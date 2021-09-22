《在家也能拚經濟》：電子書、房地產、直銷⋯⋯創造「被動收入」是通往財務自由的重要途徑

文：克莉絲朵・潘恩（Crystal Paine）

若機會不來敲門，那就造扇門吧。 ——米爾頓．伯利（Milton Berle）

我至今都還記得，大約五歲的時候，我坐在一張兒童用的輕便摺疊桌前，向鄰居們兜售紙杯裝的檸檬水，每杯二十五美分。

我連日來都在計畫如何擴展我的攤位，應該如何定價、營利目標為何。是的，我知道你會說，原來我這麼小就受創業所「蠱惑」啊！

年紀漸長，我常強迫父母聽我進行各式各樣的演說，介紹我瘋狂的雄心掙錢大業。例如有一次，我有一個關於製作手工卡片的事業構想，並確信它是個絕妙的點子。我的父母心知這絕世構想潛在許多缺陷（我沒有任何管道可以銷售卡片，製作時間過長，而且很確定所有向我買卡片的人，都只是出於同情），婉轉地建議我換個想法試試。

大約十一歲時，我開始協助家姐進行一些保母工作。

我非常喜歡看顧小孩，並從努力工作和幫助他人的行為中，得到強烈的滿足感。我大部分的保母工作都是不收費的，除了想幫助其他家庭，也是因為我的父母鼓勵我付出時間和精力，去培養一顆為人服務的心。

我表現勤奮，工作機會於是開始上門。十五歲時，除每週一次兼職服務員，我還在至少十五人的班級裡教授小提琴，並在幾個不同的家庭裡擔任幫傭。我喜愛生活中各式各樣的變化，也喜歡不同工作所帶來的挑戰，並從中獲取酬勞，以支付我所需要的物品、捐獻給我所信任的組織，或存進戶頭裡。

高三時，我本來考慮去念大學，但最終還是作罷。忙於各種兼職工作，我的生活是如此愉快充實，接下來的幾年，直到婚後的第一年皆是如此，雖然累，但令人興奮。這段時光是無價之寶，千金不換。

婚後頭幾年，傑西和我度過了一段財務失衡的時光，我在網路上做了大量的搜尋，尋求任何可能在家工作賺錢的方法。越是搜尋，我就越發確信自己必須改變關於賺錢的思考方式。雖然我從眾多兼職獲得了相當的報酬，但這些收入都還是取決於我付出多少，工時越長、賺得越多，若不工作，就不會有進帳。愚鈍如我也知道，若要用這種工作模式突破眼下的經濟難關，唯有增加工時一途；前提是我要先能找到工作。但我並不想花更多的時間在工作上。

我從自己的研究中學會了一個名詞，「剩餘收益」（residual income），或稱「被動收入」（passive income）。這個名詞的意義，就是投注時間、精力及努力，在一個你無須不斷如一開始那般長時間或高強度地工作，也能持續創造未來收益的項目上。這個發現使我感到驚奇，聽起來就像是不勞而獲，輕鬆得令人難以置信。幸好事情真的不如傻瓜想得那般簡單，越是深入了解這個概念，我就越確定這是我所意欲追求的。

藉由在我的網站上寫作、銷售電子書及紙本書，我一腳踏入了剩餘收益的世界。紙本書的製作較電子書要花時間，且由於得花錢購買實體材料，所以報酬率也較電子書低得多；電子書反而稱得上是能自動產生收益的來源。

剛開始，我每天只能從販售電子書獲得五美元的收益，但這至少是個起頭。除此之外，由於只須花費一次時間製作電子書，我很快就發現，我能用幾乎為零的工作量（除了處理零星的客服信件），每週自動賺取三十到五十美元的收入。這可不是份微薄的報酬，尤其製作電子書只耗費了我十小時。隨著時間過去，我的顧客群有了增長，產品和行銷上也有所精進，此時我每月已能透過電子書賺取至少四百至五百美元。有幾次，當我上架新的電子書，或是將幾本舊書做同捆銷售時，當月的營業額甚至增長為兩倍。看吧，跳脫既有思維嘗試新的事物，真的是值得的！

