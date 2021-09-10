2021/09/10,
【圖輯】年輕人的BNT接種攻略：12-17歲的心肌炎機率？副作用怎麼處理？
Photo Credit: 林嘉俊醫師
我們想讓你知道的是
中央流行疫情指揮中心日前宣布，2到17歲的青少年要開始接種BNT疫苗了。這次就為大家帶來「年輕人的BNT接種攻略」。
圖文：林嘉俊醫師
中央流行疫情指揮中心日前宣布，2到17歲的青少年要開始接種BNT疫苗了。很多人擔心BNT疫苗會造成心肌炎，所以不太想接種。但是，只要好好了解，並知道怎麼處理，就不用太擔心。
這次就為大家帶來「年輕人的BNT接種攻略」：
- 這些情況不能打BNT
- BNT的常見副作用
- 年輕人最常見的副作用是這個？
- 心肌炎好可怕！我會得嗎？
- 12-17歲的心肌炎機率
- 心肌炎的可能症狀
- 副作用如何處理
本文經作者授權刊登，原文發表於此
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航