表情和語氣,太口語化的文句不僅會使專業度大打折扣,也可能被誤會成一位失禮的人。

因此,在職場撰寫書信時,當收件人是上司、客戶或不那麼熟悉的同事時,建議都帶著外交口吻(diplomatic)來書寫。本文將示範如何改寫以下職場常用的三個句子,讓你專業又委婉地指出對方的錯誤!

There is a problem.

假想自己是客戶,開啟email就看到這句話,一定會焦慮地想到底出了什麼問題。所以可以轉換成較完整的寫法:

There seems to be an issue with this, but it’s not serious. 這件事似乎有些問題,並不嚴重。

I disagree.

討論過程中出現意見分歧的時候,如果只說I disagree. 而沒有說出不同意的理由,會讓對方摸不著頭緒。如果希望提出異議並維持雙方情誼,建議採取「先同意,再建議」的用法:

Yes, I can see what you’re saying, but don’t you think that… ? 是的,我了解你的看法,但你不覺得⋯⋯?

It is a bad idea.

當你收到一封信,只看到一句 It is a bad idea. ,就如同上一個例句,沒有原因的被否定了先前的努力,必然會感到灰心。因此,當你是寄件人時,建議使用外交口吻,婉轉地改變此句:

To be honest, I’m not sure if it’s a good idea. 老實說,我不確定這是否是個好主意。

以下提供另外兩種禮貌地指出對方錯誤的方法:

運用不確定的語氣:It seems like… / I’m not sure…

不確定的語氣能夠減緩指責的語氣,如例句:

It seems like you don’t understand the situation.

你似乎不太了解情況。

I’m not sure I agree with you about this.

我不確定我是否同意你。

運用帶有歉意的語氣:I’m afraid…

這是指句中帶有「不好意思」的意味,如例句:

I’m afraid that’s not quite right.

不好意思,你(說的話)恐怕不是非常正確。

I’m afraid you’re mistaken.

很抱歉你搞錯了。

商用英文email的細節不只這些,掌握愈多細節,愈能提高書信往來的品質,可別因為小地方的失誤而失去一次商務交易機會。

