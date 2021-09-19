不給看動畫就革命：日本動畫《波羅五號》為何成為推翻菲律賓獨裁者的國民經典？

文：Satoman

本文含有些許作品（四十年前的）劇情，請自行斟酌是否繼續閱讀。

《超電磁マシーン ボルテスV》，最常見的中文翻譯為《波羅五號》，乃是日本於1977年播放，由東映製作的機器人動畫。也是動畫名監督長浜忠夫的代表作「長浜忠夫浪漫機人三部曲」的第二部作品。

「長浜忠夫浪漫機人三部曲」可說是日本動畫史上的革新之一，前作《超電磁ロボ コン・バトラーV》（孔巴特拉V）與後作《闘将ダイモス》（鬥將戴摩斯）都在日本獲得了一定程度的收視率，作為主力商品的機器人玩具模型更是在《孔巴特拉V》時推出了真正能合體的機器人模型，其相關商品仍熱銷至今。

但「長浜忠夫浪漫機人三部曲」其創新與浪漫之處則是在於劇情之上。有別於過往以兒童為主力的收視族群而製作的易懂簡單劇情，長浜忠夫則是將大河劇的概念導入動畫之中，駕駛機器人的主角不再是面對只是張牙舞爪侵略地球的怪獸，而是更加有血有肉，擁有自己愛恨情仇的反派們。

從《孔巴特拉V》的悲劇將軍迦樓羅開始，《波羅五號》的海尼爾王子、《鬥將戴摩斯》李希特提督這三人都不僅擁有各自的情感劇情，也各自背負了悲壯的命運與結局。

附帶一提，這三人都是由聲優市川治飾演，有時會共稱為「美形三人組」。

Photo Credit: 截圖自作者

在主線劇情方面，《孔巴特拉V》強調夥伴之間「友情」，《波羅五號》則是著重於親子兄弟們的「親情」，最後的《鬥將戴摩斯》則是深刻的描述男女主角之間的「愛情」。三部曲各有各的特色，也讓機器人動畫超脫了過往的套路，進入了全新的浪漫時代，並將收視年齡層提升至青少年……甚至是成年人之中。

本文的主角《波羅五號》所講述的親情則是來自於主角剛健一三兄弟與外星人父親剛健太郎之間，結局更是帶出了反派海尼爾王子與主角家族的牽連，如同大河劇般的劇情獲得了極高的好評，甚至一度傳出真人電影化的消息。受到《波羅五號》絕招「天空劍V字斬」的影響，往後的日本機器人動畫也經常以「●●劍○○斬」的格式為機人的絕招。

可是經典歸經典，《波羅五號》畢竟是四十年前的老作品，許多機人愛好者其實沒看過原作，而是透過遊戲《超級機器人大戰》系列才知曉作品，包括筆者本人也是如此。

可是，在太平洋另一方的菲律賓就不同了。對菲律賓來講，《波羅五號》可是國民等級的經典作品，甚至在一定年齡層內的菲律賓人都能輕鬆哼出其主題曲的旋律。其狂熱程度甚至超過原產地日本，讓知曉此事實的日本人丈二金剛摸不著頭緒。

菲律賓於1978年引進了《波羅五號》，並在每天六點的黃金時段播放，期登場對於首次接受合體機器人的菲律賓孩童們可說是一大震撼，同時也成功吸引了大量小朋友的眼球，播放期間甚至創下了58%收視率的傳說等級紀錄。

只不過，部分家長們就不太樂見此情況了。他們擔心舞刀弄劍的機器人會教壞小孩，再加上吵著要買《波羅五號》玩具的小孩們更是讓家長們難以接受。家長們組成團體四處抗議陳情，而這事終於驚動了當時菲律賓的獨裁者馬可仕。

說到馬可仕，他在二戰時是抗日游擊隊的一員，更是從巴丹死亡行軍倖存的受害者之一。想當然，馬可仕也不樂見一部日本製作的動畫在他的國家裡大紅大紫。於是，在馬可仕的決策下，原本要進入結局與波亞桑星人決戰的《波羅五號》就這樣於1979年被禁播了。

當然，故事還沒結束。

馬可仕靠著選舉舞弊與戒嚴實行專制統治已久，而菲律賓也在他的統治下貧窮問題越來越嚴重。他的政敵艾奎諾從台灣飛抵菲律賓就被不明分子槍殺更是讓各方民怨幾乎沸騰到了臨界點。

在他的扶持者美國的逼迫下，馬可仕只得接受提早於1983年舉辦總統大選的要求，並與艾奎諾的遺孀柯拉蓉一決勝負。知曉自己可能會敗選的艾奎諾又操弄一次作票的老技倆，但這次菲律賓人那麼簡單應付過去。在監票組織與選務人員的出走下，馬可仕的作票事實被揭曉且更進一步的激起人民的怒火。

最終，菲律賓人以人民力量革命將眾叛親離的馬可仕趕出了菲律賓，柯拉蓉則是正式就任總統，結束了馬可仕獨裁統治。

既然馬可仕下台了，被他禁播的《波羅五號》也迅速的復播並順利地讓菲律賓的觀眾們看完結局，同時也產生了「為了看《波羅五號》所以把馬可仕趕下台」這則笑話。

另外於1999年，《波羅五號》再次於菲律賓重播。雖然不是在黃金時段播放，但這次仍是創下了40%的高收視率，也讓另一個世代的菲律賓人被《波羅五號》的魅力所擄獲。

那菲律賓人究竟有多愛《波羅五號》呢？主題曲的演唱者堀江美都子在前往菲律賓時是被當作國賓接待，日本前首相夫人安倍昭恵訪菲時也有年輕人合唱《波羅五號》的ED曲表示歡迎。主題曲的作曲者小林亜星於數個月前辭世時，菲律賓駐日大使館也發表文章表示弔念之意。

甚至，當年沒能在日本電影化的《波羅五號》反倒是近日要在菲律賓實現真人電影化了。

好巧不巧，《波羅五號》的結局也是以人民起義推翻獨裁統治告終。這或許說明了為何一部40年前的老動畫能在異國人氣如此高漲的原因吧。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航