咖啡因知多少？早上下午各一杯咖啡，這樣算是過量嗎？

文：鍾佩瑾營養師

你是咖啡成癮者嗎？就算不是，環顧一下四周，身邊一定有那種，放任不管的話一天可以喝三杯以上咖啡，甚至還洋洋得意的戲稱自己咖啡都用靜脈注射的朋友、家人或同事吧？

發揮同胞愛的時候到了！現在就挺身而出，轉錄這篇文章給他們看，阻止他們繼續把過量的咖啡因灌進自己的身體裡。

一杯濃醇咖啡，連主教也難以自拔

法國知名的主教暨外交官塔列朗曾說：「一杯好的咖啡要漆黑得像魔鬼、炙熱得像地獄、純潔得像天使、甜美得像愛情。」從這麼浮誇的用詞，就可以知道這位老貴族有多麼深愛咖啡了。確實，如果不過量的話，咖啡是很美味，並且能帶來許多好處的飲料。

咖啡因除了能刺激交感神經興奮來幫助提神，同時還有利尿、紓壓等作用。此外，有研究指出，運動員在訓練前攝取適量的咖啡因，會讓運動後3小時內熱量消耗比平常多15％，並且提高11％無氧運動能力。也就是說，健身負重能力會變強，運動表現變得比較好，能延緩肌肉疲勞程度，基礎代謝率也會提高，因此也有很多運動愛好者會利用咖啡因來達到燃脂、減肥的效果。

不過，咖啡因在人體代謝的過程很慢，如果攝取過多，副作用也是很可怕的。如果你有心血管疾病、骨質疏鬆、失眠、腹瀉、腹痛或者其他慢性病，咖啡因可能會對你的健康造成影響。

就算都沒有上述問題，一般人攝取太多咖啡因也容易有焦慮、失眠、頭痛、疲勞等狀況，嚴重的話甚至可能產生依賴、對咖啡因上癮。

早上下午各一杯咖啡，這樣算是過量嗎？

咖啡因本身能夠溶於水中，然後隨著尿液排出，基本上不用擔心殘留在體內，而且隨著年齡、心血管狀態、懷孕等因素，每個人的狀況也會不一樣。

但大抵來說，健康成年人代謝咖啡因大約需要30分鐘到1小時會開始作用，目前國內外都有訂出咖啡因建議攝取量：健康的成人每天不超過300mg；發育中的青少年及12歲以上孩童，則要以體重計算，每公斤體重可以攝取2.5mg（也就是說，40公斤的兒童每日咖啡因攝取不超過100mg），另外12歲以下孩童則不建議補充。

根據某超商公布的資料，一杯超商販售的中杯（12oz／約360cc）美式咖啡大約含有200mg的咖啡因；同樣容量的拿鐵則約有160到180mg咖啡因，所以一天兩杯，就會超過成人建議攝取量了喔！

不喝咖啡就沒事了嗎？別忽略了茶和可樂！

很多人不喝咖啡，但這並不代表他們就不會攝取到咖啡因。以茶飲來說，不同的茶類根據發酵程度、浸泡時間、烘焙程度等因素，會有不同的咖啡因含量。

以台灣人較常飲用的茶飲來舉例，咖啡因含量由高到低依序是：紅茶、抹茶、烏龍茶、綠茶，至於麥茶和南非國寶茶則不含咖啡因。

除了咖啡和茶，可樂、巧克力、能量飲料或止痛藥也是常見的咖啡因來源，飲用或食用前也要加以留意。

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本文經健康010授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航