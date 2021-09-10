2021/09/10,
國際

跟越南台商聊聊胡志明市現況：每日確診萬人、三就地政策、軍隊配送物資

跟越南台商聊聊胡志明市現況：每日確診萬人、三就地政策、軍隊配送物資
截圖自：越南夯台灣

我們想讓你知道的是

現在很多人越南人因工作受影響而是零收入狀態，有的越南房東還會幫房客在這段期間降租，而對於疫情下的未來，在越南從事海運物流業的台灣人阿凱感慨地表示：「希望回家之路不是那麼遙遠」。

越南夯台灣是由John和秋姮一同主持，內容透過輕鬆的影片，分享台越之間的文化觀察和語言教學。

目前越南Covid-19疫情嚴峻，截自9月9日下午5時，越南國內新增確診案例為12420例，其中境外移入案例有21例，本土案例為12399例。在這支影片中，秋姮要John要和在越南胡志明市的兩位台灣人連線，聽聽他們在疫情之下的生活，一位是從事海運物流業的阿凱，另一位是創業開飲料店的挺睿。

挺睿在影片中分享到，胡志明市6月時開始禁止內用，一開始還可出門買日用品，後來就實施宵禁，8月23日則開始禁止市民出門。而除了影響到日常生活外，疫情也對工作造成影響，阿凱就有分享公司工廠因「三就地政策」（就地生產、就地吃飯、就地睡覺），員工因此不能離開廠房，他目前則是在家工作；對挺睿而言，現在他仍無法回到飲料店處理店內事務，因此有萌生暫時回台的念頭。

兩人目前都施打了第一劑的Covid-19疫苗，也提到現在很多人越南人因工作受影響而是零收入狀態，有的越南房東還會幫房客在這段期間降租，而對於疫情下的未來，阿凱也感慨表示：「希望回家之路不是那麼遙遠」。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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