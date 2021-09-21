《只要好好活著，就很了不起》：達文西創作《蒙娜麗莎》是為了向世人展示——地球與人類其實非常相似

文：更科功

第1章 達文西所認識的地球

創作《蒙娜麗莎》是為了……

地球是有生物居住的星球，但地球本身不是生物。不過，自古以來有不少人都認為地球也是生物，因為地球實在是太像生物了。那麼，地球究竟是哪裡和生物相似呢？

五百年前居住在義大利的達文西，也是「地球為生物（或是極其類似生物）」論點的支持者之一。他在觀察與實驗等科學方法的實踐上，堪稱為時代先驅，他所留下的幾項成果，在五百年後的今日也依然適用（其中之一稍後將會介紹）。

可惜的是，達文西在科學上取得的成果，對人類的科學發展卻毫無影響。

達文西的研究成果都留存在他所寫的好幾千張筆記上（稱為「達文西手稿」），而這些手稿一直都被秘密收藏未曾公開，直到十九世紀才開始少量、逐步地出版。起初出版的都是些斷簡殘篇，所以內容並未迅速流傳開來、廣為人知。

在此同時，人類的科學則和達文西的手稿有如零交集的平行線般，一路逕自發展，後來甚至超越了達文西。

由此看來，達文西是個運氣不太好的科學家。然而，他身為畫家的成就卻獲得了至高無上的評價，其中尤以《蒙娜麗莎》可說是西洋繪畫史上的不凡傑作。而達文西創作《蒙娜麗莎》的理由之一，是為了向世人展示——地球與人類其實非常相似。

在《蒙娜麗莎》中，同時出現了女性及地球（的一部分）——舉例來說，女性捲曲的長髮後方，就畫有蜿蜒的河流。達文西曾在手稿中寫下，自己是刻意讓這兩者以對比的方式呈現，人類與地球這兩種生物，就這樣同時被收入一幅畫作之中。

Photo Credit: 仲間出版

地球也有血管和骨骼？

達文西認為地球是生物（或是極其類似生物）。他之所以這樣說，並非個性古怪，而是當時的社會相當盛行「地球為生物」的概念，達文西或許也被這股思潮感染了。

不過，達文西並非隨波逐流之輩，就算地球是生物，只憑道聽塗說是無法說服他的，他一定要自己找出證據。於是，達文西便開始尋找起「地球是生物」的證據。

我們先來看看身邊最容易接觸到的生物——人類。人類的頭部一受傷便會流血，想想這還真是不可思議。因為血液是液體，既然是液體，就應該是由上往下流才對呀？照理來說，血液應該會全都往下流到腳部；而頭部流血，表示血液是由下往上升，在人體內不斷循環。達文西認為人類要活著，體內的血液循環，尤其是由下往上升的機制，相形之下非常重要，所以地球若是生物，想必也會出現相同的情況。

地球上的水，就如同人類的血液。或許在地球的內部，亦即地底下，也有類似血管的構造，水就在其中流通。舉例來說，山的內部有血管，水從血管往上升到山頂後噴了出來，變成河川，然後再沿著山的表面往下流去——這是達文西的推斷（除此之外，他還想過河川的水源也可能是雲中降下的雪所形成的）。

達文西的目標有兩個：一是找到證據，另一是思考出運作的機制（結構）。可惜的是，達文西終究沒有實現這兩項期望。他既沒有在地底下發現血管，也沒有想出讓水上升至山頂後噴出的運作機制。

但是，達文西並沒有放棄。既然地球上的水如同人類的血液，那麼類似人類骨骼的就是岩石吧？於是達文西又開始思考起岩石來了。

當時的人們相信，人類與地球同樣要仰賴四種元素而生存，從重到輕依序是岩石（或是岩石粉碎而成的土）、水、空氣和火。這四大元素不斷循環，人類才得以生存，既然地球為生物，想必也是如此，特別是比水還重的岩石若會上升，這更是確切的證據。假如連岩石都能上升，那麼比岩石更輕的水會往上升，也就不足為奇了。

