《只要好好活著，就很了不起》：只有人類能夠「直立二足行走」，有哪些生存優勢與致命缺點？

文：更科功

第11章 人類的行走方式是個大問題

（前略）

只有人類，能夠直立二足行走

人類以雙腳步行，正確的說法是直立二足行走，也就是軀幹（頭部及四肢之外的身體部分）直立，以兩隻腳行走。人類與其他以二足行走動物的差異之處，在於頭部的位置——靜止不動時，頭部是位於雙腳的正上方，這種狀態稱為直立二足行走。

以二足行走的生物非常多，例如雞、暴龍都是。不過雞或暴龍的頭部都無法落在下肢的正上方，因此雖然也是以雙腳走路，卻不是直立二足行走。那麼，除了人類之外，就沒有任何生物以直立的姿勢用雙腳步行嗎？

答案相當令人意外——除了人類，沒有任何生物直立二足行走。近四十億年的漫長生物演化史中，在人類出現（約七百萬年前）之前，生物從未演化出直立二足行走的形態。

這真是越想越不可思議。畢竟，在空中飛行要比直立二足行走困難吧？但飛行能力已經有過四次演化，發展出昆蟲、翼龍、鳥類、蝙蝠這四個各自獨立的系統，直立二足行走卻連一次演化也沒有。直立二足行走要比飛行簡單多了，但為何不曾演化呢？

人類以外的人猿一般都是以四足行走，就算偶爾使用雙腳，頭部也不會落在雙腳的正上方。他們的腰部會向後突出、落在腳的後方，頭部則在腳的前方，因此不是直立二足行走。

直立二足行走的生存優勢

為什麼直立二足行走從來不曾演化呢？在思考原因之前，我們先想想吧——直立二足行走有什麼優點？關於這個問題，有各種不同的說法。

第一個說法是：可以減少太陽直射的面積。非洲大草原上的日照十分強烈，但是樹木稀少，幾乎沒有樹蔭可供休憩，非常容易中暑，而直立的姿勢可以大幅降低陽光照射到的面積。的確，以四隻腳行走時，整個背部幾乎都暴露在烈日底下，若是直立行走，就只有頭部及肩膀會照到太陽，身體相對涼快許多。

第二個說法是：頭部遠離地面，會變得較為涼爽。叢林裡因為有樹木遮蔽陽光，地面其實不會太熱，但是在大草原上，太陽會直接照射地面，地面不只發燙，還會反射強烈的陽光，頭部如果遠離地面會比較涼爽。

第三個說法是：可以眺望遠方。在大草原上要避免被肉食動物襲擊，最好的方法就是儘早發現肉食動物，而身體若是直立起來，就可以看得更遠了。

第四個說法是：偏大的腦部可以從下方獲得支撐。人類的頭部相當重，跟一顆保齡球差不多，人類若以四隻腳行走，頸部的骨骼無法從橫向撐住這麼重的頭，會非常吃力，所以頭部不可能長得太大。若是直立二足行走，這麼重的頭便能從正下方獲得足夠的支撐力，走路輕鬆又穩定。人類的腦部能長得這麼大，原因之一想必是我們直立二足行走的關係吧。

第五個說法是：能源的使用效率更高。黑猩猩、巴諾布猿一天大概只能行走三公里，大猩猩與紅毛猩猩可以步行的距離更短，但人類卻能輕鬆地行走十公里以上。人類的活動力會這麼強，原因之一據說是行走相同距離時，人類消耗的能源相對較少。曾有實驗實際測量了人類與黑猩猩行走時所需的能量，人類的消耗果然比較少。

第六個說法是：空出的雙手能使用武器。

第七個說法是：空出的雙手能搬運食物。

直立二足行走時，雙手可以騰出來做步行以外的事，至於空出的雙手有什麼用途，則是眾說紛紜，其中最有名的就是這兩種。

以上七個是最常見的說法，直立二足行走看來是個滿不錯的設計。既然如此，為何這項特徵從來不曾演化呢？

仔細想想，從第一到第三個說法，都是在炙熱的大草原上直立二足行走的好處，如果這樣最有利，大草原上的生物應該有不少都會演化成直立二足行走吧？但事實上，這樣的演化從未出現。除了人類，在大草原上生長的靈長類，像是狒狒或紅猴，都是四足行走的動物。

從近年出土的早期人類相關化石，可以知道人類最初的演化並非發生在草原上，而是在森林或樹林之類有樹木生長的環境。因此，第一〜三項就無法成為人類直立二足行走的理由了。至於第四〜七項，在樹林或森林裡也可以成立，其中或許就有著正確答案。

為了找出正確答案，我們必須反向思考，想想直立二足行走有哪些缺點。直立二足行走之所以不曾演化，很有可能是隱藏著極大的缺點，除非將它轉化為有利的優點，才有可能演化。既然如此，若要確認缺點被轉化為優點的這項理論，就得先思考——缺點是什麼。

Photo Credit: 仲間出版

直立二足行走的致命缺點

你站在大草原上，遠方有獅子朝著你直衝而來。你嚇得渾身發抖、陷入絕望，心想：我的人生就到此為止了吧？

但要是你跑得比獅子更快呢？或許你還會悠哉地站在原地看獅子一會兒，喃喃自語著：「哇喔，獅子一直朝這邊跑來呢，滿口尖牙好嚇人啊！」然後才氣定神閒地跑起來——朝著獅子的方向。獅子張嘴飛撲，你則輕巧地閃開獅子的尖牙，小小戲弄了對手一番後，再揚長而去。

可惜的是你辦不到。到頭來你想必是成了獅子的大餐吧？

因為跑得慢，人類面對許多動物都有著強烈的自卑感。直立二足行走最大的缺點，就是跑得很慢。想在大自然中生存，這可是一大致命傷。

人類一百公尺短跑的世界紀錄，是二○○九年由尤塞恩．波特（Usain Bolt）創下的九秒五八。也有意見主張，未來人類可能將這項紀錄大幅縮短至九秒，但前提是要以四足跑步。

人類以四足跑出的一百公尺短跑金氏世界紀錄（竟然有這種紀錄），在二○○八年是十八秒五八，到了二○一五年縮短至十五秒七一，七年來減少了三秒，可見四足短跑在姿勢或形式上還有發展研究的空間，我們仍大有機會超越這項紀錄。只要繼續努力，相信總有一天能跑到九秒，而目前的世界紀錄保持人則是日本人Ito Kenichi（いとうけんいち）。

我不知道人類未來是否能在九秒內以四足跑完一百公尺，不過，即使是人類這種早已習慣直立二足行走的生物，的確還是能用四足快速地奔跑。由此看來，想要跑得更快，四足還是比直立二足行走更合適。

也說不定，早期人類根本無法跑步——或許是腳趾太長所以不方便跑動，或許是跑動時需要運用臀部肌肉，而那時人類的臀大肌還不夠發達。因此，早期人類也有可能走路時是直立著用雙腳，跑動時仍是用四足，但目前並沒有早期人類以四足奔跑的證據，所以這樣的想法僅止於假設。此外，住在草原上的狒狒或紅猴，是靈長類中跑得非常快的動物。若無法這樣，恐怕就很難在草原上討生活了。

相關書摘 ►《只要好好活著，就很了不起》：達文西創作《蒙娜麗莎》是為了向世人展示——地球與人類其實非常相似

書籍介紹

本文摘錄自《只要好好活著，就很了不起：接受不確定、擁抱多樣性，讓生物學的趣味，豐富你的人生視野！》，仲間出版

作者：更科功

譯者：陳怡君

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Photo Credit: 仲間出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