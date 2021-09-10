2021/09/10,
健康

【圖輯】年輕人的BNT接種攻略：12-17歲的心肌炎機率？副作用怎麼處理？

【圖輯】年輕人的BNT接種攻略：12-17歲的心肌炎機率？副作用怎麼處理？
Photo Credit: 林嘉俊醫師

我們想讓你知道的是

中央流行疫情指揮中心日前宣布，2到17歲的青少年要開始接種BNT疫苗了。這次就為大家帶來「年輕人的BNT接種攻略」。

圖文：林嘉俊醫師

中央流行疫情指揮中心日前宣布，2到17歲的青少年要開始接種BNT疫苗了。很多人擔心BNT疫苗會造成心肌炎，所以不太想接種。但是，只要好好了解，並知道怎麼處理，就不用太擔心。

這次就為大家帶來「年輕人的BNT接種攻略」：

  1. 這些情況不能打BNT
  2. BNT的常見副作用
  3. 年輕人最常見的副作用是這個？
  4. 心肌炎好可怕！我會得嗎？
  5. 12-17歲的心肌炎機率
  6. 心肌炎的可能症狀
  7. 副作用如何處理
241426370_330643152143873_62641647745596
Photo Credit: 林嘉俊醫師
Photo Credit: 林嘉俊醫師
241390869_377652457242175_20459235723641
Photo Credit: 林嘉俊醫師
241308296_578429640178102_91869971412190
Photo Credit: 林嘉俊醫師
241188601_1025923088204917_6947721797428
Photo Credit: 林嘉俊醫師
241381868_117546557301941_56045730837417
Photo Credit: 林嘉俊醫師
241345723_572698270831031_27805033358927
Photo Credit: 林嘉俊醫師
241325019_180931350746388_10683927355792
Photo Credit: 林嘉俊醫師
241325063_256344019555138_56500164657028
Photo Credit: 林嘉俊醫師
241313402_177459617731345_61480878089082

FB：林嘉俊醫師、IG：林嘉俊醫師

本文經作者授權刊登，原文發表於此

延伸閱讀

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。