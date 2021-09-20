斷崖式下降的37歲生育力（下）：從根本改善體質，如何選擇適合你的中醫師？

那麼，正在備孕的女性，到底該做些什麼檢查呢？

就因為備孕之路有其時限，也因此是否能愈早開始、並同時獲得來自中西醫師的專業協助，就會變成攸關成敗的重要關鍵。首先，讀者們可能會想問，究竟該如何判斷自己是否有需要同步進行中醫調理？

【 有以下狀況，我建議要積極尋求中醫協助 】 本身即有特殊體質，如：免疫相關疾病者（類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、僵直性脊椎炎、多發性硬化症⋯⋯）。 經前症候群明顯（胸脹、胸痛、情緒起伏劇烈、頭痛、水腫⋯⋯）或經痛、經期頭痛及腰酸、頭暈症狀明顯者。 有慢性疾病者，如：過敏性鼻炎、蕁麻疹、異位性皮膚炎、氣喘、睡眠障礙、偏頭痛等疾病。 常覺容易疲倦、暈眩、心悸、胸悶、手腳冰冷等的現象者。 已經接受了所有應做的西醫檢查也找不出異常，卻已經超過 1年無法自然受孕者。 已經嘗試服用排卵藥、打排卵針，但卵泡卻無法發育至正常大小。 已進入取卵療程，卻出現卵泡為空包彈（卵泡會長大裡面卻沒有卵子）、卵子品質不佳（形狀不佳、無法順利受精、或受精後在發育過程停止分裂，難以長到第五日形成囊胚）者。 每次取卵的數量都不斷在減少、受精卵的等級一直下降者。 子宮內膜厚度不足，即使已服用內膜增厚的賀爾蒙如益斯德、黃體素等，效果卻不明顯者。 試管植入超過2次以上，均無著床反應，或是僅有淺著床現象。 可成功懷孕，但胎兒總是不滿12週就停止發育（重複性流產）。 抽血檢查發現有與備孕相關的免疫、血栓體質者（如：抗磷脂抗體症候群）。

若你有上述狀況之一，我真心相信，透過核心價值為「從根本改善體質」的中醫藥調理，將會成為你備孕的巨大助力。

以下，我想提供大家幾個「如何選擇適合你的中醫師」的決策視野、練武秘笈。畢竟，中醫藥界裡頭是臥虎藏龍、高手如雲，或許好醫師就在你身邊不遠處，只不過神醫的隱身功力之高明，就像星際異攻隊裡面的德克斯（Drax the Destroyer）一樣，讓你無法察覺他的存在。

1. 醫師有大量的好孕調理治療經驗。

現在是個網路極度發達、資訊傳遞無遠弗屆的時代，大家很容易可以在網路上搜尋到可供判斷醫師資歷的資訊。

例如：這位醫師是否常有好孕成功案例或是自己書寫的衛教文章分享？其患者型態是否以好孕調理比例為主？好孕患者間的口碑是否良好？如果「是」，這可能意味著你目標對象的這位醫師，在好孕的累積經驗較為豐富，比較有可能已經處理過與你自身症狀高度類似的相關患者，這當然還是會比治療專長不是調理好孕、或是資歷太淺的醫師來得較讓人放心。

2. 醫師對於與女性不孕的可能成因、西醫的治療技術與用藥，必須有全面性的了解。

「為什麼中醫要懂這個？中醫不是把脈就可以開藥嗎？」我知道你可能會有這樣的疑問。

好，那我換個問法：「如果今天換作你是求好孕媽咪，你會希望你的醫師很清楚了解你的身體所有問題、很熟悉你正在進行的所有人工、試管步驟，也很了解你療程中的所有西藥作用機轉，並能同步發揮中藥處方的優勢去補足西藥可能無法完整涵蓋的部分？」

「又或者是你希望自己的醫師總是死忠於身為中醫藥的強大自我，只顧著埋頭開立自己所想像的處置處方，不只不積極了解女性的各式疾病，也從不考慮中、西藥合併的可能交互作用，只是沈浸在自己的理解世界裡？」

