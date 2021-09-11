土耳其安塔基亞博物館酒店＋兩千年古城安提阿，證明開發案與文化資產可以共存

（中央社）東西方十字路口的安提阿古城位居跨地中海貿易要衝，曾是羅馬帝國經濟與文化中心。2000年後，當地商人家族為祖宗的寶藏投注一代人心血，印證文化資產保存與開發案可以並存。

它是可蘭經文提過的城巿，是基督門徒首先被稱為「基督徒」的地方。時至今日，清真寺宣禮聲與一旁基督教堂和猶太教堂傳唱的讚美詩歌與祈禱聲交融，多重文化在此並存千百年，使它成為名符其實「和平之城」的寫照。

土耳其南疆哈泰省（Hatay）省會安塔基亞（Antakya）是公元前四世紀末建立的古城安提阿（Antioch）所在。安提阿是安納托利亞和近東最早聚落之一，位在通往美索不達米亞、耶路撒冷和安納托利亞的重要路線上，發達貿易曾帶來巨大財富，使它成為羅馬帝國僅次於羅馬和亞歷山大港的第三大城。

今天的安塔基亞主要道路旁矗立著整齊劃一粉、藍、綠、橘色公寓，外牆用色大膽，油漆卻略有褪色，城巿步調就跟狹窄街道上徐行的車輛一樣地緩慢。如果覺得都巿樣貌很一般，那麼你可能還沒有來到它的舊城區。

當地聖皮耶教堂（St. Pierre Church）據信是舉世最早主教座堂，2011年被列入聯合國教科文組織世界遺產預備名單。教堂所在的思托林山（Staurin Mountain）山腳下於2010年還出土舉世最大馬賽克拼貼畫。

Photo Credit: 中央社 土耳其哈泰省安塔基亞聖皮耶教堂（圖）據信是舉世最早主教座堂，2011年被列入聯合國教科文組織世界遺產預備名單。

探討藝術和視覺文化的專業部落格COLOSSAL撰文稱，考古學家認為，精心製作的1050平方公尺大幾何圖樣馬賽克是古城安提阿公共建築地板的一部分，雖因公元526年和528年一系列大地震毀損，「若干缺毀反而提高其壯觀視覺效果，儘管地基劇烈波動，這幅馬賽克依然牢牢貼附在地板上」。

保存此一巨幅馬賽克畫有賴特殊行動計畫。文章寫道：「（當地的）保護方式不是將馬賽克或其中一部分挖起，或是予以覆蓋。考古學家和建築師合作創建出合體；根據對遺址進行的考古工作而興建一座博物館酒店…就在據信是舉世最古老教堂之一的聖皮耶教堂附近。」

Photo Credit: 中央社 2010年出土的舉世最大馬賽克拼貼畫，因公元6世紀一系列強震毀損，如今呈現波浪狀，反而提高其壯觀視覺效果，自高處下望猶如巨幅地毯。

安塔基亞博物館酒店（The Museum Hotel Antakya）2019年開始營運，提供了古城歇腳所在、觀賞考古遺址的新視角，也反映一個在地商人家族的遠見。而這一切都源自當地建商阿思富洛盧集團（Asfuroglu Group）一宗無心插柳的開發案。

「我們本來準備蓋400房的五星級酒店。因這塊地位在考古場址上，依法必須請博物館當局進行鑽孔調查研究。他們在場址上進行29處鑽孔，每一處都有不同發現，有古店舖、古建築。我們驚訝不已，當初根本沒有預期會這樣，只能停工。」集團旅遊與酒店事業總裁阿巴斯奧盧（Sabiha Asfuroglu Abbasoglu）說。

她表示：「但是接下來怎麼辦？」

阿巴斯奧盧日前在安塔基亞接受《中央社》採訪時指出，場址開挖在有關當局監督下進行，集團對考古挖掘和遺址保存提供經費，「120位工人、35位考古學家、5位建築師每天從早上5點開始工作…1萬7000平方公尺面積的基地用牙醫工具一片一片地挖掘，這樣進行了一年」。

這是安塔基亞自1930年代以來最大規模考古挖掘，而且非常系統性地進行，成果令人驚豔。

Photo Credit: 中央社 土耳其哈泰省安塔基亞博物館酒店的基地，共出土逾3萬件來自13個不同時期文明的古物，其中最早的考古發現可追溯至公元前3世紀。

她說：「我們發現了舉世最大馬賽克單件，也找到3000平方公尺面積的大理石地板，那是當時的城巿廣場。」這項考古工作後來一共出土逾3萬件、來自13個不同時期文明的古物。

阿思富洛盧家族與集團董事會商討如何將酒店興建在考古遺址上方，還能確保結構安全。即使興建成本將因此飆升到原本的四倍以上，客房數減半成為200房，董事長阿思富洛盧（Necmi Asfuroglu）仍力排眾議，強調「以世界級計畫為全人類留下珍貴文化資產」。

集團聘請知名土耳其建築師阿羅拉特（Emre Arolat）操刀，運用66個巨大鋼柱和2萬噸手工焊接結構鋼，後來真的打造出彷彿「漂浮」在考古遺址上方的酒店。但是過程中困難重重。

阿巴斯奧盧表示，考古挖掘期間長達整整一年，營造工程同步停工一年，建築師和工程師之後才進行規劃，並且開始置入66根鋼柱。她說：「每一根圓柱必須下挖至少25公尺地基且不可損壞任何一片古物。往下挖掘時出水，我們就得排水，並且取出土壤放置其他地方等它變乾。」

長達一年考古挖掘工作完成，當局確定沒有其他遺跡後，集團才開始為博物館酒店埋設鋼柱，但是這項作業開始沒有多久，工程再度停擺。

「埋設其中一根圓柱前，在那個位置又新發現一件馬賽克畫的邊緣，我們立即停工。工人花了40天才確定地下這幅馬賽克畫的大小。」阿巴斯奧盧表示：「考古挖掘工作結束後又發現這件令人驚嘆的馬賽克，實在非常意外。它埋在地下8.5公尺處，是我們發現的所有文物中最深的。」

她說：「我們費了很大功夫修改之前的結構計算，還要另外尋找位置埋設這根鋼柱，工程因此再度停擺一年半。但是出土的飛馬圖案馬賽克，讓這一切全都值得了。」

酒店於2019年終於風光開張，詎料5個月後再因土耳其爆發2019冠狀病毒疾病（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情而被迫停業。好事多磨，酒店終於日前恢復營運。

阿巴斯奧盧指出：「我們整個家族將人生投注到這項計畫上，你能夠想到的那些特別的日子，我們家人都一起在這裡度過。大家為計畫作出許多犧牲，情感上與財務上都是如此，唯一願望就是讓遺址留在它們原來的地方。」

「這邊是公元4至5世紀留下的，在那邊你可以看到公元前3世紀的牆面。」她站在因強震而扭曲變形的馬賽克地板上方說：「我現在說這話都還會起雞皮疙瘩。看著這些文物時，你知道當時確實有人住在這裡，你會跟這樣的博物館在情感上有連結。」

她表示：「這是一道時光隧道，而你人就在裡面，呼吸那氣味並且親自感受著它的魅力。」

Photo Credit: 中央社 土耳其哈泰省安塔基亞博物館酒店原始設計興建400房五星級酒店，因出土數量驚人考古遺址而改變設計成為僅200房。從完工的客房中下望就可看到遺址。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航