【圖輯】年輕人的BNT接種攻略：12-17歲的心肌炎機率？副作用怎麼處理？

林嘉俊醫師，台大家醫科醫師，同時為台灣肥胖醫學會會員、台灣安寧緩和醫學會會員、台灣老年醫學會會員及台灣運動營養學會合作醫師。深受全人、全家、全社會的家醫科訓練所熏陶，深信每個人都需要一個自己的家庭醫師。期待通過正確醫學知識的傳播，讓大家在求醫的這條路不會這麼迷惘。

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