答案應該是很清楚吧？

我日前曾聽過一位來自遙遠山的那一頭的患者轉述，她原本希望在住家附近，就近找一位醫師調理體質就好，當她告訴眼前的醫師「已經被婦產科醫師診斷出有『多囊性卵巢症候群』」時，那位醫師開口問了一句：「是長在左邊卵巢？還是右邊？」

她當下就馬上決定「還是跑遠一點吧，真的該翻山越嶺，那就翻山越嶺吧！」。

以上，看得懂的人就會知道，嚴格來說這不能算是個笑話，而是個很嚴肅的悲劇問題（多囊能算是罕見疾病嗎？）。



我一直認為所有地方都會有醫術高強的好醫師，無論是在山的哪一頭都一定會有，也或許眼前轉述這段對話的患者真的很萬中選一的挑到剛好很喜歡講冷笑話的好醫師，也或許其實這位醫師武功高強⋯⋯。但，如果真的有心想要幫助「需要進入人工或試管療程的患者」的話，那麼「熟悉並掌握患者全面的體況與正在使用的西藥」，我認為這是我身為一個不大不小中醫師所應盡的義務，同時也是責任。

3. 醫師有能力提供「備孕所需檢查項目」的全面資訊 （包括婦科相關、風濕免疫相關），並且有能力判讀相關數據，從「看似正常」的各項檢查中找出需進一步確認的項目，並補齊所有你可能需要補強檢查的部分。

什麼叫做「看似正常」？若以「多囊性卵巢症候群」為例，目前世界共通的多囊診斷標準中，「影像檢查可看到多卵巢內的多囊泡現象」並非是唯一的判定方式，還需要合併患者的 BMI、體徵、血液檢查，甚至是月經週期長短、月經量的多寡、基礎體溫的型態⋯⋯等等來共同判定。

但，市面上確實還是有許多醫師的觀念仍然停留在「超音波檢查沒有多囊現象，就不能算是多囊性卵巢症候群」，而這個謬誤就像是許多患者轉述醫師說的「月經只要有來就好」一樣1001夜，非常扎實地讓大量的多囊患者，錯失了可以提前開始治療的機會。然而，我們又有多少個五年可以被偷走？

也因此，初診患者來到我診間裡，即使他們告訴我「之前的醫師說一切正常」，我還是會要求他們去調出近期的檢查報告，或是再安排他們到熟識的婦產科醫師門診去再次確認諸多的檢查數據，以免耽誤許多應盡快進行的中、西醫相關療程。

4. 醫師有能力建議適合你的生殖中心、相關西醫科別的醫師資訊，並進行適當的轉診。

坦白說，上述1、2、3的三個要件，基本上是同一個概念，代表你所選擇的這個中醫院所(或中醫師)要有能力提供完整的人工輔助生殖醫療資訊，而且能在備孕相關周邊科別上進行資訊與資源整合。

這是為了避免患者必須在已經極度徬徨的情況下，還得在茫茫 市場 醫海中，不斷透支運氣去尋找適合的醫師院所，又或者是落入全台趴趴走但卻四處碰壁、徒勞無功的窘境。另外，若能提供相對友善的相關醫師與院所名冊，也能更進一步確保患者能夠得到更妥善的檢查與照護機會。

5. 醫師會建議你量基礎體溫、使用排卵試紙、觀測排卵期分泌物，並協助你解讀上述資訊以掌握自己的受孕期。

若能「規律並持續量測超過三個月的基礎體溫圖表」，那麼許多你的個人生殖資訊就會一一浮現，而這正是所謂的「魔鬼，總是藏在細節裡」。

基礎體溫

多數的基礎體溫，應該具備排卵前後的雙相型態，亦即月經至排卵前維持穩定低溫（一般人此時的低溫約在36.2-36.4度），而在即將排卵的當日，則會出現36.0-36.2度左右的低溫。若卵泡品質不錯，可於排卵隔日測得超過 36.7度的高溫，自排卵後到下一次的月經前，都應該維持在這個溫度之上，才能算是黃體功能良好。

