2021/09/10,
國際

疫情肆虐支持度下滑，拜登祭強硬措施：要求百人以上企業員工接種疫苗

疫情肆虐支持度下滑，拜登祭強硬措施：要求百人以上企業員工接種疫苗
美國總統拜登｜Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

隨著阿富汗撤軍帶來的爭論、Delta變異株重創美國經濟，有51%不滿意拜登的施政表現，高於支持拜登施政表現的44%，支持率淨值為負。因此這次拜登如何應對疫情，攸關他的連任機會以及政治生涯。

美國Delta疫情肆虐，不但新增病例不斷上升，更重創經濟。在阿富汗撤軍的爭論、還有疫情影響的夾殺下，拜登民調支持率不斷下滑。為了應對Delta變異株，同時挽救民意，昨（9）天拜登宣布祭出強硬的防疫措施，規定員工人數達100人的企業，每個員工都需要接種COVID-19疫苗或是每週一次的病毒檢測。如果企業不配合讓員工打疫苗，只要出現違規，每例都要挨罰1萬4000美金（約38萬台幣）。

拜登宣布，要求百人以上企業員工接種疫苗

（中央社）美國總統拜登昨（9）天下令，要求員工人數逾100人的企業所有員工都須接種COVID-19疫苗，或是每週接受一次病毒檢測。此外與聯邦政府有業務往來的承包商員工也被要求必須接種。

拜登（Joe Biden）昨天傍晚在白宮宣布他的最新疫苗接種計劃。拜登稍早也簽署2項行政命令，分別針對聯邦雇員以及與聯邦有生意往來的承包商員工的疫苗接種要求。

拜登表示，將要求員工人數在100人以上的企業，所有員工都必須完成接種，或是每週接受一次COVID-19病毒檢測。白宮也將要求所有企業必須提供員工疫苗接種有薪假。

接受美國聯邦醫療保險或醫療補助的醫療機構員工，也都必須完全接種疫苗。

拜登也簽署行政命令，要求聯邦部門雇員以及和聯邦政府有業務往來的承包商員工必須接種疫苗，且不能選擇改採病毒檢測。

除了對疫苗接種訂出新規範外，拜登也表示，將對拒絕戴口罩的搭機乘客處以雙倍的罰款。

儘管已經有超過2億美國民眾接種過一劑或2劑疫苗，但Delta變種病毒的肆虐，美國近來確診人數大幅增加，住院與死亡人數也都倍增。

拜登昨天嚴厲批評尚未接種疫苗的民眾表示，因為「你的拒絕讓所有人付出代價」，未接種疫苗的人會「造成極大傷害，而他們確實如此」。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的最新統計，全美目前確診人數達4057萬人，超過65萬人病故。

祭措施防Delta，員工不打疫苗公司罰1萬4000美金

根據美國美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據，儘管美國政府不斷鼓吹民眾接種疫苗，不過至今只有64%的美國人完整施打兩劑。而這次拜登祭出的措施，便特別針對尚未接種疫苗的民眾。

《CNN》報導，如果企業不配合讓員工打疫苗，只要出現一例違規，就要挨罰1萬4000美金（約38萬台幣）。另外，公務員們如果不在75天內去施打疫苗，將可能被解雇。

另外，拜登也提出其他應對Delta變異株的措施，除了上述提到的疫苗接種、拒絕戴口罩的搭機乘客處以雙倍的罰款之外，還包含擴大免費病毒篩檢、動用《國防生產法》（Defense Production Act）增加家用快篩試劑的生產，還有增加疫情嚴重地區的醫護人手等等。

疫情控制不佳支持度下滑，拜登設法控制疫情

外媒評論，拜登之所以加強防疫措施，與疫情下他近期的民調結果相關。

《CNN》報導，隨著疫情肆虐，拜登支持度下滑。白宮將問題歸咎於這個暑假重新加嚴的防疫措施，原先疫情控制下來，美國逐漸解封，不料Delta變異株橫行，病例日益增加，因此政府重新要求民眾戴口罩、遠距工作，導致不少民眾產生怨言。因此美國政府希望，在祭出這次強硬的措施後，可以盡快結束疫情。

根據《ABC新聞》以及《華盛頓郵報》8月份進行的民調，只有52%的民眾認同拜登控制疫情的方式，跟6月時相較起來下滑了10%的百分比。

同時，近期拜登的整體支持度也急轉直下，隨著阿富汗撤軍帶來的爭論、Delta變異株重創美國經濟，有51%不滿意拜登的施政表現，高於支持拜登施政表現的44%，支持率淨值為負。因此這次拜登如何應對疫情，攸關他的連任機會以及政治生涯。

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責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：楊士範


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