或許是因為這麼想，達文西才開始尋找岩石會上升的證據和運作機制，而有別於上次探索水流的結果，這次的研究十分順利。

真是諾亞大洪水造成的嗎？

當時的人們已經知道，即便是住在大海裡的貝殼，它的化石也可能出現在好幾千公尺的高山上。對於這種現象，最強而有力的解釋就是諾亞大洪水。

諾亞大洪水持續了四十天，地面上的所有生物全數被消滅殆盡。既然是鋪天蓋地的大洪水，貝殼被激烈的水流推到山上去，也並非不可思議。

然而，達文西提出好幾項證據，推翻了諾亞大洪水的論點，其中最引人注目的證據就是雙殼貝。

雙殼貝有兩片貝殼，貝殼之間有韌帶相繫。貝殼的成分是碳酸鈣，結構非常堅硬，但是韌帶屬於有機物，結構相對脆弱。

雙殼貝死亡之後，兩片貝殼遲早會鬆開，再加上水流的沖刷，鐵定會分崩離析。因此若是化石，不太可能找到兩片貝殼還銜接在一起的雙殼貝。

然而，要是有雙殼貝的化石被發現兩片貝殼還左右成對銜接著，又該怎麼解釋呢？這說明了這個化石是在雙殼貝還活著的時候，就被埋在當時生存的環境裡。

若是化石周圍的地層被判定為古老的區域，代表這就是雙殼貝當時生存的環境。知道了當時的生存環境，便能了解雙殼貝的生存方法，這在生物學上是重要的課題。

貝殼相連的雙殼貝化石，是在當時的生存環境下變成了化石。即使到了現代，這仍是化石研究所採行的理論。而遠在五百年前，達文西就已經推斷出這個邏輯，並用以做為推翻諾亞大洪水的證據之一。

諾亞大洪水算是史上罕見，雙殼貝在如此激烈的大水中翻滾折騰，照理說兩片貝殼不可能還銜接在一起，但在山上找到的部分雙殼貝化石，確實是相連著。所以，這些化石不是被洪水推到山上去的，找到化石的地點，正是雙殼貝當時的生存環境。也就是說，海變成了山。

海底隆起變成了山——這是達文西的結論。岩石的確上升了。

達文西的目標有兩個：一是找到證據，另一是思考出運作的機制。在水的部分，這兩個目標都未能達成；至於岩石的部分，倒是已經實現了一個目標——找到岩石上升的證據。

地面隆起，變成了山脈

那麼，達文西是否順利達成第二個目標，找出了岩石上升的運作機制呢？

老實說，研究者對此各有不同見解，不過我們在這裡所採用的，是美國古生物學者、演化學者史蒂芬．古爾德（Stephen Jay Gould, 1941-2002）的論點。古爾德認為達文西的確想出了岩石上升的運作機制，內容如下：

地球的內部由岩石構成，水則在岩石之間的隙縫流竄。這些水會漸漸地磨損岩石，地球內部於是形成了空洞，而且這些空洞也逐步擴大。

假設在北半球出現了巨大的空洞，結果空洞的頂層崩落，岩石從北慢慢地往南移動。如此一來，北半球的重量稍微變輕了，為了取得平衡，地球北邊的地面就隆起形成山脈。

這和體重相異的兩個人玩蹺蹺板時，為了取得平衡，體重較重的人要靠近中心支點坐，體重輕的人則要離遠一點，是同樣的原理（達文西也思考過，地球為了維持重量的均衡，土會隨著河川移動，只是古爾德並未論及這一點）。

這就是達文西思考出來的運作機制。不過仔細想想，他只解釋了地面必須隆起的理由，卻沒有具體說明地面隆起的演變方式。畢竟是在五百年前，或許這已經是當時人們思考的極限了吧。

不過，對於「地球是生物」這一點，早在五百年前就能透過觀察、思考及實驗來加以驗證，達文西真不愧是超越時代的偉大人物。

相關書摘 ►《只要好好活著，就很了不起》：只有人類能夠「直立二足行走」，有哪些生存優勢與致命缺點？

書籍介紹

本文摘錄自《只要好好活著，就很了不起：接受不確定、擁抱多樣性，讓生物學的趣味，豐富你的人生視野！》，仲間出版

作者：更科功

譯者：陳怡君

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達文西創作「蒙娜麗莎」的理由之一，是要展示地球和人類非常相似？

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Photo Credit: 仲間出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