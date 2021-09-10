娘娘專訪張守一未能「打破同溫層」，反而讓影片成為反同的宣傳工具

自泰國來台的YouTuber Alizabeth娘娘8月31日在臉書和YouTube上傳了一支專訪台灣宗教團體愛護家庭大聯盟（以下簡稱護家盟）秘書長張守一的影片，片長約莫十幾分鐘的影片釋出後沒幾天引發討論，尤其是在關心性別與同志議題的社群，因為張守一屬於反同團體裡的知名人士，除了對同志、同性婚姻議題發表過不少言論惹議，也曾被媒體揭露其婚外情的爭議。

《鏡週刊》於9月4日刊出娘娘對影片爭議的受訪內容，提及「因為自己來到台灣後，幾乎沒有遭到歧視，身邊的人也都抱持著性別友善的態度，才會想親自了解反同方的想法。」事件的最新發展是在9月6日，娘娘的經紀人以及所屬公司總經理李國強，在其個人臉書澄清娘娘專訪張守一的影片並非業配、亦不為特定人士或團體洗白，在經過他與娘娘的討論後，決定將此支影片下架。

這支專訪影片引發爭議的原因除了受訪者本身的爭議性之外，娘娘的採訪方式以及團隊所剪輯出來的內容，都暴露出了整個團隊對於同婚議題在台灣的歷史發展缺乏了解。在已下架的影片裡，娘娘幾乎做好做滿地將球拋給了張守一，讓他重複了在2018年愛家與平權公投時的論述。我認為重點不在於不能採訪反同人士，而是主持人以及工作團隊能否真正問出足以讓兩方跨出同溫層思考的問題，而非讓影片內容成為任何一方的宣傳工具。

尤其，從2018年年底公投的動員經驗，足夠看出反同陣營並不缺乏宣傳管道與資源。意識到話語權重要性的他們，甚至打造了專門為自己觀點服務的媒體平台。2018年公投前的動員經驗足以顯示，雙方在資源上的落差何其龐大，反同團體並不缺乏讓民眾能夠聽到他們聲音的管道。

已下架的影片屬於「娘娘研究室」的其中一集，娘娘在這系列過去也曾專訪了台灣性別平等教育協會的理事翁麗淑老師（惟採訪翁老師的主題是性平教育，而非聚焦在同性婚姻）。娘娘表示拍攝這系列影片的目的是「傾聽」，而採訪張守一的影片標題也寫著「打破同溫層：傾聽不同的聲音」。但問題就來了：若是對2018年底公投還有印象，甚至是了解愛家與平權公投歷史的人，恐怕都會忍不住想問娘娘：「難道我們過去還聽得不夠多嗎？」

下一代幸福聯盟（以下簡稱下福盟）曾在2018年初正式提出三項公投案，分別是「你是否同意婚姻應限定在一男一女的結合？」、「你是否同意在國民教育階段內，不應對未成年孩子實施同志教育？」，以及「你是否同意在不改變婚姻定義是一男一女結合的前提下，以專法保障同性別之二人經營永久共同生活的權益？」，這三項公投案於該年10月成立。同志團體隨後也應對下福盟所提出的三項公投案發起了兩項公投的連署，最終也獲得中選會宣布成案，這也是我上述所稱的愛家與平權公投。

這五項公投案後續政府都有召開意見發表會，每一案五場、每場一小時，並邀集正、反雙方的代表就公投案內容陳述意見。簡單計算這五項公投案的意見發表會，就有二十五小時的正、反意見，讓不熟悉這議題的人能夠「傾聽」，甚至讓對性平教育與同婚議題不了解的民眾理解雙方的主張。那麼娘娘專訪張守一的這支影片，呈現給觀眾的片長約莫10分鐘，究竟能達到何種「傾聽」或是「打破同溫層」的效果，令人匪夷所思。

同婚議題在台灣發酵、最終進到政府立法議程的時間相當地漫長，不過在2016年11月開始，時任民進黨立委的尤美女在司法與法制委員會排案審查同性婚姻草案時，下福盟就已開始號召群眾在立法院旁表達意見，後續也在該年12月於北、中、南三地舉行大型遊行聚會，號稱召集20萬人反對同婚修法。

