支聯會及組織內3人被控「煽動顛覆國家政權」，鄒幸彤：就來場光明正大的辯論吧

香港警方國安處人員今（9）日先後到支聯會（香港市民支援愛國民主運動聯合會）設立的六四紀念館及支聯會貨倉搜證。支聯會今晚在Facebook發文表示，律政司正式起訴支聯會主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤及支聯會「煽動顛覆國家政權罪」。

昨（8）日因「沒有遵從《香港國安法第43條實施細則》通知規定提供資料罪」而被捕的鄒幸彤，其Facebook今晚則引述她透過律師對外界表示，指聽到「煽動顛覆」這四個字，反而有「鬆一口氣的感覺」：「如塵埃落定，就來場光明正大的辯論吧。到底屠城責任該不該追究，一黨專政該不該結束，而不是糾纏於『外國代理人』這類指控。直接面對這些人民自發的訴求吧，然後看看道理在哪一邊。有六四的英靈在，豈敢退讓？辯論，正要開始。」

另外，鄒幸彤、梁錦威、徐漢光、鄧岳君及陳多偉5名支聯會常委，同時被指沒有在限期前，提供國安處要求的資料。

連同李卓人及何俊仁，7人將於明日（10日）早上9時半在西九龍裁判法院第二庭提堂。

警察國安處上月底引用《港區國安法》，指支聯會是「外國代理人」，要求提交指定資料，支聯會表明拒絕，並向警方發信強調不是「外國代理人」。昨日鄒幸彤、梁錦威、鄧岳君、陳多偉等人陸續被捕。

警方國安處人員今早到支聯會設立的六四紀念館，及支聯會設於葵涌的一個貨倉搜證，其中被捕人士之一的支聯會常委鄧岳君，亦被鎖上手扣並帶到現場搜證。