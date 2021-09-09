一個中國，雙向調控：「共同富裕」壓制一線城市房價，再祭「限跌令」防三、四線城市崩盤

目前生活在中國的北上廣深的居民可能很頭痛，為了邁向中國願景「共同富裕」，北京對房地的調控（打房）再升級，一線城市的房地產提前進入寒冬，量價具挫；而為了遏止其國內房產市場惡化擴及部分三、四線城市，地方政府正以逆向調控的「限跌令」，限制房價跌幅，形成了一個國家有雙向調控（房價不能太高，也不能太低）的奇妙現況。

北京當局奉行「共同富裕」 調控房市一線城市房價下挫

近年來中國家長一直飽受「搶學區」的焦慮折磨，希望自己孩子能夠就讀名校，導致位於學區的房價直線飆漲，其中包括北京、上海、深圳和廣州四個超大城市。不具名的地產經紀人告訴《華爾街日報》，在名校雲集的北京西城區，靠近明星學校的房子比其它同類住房，貴上70%的價格。

長期以來，中國官員一直試圖壓制房地產的投機行為，聲稱要打破房價只漲不跌，此種根深蒂固的觀念。他們把「房住不炒」掛在嘴邊，同時採取嚴厲抑制投機行為的政令。

其中，中國要求設定房屋銷售「指導價」，供銀行批准住房抵押貸款時參考，此舉有效地減少了銀行可發放的購房貸款。在短短的幾個月中，中國政府除了大力整肅了教育業外；調控房市（打房）也獲得成效，讓那些炙手可熱的房地產市場迅速降溫。

根據上海房地產研究機構易居房地產研究院（E-House China Research and Development Institution）的數據顯示，一線城市的學區房中心區，1月到7月期間，中古屋的成交量下降了38%。

隨著中國政府監控力道加劇，上海、北京、廣州以及深圳等其他一線都市的房產正受到政令影響擴散，房價急速降溫。據上海鏈家研究院監控數據顯示，以8月上海市成交二手房1.8萬間，同期下降40%；成交金額慘跌44%。

上海鏈家研究院分析師楊雨蕾認為，中國政府調控政策效果顯著，上海成交量出現了今年最大跌幅，回到了疫情前的水平。除上海外，北京、廣州、深圳等成交量亦出現不同程度的下滑。

《華爾街日報》報導指出，中國當局正試圖斬斷權貴階級和入學間的關聯，為了實現中國領導人習近平所倡導的「共同富裕」的目標。而這項政策，對於日前花光所有積蓄購入學區房的民眾來說，無疑是晴天霹靂。

不可以太便宜！ 中國三、四線城市房市「逆向」調控

當一線城市努力為房市降溫時，部分三、四線城市卻以「逆向調控」，制定限制房價跌幅的「限跌令」。江陰市住建局發布《關於進一步促進房地產市場健康穩定發展若干事項的通知》，要求商品住房實際成交價格不得高於備案價格。

根據中國媒體《時代周報》報導指出，江陰並非第一實施「限跌令」的城市。在此之前，昆明、岳陽、惠州、唐山等城市先後發布類似政策。

報導稱，部分三、四線城市成交量低迷，許多建設公司因資金壓力問題，企圖以「以價換量」的方式，大量拋售房產，恐導致房市面臨崩潰，因此「限跌令」是基於北京「穩房價、穩地價、穩預期」的基調所出台的政策。

四線城市房地產業者李林告訴中國《21世紀經濟報導》記者：「現在能夠賣出去就是很好了，想要降價求售也賣不出去」。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍贊同表示，房市沒有秩序的下跌，容易引起惡性競爭擾亂交易市場，會帶來一些很多負面的影響。

如今，中國房地產市場也由此進入了「雙向調控」時代，也體現中國主席習近平所稱，共同富裕是「社會主義的本質要求」，回歸幫助工人和弱勢群體的建黨初衷。而且，他稱為了解決社會不公，限制資本家階層的收入是必要手段。

聯合國駐華前高級經濟學家Bill Bikales表示，習近平正尋求通過縮小收入差距和轉向高品質都市發展，重塑中共在國、內外的形象。他稱，習近平希望以此證明，社會主義比西方資本主義更優越。

今年6月，習近平選擇浙江省為共同富裕示範區。近來北京當局對各產業的巨擘進行監管，引起外界質疑聲浪，浙江省委書記袁家軍對外表示，該省正試圖向全國示範，如何有效縮小貧富差距，他還試圖向企業界保證，中國要共同富裕，而並不是要「殺富濟貧」。

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航