這時間點娘娘人在哪呢？依據《蘋果日報》在去（2020）年對娘娘專訪內容，「（娘娘）在2016年8月底拎著兩個大行李箱隻身來台，繼續鑽研中文跟大眾傳播。」而娘娘在同一年接受《關鍵評論網》專訪時也提到，「台灣反同的溫度還是感受得到的，特別是近年選舉的時候，同婚議題是繞不開的戰場。」以他來台灣的時間點，以及他後續受訪時的回答，要推論他對台灣同婚法制化的發展沒有任何認識或理解，恐怕都相當牽強。

娘娘在接受《關鍵評論網》專訪時也承認，在台求學所浸淫的環境、接觸的人多是教育程度比較高的，因此他並不了解普羅大眾怎麼看LGBT議題，也未曾和反同團體正面交談過。如果採信此一說法，這很可能是他當初安排規劃邀請張守一的原因。然而，平心而論娘娘所發布的影片內容，大多都是讓張守一發表過去曾講過的論述。

目前已下架的內容若是作為這兩人私下的對談，或者影片主要的觀眾並不在台灣，也許還說得過去。但問題就在於：距離2018年的公投接近三年、《釋字748號施行法》也通過滿兩年的現在，專訪張守一究竟能帶給觀眾什麼新的收穫，娘娘的影片並沒有成功地呈現。

法律白話文的站長，本身也有在經營Podcast的楊貴智，對娘娘影片的爭議就在其臉書表示，影片有疑義的地方「不在邀請張守一，而在於邀請張守一要幹嘛？想要帶給大家什麼樣的內容與思考。」楊貴智表示，如果娘娘希望可以讓同溫層內的朋友聽到不同的聲音，但實際上同溫層內的民眾對張守一的論點早已耳熟能詳，會更想知道護家盟如何回應來自「同溫層」內質疑。

即使娘娘的目的是要「傾聽」，卻也不見他對張守一拋出「《釋字748號施行法》滿2年，對你的生活有什麼具體影響？」或是「回頭來看當初的愛家公投通過後，已經對一些同志造成了傷害，你怎麼看？」這類的問題。公投事過境遷之後，關注同婚或性平教育的觀眾，會更好奇正、反雙方在公投過後的發展。傾聽並不代表提問者得溫良恭儉讓（更何況，娘娘剛開始在台灣的網路社群竄紅，憑藉的正是其嗆辣敢言的風格），更不等同無法向受訪者詢問具挑戰性的問題。

同志與反同團體的抗衡約莫從十年前持續至今，反同團體其實已經透過各種方法讓多元性別和同婚成為媒體追逐的焦點獲取大眾的關注，意識到話語權重要性的他們甚至還成立了《風向新聞》，打造了一個專門為他們的立場與觀點服務的媒體。而兩方資源的落差也展現在2018年底公投之前的動員，除了常見的紙本或網路廣告，許多縣市公車車體的廣告也都可見到愛家公投的宣傳，甚至一度有相關的廣告出現在電視台的熱門廣告節目時段（對於後者，反同團體當時聲稱是來自關心此議題民眾的自發性製作與刊播，而非他們）。

平權公投方雖然也有購買公車廣告，但投放的數量或規模遠遠不及愛家公投。依據婚姻平權大平台在網站上所公布投放公車廣告的花費，便可推測反同團體在公車廣告的花費約略是多少。2018年公投前的動員經驗就已顯示，反同團體所能運用的資源以及背後的財力何其雄厚，並不缺乏讓民眾能夠聽到他們聲音的管道。過去其實已有一些報導試圖探討反同團體宣傳以及動員的經費究竟從何而來，但他們至今仍未對外公開具體的花費，也未曾說明這些經費的來源。

在《鏡週刊》另一篇的專訪中，娘娘透露當時會來台灣是因為看了《康熙來了》覺得台灣人都很幽默，實際在台灣生活後才發現反而政治正確到不行。她說，「台灣人提到同性戀，除了同婚還是同婚，但是LGBTQ族群有很多面向，也可以很幽默，太嚴謹對待反而是把我們他者化。」

這篇文章若是他有幸讀到，也許還是會覺得太嚴肅或政治正確了，但同志（運動）在台灣的歷史當然並不如他想得如此單一或片面。如果他還會持續在台灣，尤其是台北地區生活的話，把視角和麥克風從知名人物移到平常百姓身上。甚至，等COVID-19疫情過去之後實體的同志遊行恢復舉辦了，建議他到各縣市的同志遊行看看走走，他會有很不一樣的收穫。至於想推薦給娘娘閱讀的文章，我都放在下面了。

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核稿編輯：翁世航