若未成功受孕者，也會在月經報到前一日（或當日）體溫才下降，因此，「排卵後高溫爬升慢、爬升數日才達到36.7度」、「排卵後高溫起伏不定，如尖銳鋸齒狀（原因省略）」、「經前數日體溫即下降，高溫天數難以超過12-14日」等現象，這都意味著可能有卵泡品質不佳、黃體功能不良等問題。

若排卵前後的溫度落差極小、甚至都接近36.7度者，在排除「你買到了基礎體溫計的機王」之可能性後，就要考慮患者本身可能具有 不能說的秘密 需要更進一步客製處方調理的特殊體質。

還有「持續低溫，是多囊常見的不排卵現象」，但除了以上大家都知道的常態，會不會出現基礎體溫的特例？當然會，我們又不是「機械公敵」裡一批又一批生產出來的機器人，就算是機器人，也是會有一兩個突變的吧？

排卵試紙

通常排卵試紙相對比基礎體溫更容易懂，在排卵試紙出現強陽（T>C）的12-24小時內會排卵，但實際量測起來，依然存在著「個體差異性」。例如：多囊性卵巢症候群的患者，在藥物介入的情況下，就有很大的機會出現第n次的排卵，這種「多波排卵」現象反映在試紙上，就可能觀察到重複的由陰轉陽、再由陽轉陰，或是陽性的天數可能會拉長的現象。

所以，請好孕媽咪們不要急著把所謂的「常態」、「大家都這樣」的普世框架往自己身上套，不用上網去比對別人的量測結果，就立刻覺得是自己不正常，你還是要請有經驗的醫師協助將體溫、試紙、排卵分泌物合併判讀，才能讓追求好孕的你漸漸熟悉、並了解自己的排卵狀況。

6. 醫師要有能力看出你體質的核心問題，會適當依照你體質的變化、月經週期的變化進行用藥調整。

這個部分不應該還要特別提出來說吧？畢竟這是醫師臨床開立處方的基本精神吧？但，現實往往不是這麼理想的。

以案例1來說，她之前雖然已經看過的許多醫師，也都診斷出脾氣虛弱、腸胃運化功能不佳的問題，但我在快速的瀏覽過她所帶來、或是存在雲端藥歷上的多張處方後，發現並沒有任何一位醫師針對她的基礎氣血功能進行養護，甚至很有可能也沒有醫師提醒她「需要在工作、運動及自我成長的能量分配上，進行取捨、達成平衡」。

以至於案例1在服用了這麼多年的中藥處方之後，我在初診時接觸到她的氣血狀態，卻依然是疲弱、不穩定，而這著實是一件非常可怕且遺憾的事情。

7. 醫師有能力提供你與備孕相關的飲食、運動資訊，並盡可能提供情緒上的支持。

我自己在進入臨床的這麼多年，數十年了，已經看過太多患者淚灑門診的情況，我常常感慨「醫學教育，實在是不能只有醫療專業這個區塊」。

備孕多年未孕的女性、剛懷孕就失去胎音的母親⋯⋯等等，除了需要專業醫師仔細的協助找尋「引發這些遺憾情況的成因」之外，患者們更需要情緒上的理解與安慰。

而這樣的影響與支持，不僅是患者與其家人需要努力的，身為醫師的我們臉上表情、回應態度、回覆語氣、說話時的用字遣詞⋯⋯等等，這些都會給予精神正是脆弱的患者們產生極重大的影響。

同一件事，用著不一樣的方式敘述，或許就能大大改變患者的治療結果與未來的人生，而這其中同義詞、相近辭彙的選擇、使用語言的拿捏力道輕重，都需要審慎思考，我認為這樣的說話藝術不僅僅是世界各國的政府發言人、政要必須深諳此道，我在臨床上的經驗也告訴我，身為「發言可能會左右患者身心健康狀態」的醫師，我們也應該要認真琢磨學習如何說話。

本文經心容中醫授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航