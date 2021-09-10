八屆唐寧茶調飲大賽新藝術綻放創意，鳳小岳獨創唐寧「仲夏俱樂部」調飲 挑戰選手打造英倫午茶時刻

今年唐寧茶調飲大賽以五感體驗跨領域邀請各界權威人士——包括唐寧茶台灣香港區總經理張引璋、台北市英僑商務協會執行長Richard Stokes-Green、世界甜點冠軍楊嘉明、調飲界魔術師鄭亦倫、時尚雜誌Elle總編輯楊茵絜等人擔任大賽評審。此外累積多年口碑的唐寧茶調飲大賽，已將飲茶文化提升為更高層次的藝術創作，除了現場邀請世界知名調飲大師 Luca Cinalli線上演繹為唐寧茶獨創充滿新藝術精神的調飲，表演賽選手們發揮新意，結合西方古典樂器及東方戲曲表演藝術，以及英倫男神鳳小岳首次獻出專屬唐寧的調飲設計作品—「仲夏俱樂部」。

Photo Credit：唐寧茶

倫敦Tea Pairing風潮 調飲工藝引領當代調飲美學

從2014年舉辦調飲大賽至今已邁入第八年，唐寧茶首次將「tea pairing」茶點元素納入主題創作範圍。選手們不僅須展現精湛調飲技術，還需搭配指定合作之精品烘焙店家甜點品項，為競賽增添挑戰之外，期待重現完美經典午茶的生活型態。

為呼應大賽新藝術精神，今年的選手們在茶湯設計上，選用不少在地農產融入歷史悠久的英國皇室御用唐寧茶品；視覺設計食材則從西方經典草本，至東方神秘辛香料；理念涵蓋繪畫靈感至珠寶創作；從難分軒輊的初賽中脫穎而出的10位選手，各個使出渾身解數，將創意力發揮地淋漓盡致。

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鳳小岳分享英倫午茶回憶 呼應新藝術主題首創「仲夏俱樂部」

首度應邀出席的英倫男神鳳小岳，使用台灣時令水果柳橙、鳳梨、芒果、檸檬，透過蜂蜜、薄荷葉點綴，為唐寧茶打造一杯「仲夏俱樂部」。鳳小岳表示，茶在英國不僅是社交文化，也是家人之間建立情感的連結，每年回英國與親友相聚，都少不了經典唐寧茶的陪伴，而唐寧茶拚配世界各地經典茶款的工藝，也與他在英國參加聚會時見識各種多元文化不謀而合，成為創作調飲時的重要靈感。此外，為了呼應大會新藝術主題，崇尚自然元素的飲食風潮，才將當季水果入茶，並摘取自己種植的薄荷葉、恆春小農蜂場的蜂蜜，讓「仲夏俱樂部」也是一款有內涵、有理念的創作調飲。

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調飲界菁英雲集精湛演繹現代調飲 跨越世紀展現藝術精神

英國皇室御用唐寧茶台灣香港區總經理張引璋表示：「很高興能夠看到參賽選手以茶為主體，搭配精品烘焙，融入競賽主題——『唐寧新藝術的綻放』的概念來發展參賽作品。唐寧茶歷經超越三個世紀的洗鍊演進，積累深厚的茶品拼配工藝技術，並汲取世界各地茶飲文化風情，為注重品質、喜愛時尚的消費者帶來當代調飲的極致美學。」今年首度擔任評審的Richard Stokes-Green也表示，唐寧茶精彩調飲大賽，不但將代表英國淵遠茶文化的紅茶品牌唐寧茶持續發揚光大，更為台灣市場成功打造年輕時尚的品牌形象。