一位我的部落格讀者美樂蒂（Meredith），相信剩餘收益是通往財務自由的重要途徑。她寫道：

我丈夫的正職是IT經理，但同時也兼營自己的公司，專做電腦程式的開發。他組織了一個低成本的工程師團隊，現在的主要工作是管理團隊，並為他們開發案源。他以時薪制向客戶收費，再從中抽取一定比例的費用，金額雖不高，仍不無小補；此外，由於他的團隊已包辦了多數工作，這份差事幾乎可說毫無壓力。

再舉一個例子，每次電台播放某首歌，創作者就能抽取一定比例的費用，這也是種剩餘收益。無論創作者花了多少時間創作出這首歌曲，一旦錄音發行，他或她就能從每一次的播放中獲取報酬。就算寫出一首金曲對你而言遙不可及，還是有很多方式可以創造剩餘收益，例如：

撰寫一本電子書，並於亞馬遜網站上架販售。這只須預先投入一次性的時間，就能每月帶來源源不絕的收入。

製作一個你所擅長領域的課程。

開設一個部落格，並加入側邊廣告及相關連結，但你至少每隔一段時間就要更新，才能創造被動收入。如果你熱愛寫作的話，這是一個以文字賺錢的好方法。

購入位於住宅區的房子，或是一個商辦，以長、短期出租。

開立儲蓄帳戶，或是購入一個投資組合，以賺取利息。

拍攝教學影片，並上傳到你的YouTube頻道。只要達到一定的點閱率，並讓YouTube在影片裡插入廣告，每次的點擊都能使你獲取小額收益。

拍攝漂亮的照片，並將版權賣給像dreamtime或Shutterstock這樣的圖庫。

製作一個手機應用程式或遊戲，並在蘋果商店（Apple Store）或亞馬遜上販售。

既然時間寶貴，就得充分運用，尋找創造剩餘收益的方法。最好的情況是，當你失去主要收入來源時，這些方法能成為你的經濟後援。

一位部落格的讀者和我分享她將自身技能轉換為成功的事業，最終成為她額外剩餘收益的方法。十七年前，雪莉（Shelley）結婚時，她和丈夫將兩人的家具做了整合，並留下了一張醜陋至極的沙發。她決定將這座礙眼的沙發改造成可愛的擺飾，便購入了一些布料和裝飾品來製作沙發套。然而改造的結果不盡理想，沙發套和裝飾品的成效不彰，雪莉還是討厭死了這張整理過後的沙發；礙於預算有限，她只能再製作一些靠枕來遮醜。

一年後，雪莉搬進新家，在當地的惜福商店選購了一張椅子；這次她下定決心，要為這張椅子打造一個好看一點的布套。研讀一些相關書籍後，雪莉對做出一個合適且美觀的布套多了一點信心。她丈量、剪裁、修改，並設計椅套的布料，對成果滿意極了。她這樣寫道：

我的朋友和家人都很喜歡這個成品，開始要我也幫他們的家具打造布套；幾乎於此同時，我有了第一個孩子。我告訴丈夫，產後我會在家裡帶孩子，一面製作布套。他笑了（而且笑得十分厚道），但我是認真的。生下寶寶後，我持續在Bath & Body Works兼職工作，三個月後終於「真正」接下了我的第一張訂單。

往後數月，雪莉每月都接獲一到兩張布套的訂單，在寶寶一歲時，她的事業忽然有了急遽的發展。這不僅讓她有了穩定的收入來源，辭去了兼職工作，這些收入更幫助她的家庭擺脫負債，甚至付清了改建地下室、兩台汽車，以及房屋的款項。很驚人吧！但事情不只如此。以下是雪莉拓展事業，以創造剩餘收入的方法：

完全擺脫負債後，我將部分事業內容移轉到線上商店，販售我部落格上的教程（布套課程DVD、枕頭電子書，以及進階布套製作指南），這成為一個絕佳的收入補充來源（平均月入一千美元），且無須投注太多心力於此。我喜歡將之視作「輕鬆入帳」（但得做好事前準備）。

我很訝異一個關於美化自家的決定，竟然變成了有利可圖的生意，將眼界放寬，更讓它成為能提供額外收入的來源。在本章後段，我將舉幾個例子，示範如何以類似的方法，創造持續發展的額外收入。每項類別我都會簡要分享，讓你開始有些初步概念。如果你對其中某項有興趣，請打開網頁進行更徹底的搜尋，看看這是否真的是適合你的方法。

電子書

近年來，有賴電子閱讀器的問世，以及從亞馬遜下載電子書至個人設備的便利性，電子書的出版有了巨量的成長，為寫作者及專精於某領域的研究者敞開了一扇門，以將他們的資訊及觀點傳遞給大眾。對我們這種人來說，這是再好不過的了。

若你自詡為某方面的「專家」，無論是在三十分鐘內端出美食佳餚、配合節日以小預算改造住家，或是在充斥著不健康風氣的社會，堅持貫徹健康的家庭生活方式。獲取剩餘收益的其中一中方式，就是撰寫並販售電子書。於在地社區、網路、工作坊或部落格開設免費課程，藉此累積「專家」的形象，使他人有意願購買你的產品。一旦你創作出自己的電子書，就能將它放上亞馬遜網站，或是在你的部落格以PDF檔的形式販售。我建議你將製作相關的業務委予FiveJsdesign.com這類的網站處理，這可能會花費數百美元，但能為你省下許多麻煩，並創造出比你自製要來得專業、完善的產品。

房地產

我們夫妻在二○一一年實現以現金買下起家厝的遠大目標後，便開始討論下一個儲蓄標的。傑西對房地產一直很感興趣，不斷暗示我們可以考慮買下一片土地，或是投資買房。來回討論過幾次，並經過縝密的考慮後，我們倆都同意這是增加被動收入的好方法。傑西耗費無數時間收聽相關節目，閱讀有關租賃財產所有權的文章和書籍，並研究了最佳投資領域，以及最值得出手的價格區間後，他整理出一套心得，並和我討論他的想法。我們最終決定投資可用來出租的房產。

在接下來的一年中，我們盡可能地擠出所有額外收入，並將這些多餘資金全數投入買房的儲蓄中。透過設定目標，朝著這個方向努力不懈，並節省每月開支，我們所獲得的成績比想像中要好得多。我們花了幾個月的時間才找到地點理想、價格和條件都符合我們需求的房子。努力終會有回報！我們在二○一三年，再次以現金買下第一棟用來投資租屋的房產。

我們沒有自行管理這棟房子，而是找了租賃管理公司代為管理；這樣的合作關係值得我們支付每月八％的費用。目前我們已經歷過兩組不同的租客，經驗都相當不錯。最重要的是，即便計入因持有房屋所帶來的基本花費，以及偶爾的維修保養需求，我們每個月仍可獲取相當可觀的利潤。

現在，我們正在儲備購買第二棟投資房產的款項，並努力研究理想的購買區域。我們夢想著有一天，被動收入的金額能大過正職的收入。這樣不僅能做出更多的捐獻，也能為我們事業未來的發展方向預備一些空間。

一位擁有兩位孫子的奶奶珍妮佛（Jennifer）這樣說：

我當房東的經驗已有多年，目前手上的租件共有三個。儘管有時候與租客周旋，或是不得不向未按時繳租的房客催款時，實在是件苦差事。但對我來說，這仍是被動收入的重要來源，因為我無法真正從事任何工作。對孩子來說，這也是很好的學習機會和示範。

直銷

價值高達三百億美元的直銷管道，其帶來的稅金收入一直在穩步增加，從二○一○年的○．八％，二○一一年的四．六％，一直到二○一二年的五．九％。對於適合走這一行的人來說，這是成功開展事業的好方法，因為你的銷售團隊中，可能潛藏著能帶來大筆被動收入的潛力。

然而，考慮經營直銷時務必謹慎。很多女性耗費大量的金錢和精力，試圖建立自己的直銷事業，最後卻都走向失敗一途，財務虧損，還使自己與朋友陷入尷尬的境地，因為他們感覺自己有被迫購買產品的壓力。好好對該直銷公司進行研究，並找出你所需要的確切訊息。例如，入門套組的價格是多少？如要維持直銷商的資格，每月必須達到的最低銷售門檻是多少？需要有一定人數的下線嗎？是否需要招募其他直銷商？

為在直銷事業中獲取最大的成功，你應對自己所銷售的產品充滿熱情、創造豐富的人脈，主動積極，並不斷尋求創新的方法來經營及銷售產品。自律、擁有能夠大大激勵團隊的能力，將會是你的最大資產。

我從來沒有親自參與過直銷，但是認識一些在這方面做得相當成功的女性，其中之一就是我的朋友喬伊（Joy）。我問她是否願意分享她的一些故事和直銷經驗，她這樣告訴我：

我從十六歲開始在帕克蘭珠寶（Jewels by Park Lane）經營直銷，個人認為這是一個非常好的工作機會，只要工作數小時（一場晚宴），通常就能為我帶來一百到三百美元以上的收入。此外，我還受公司免費招待前往德國、奧地利、阿魯巴、希臘及百慕達等地旅行。因為銷售珠寶就是我的工作，所以我幾乎每天都能不花分毫地將自己打扮得珠光寶氣。 當你在考慮經營直銷時，一定要記住一件事：你是在販賣產品。如果你不喜歡當個銷售員，請務必三思而後行。 在珠寶業，我們總會打趣地這樣說：「珠寶會自我銷售。」某種程度上來說，這的確是事實。我每天都會配戴珠寶（現在也還是這樣！），人們經常找我攀談，並讚美我的首飾。我會告訴他們這些首飾的銷售來源，以及如何購買。在多數情況下，他們都會留下聯絡資料給我，但這就是「自我銷售」終結之處：是否與這些人聯繫、完成交易，主要還是由我來決定。 另一個值得考慮的點是，我們經常需要在晚上工作，每週有幾天必須利用晚間前往各處參加家庭聚會或演出。並不是所有人都能在這個時間點工作，但換個方向思考，這份工作能讓你白天待在家中，所以如果你有孩子，這可能會是個加分之處。 在投入直銷之前，你還要考慮以下幾點： 1. 選擇一家會實際支付薪資的公司 部分直銷公司會以較低的折扣價格將產品售予直銷商，並讓直銷商以原價出售，以賺取其中的價差。我認為這並不是實際發展業務的最佳方式。 2. 選擇一家歷史悠久，且具有誠信的公司 我選擇經營的組織帕克蘭，家族企業歷史已長達六十年，且完全沒有負債。我清楚他們如何善待自家的員工，且相當欣賞他們的職業和個人道德。 3. 選擇一家報酬較佳的公司 初加入帕克蘭的直銷商可抽取三十％的佣金，與多數直銷公司的起步分潤二十％至二十五％相比，是偏高的。但要真正獲取較大的利潤，往往必須透過招募和組織團隊，這才是令人感到興奮的所在。這麼做不僅可使收入增加，你也可以指導、訓練和鼓勵其他女性取得成功，雖然要耗費不少心力，但可能會讓你覺得非常有意義。 4. 選擇一家不需投入大量資金的公司 我初加入帕克蘭的時候，以九十九美元取得價值一千美元的珠寶展品，用來展示和銷售，並立即開始收取佣金。如果一家公司要你花費數百或數千美元來入門，我可能就會考慮其他的選項。 現在，直銷已經不再是我的全職工作，但在我目前的業務中，多數的成就都必須歸功於我在直銷的那段日子。我學會如何在小組面前發言，與各行各業的人一起工作，訓練團隊成員追求卓越，並認知到信任和慷慨，能在他人的生命中發揮多大的力量。

書籍介紹

本文摘錄自《在家也能拚經濟：從零開始的斜槓創業，全職媽媽教你的全方位財務自由計畫》，聯經出版

作者：克莉絲朵・潘恩（Crystal Paine）

譯者：陳依亭、王穎

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一步步帶領你走向創業之路

第一步：探索自己的能力

第二步：了解各種事業模式的優缺點

第三步：做好功課、制定目標、積極行動、不要氣餒

第四步：開始著手進行

第五步：拓展你的事業，一步一步前進，不要好高騖遠

第六步：阻礙一定會來

第七步：行有餘力則積極付出，感恩、莫忘初衷

五花八門的創業與兼職點子

擅長寫文章 → 開個部落格，或是也能當個寫手

喜歡縫紉 → 試著幫朋友修改衣服吧

擁有專業技能 → 何不來一場線上課程或電子書

對整理物品有一套 → 說了你也不信，有的人連家裡都要請人幫忙整理

巧手做甜點 → 網路上一定有很多人迫不急待想嘗嘗美味的甜點

……從你的興趣與專長來發想更多點子！

賺錢的目的在於影響力

人生終究不是流量數字、厲害的行銷技巧或多少收入，而是關於影響，亦即你帶給他人生活的改變。一點一滴，我們所賺的金錢能成為追求夢想的絕佳工具，推動家人和所愛的人往更好的方向前進，也能讓我們擁有強大的影響力，進而幫助比自己更需要幫助的人。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