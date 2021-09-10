第11屆總統文化獎得獎名單出爐，台灣名導李安領軍形塑台灣精神

第11屆總統文化獎得獎名單於今（10）日公布，在歷時半年的籌備、徵件與評審之後，得獎者分別為：「文化耕耘獎」李安導演；「在地希望獎」社團法人台灣千里步道協會；「人道奉獻獎」陳榮基醫師；「青年創意獎」HRC舞蹈工作室創辦人陳柏均；「社會改革獎」財團法人陳文成博士紀念基金會。

總統文化獎從2001年開始由中華文化總會籌辦，每兩年一屆，其宗旨為盼望藉此發現並鼓舞在各個領域不斷努力、奉獻、深耕台灣，成就文化志業的典範。同時透過崇高的頒獎活動儀式，給予衷心的禮讚與致敬，讓廣大民眾隨著各獎項得主的腳步，感受他們的熱情以及無悔的付出與堅持，進而啟發更多人的文化夢想。

Photo Credit: 文化總會提供

文化耕耘獎

本屆「文化耕耘獎」得主李安在電影藝術領域的成就無庸置疑，文總對於「文化耕耘獎」的定義為：藝文是社會文化的啟迪。長期在文學、音樂、美術、視聽、建築、展演等藝術領域中辛勤創作，並以其專業積極推動、參與社會關懷、人文啟蒙等活動，表現卓然有成，堪稱楷模、典範者。

對於李安的獲獎，文總表示，李安曾說：「我以作為台灣的電影人為榮，我以代表台灣為榮。」而李安以台灣人內斂、謙遜、堅實的生命氣質，挑戰世界的前端思考，在表現人文哲思與數位科技的完美結合，也是當今台灣所追求價值目標的表徵。

值得一提的是，除了台灣的總統文化獎之外，李安也曾在今年4月初榮獲英國影藝學院獎（British Academy of Film and Television Arts，BAFTA）的終身成就獎（Bafta Fellowship），成為首位獲得此獎的台灣影人。李安導演今年在英國、台灣皆獲得相關的榮譽肯定。

Photo Credit: 中央社 李安

在地希望獎

「在地希望獎」得主為社團法人台灣千里步道協會。文總對於「在地希望獎」的定義為：「地方社區是國家社會的根基。個人或團體長期投入『參與式』社區耕耘，以從事地方文化保存、生態保育、空間改造、特色產業、或社區照護等相關工作，著有具體成效足為社會楷模者。」

文總表示，協會長期致力於保護台灣山海風光與人文之美，號召民眾走入山林，親身體會不同的人文歷史，真切地瞭解土地，其行動能有效促進公⺠連結、凝聚社會，影響力所及的範圍極大，不僅在台灣引起迴響，更與國際緊密交流。

Photo Credit: 文化總會提供 社團法人台灣千里步道協會

人道奉獻獎

「人道奉獻獎」由陳榮基醫師獲得。文總對於「人道奉獻獎」的定義為：「人道是一個文明的尺度。長期從事社會公益、致力彌平社會落差、落實人道主義精神，足堪作為全民典範者。」

文總表示，陳榮基醫師是備受醫界推崇的「安寧舵手」。從「醫生」的角色，體悟到如果生命無法延續，應該讓病人有尊嚴的離開，因此積極投入安寧療護、臨終關懷的倡議與教育，體現以人為本、尊重生命的大愛。

Photo Credit: 文化總會提供 陳榮基

青年創意獎

「青年創意獎」由街舞出身的陳柏均拿下。文總對於「青年創意獎」的定義為：「青年是國家社會的新創造力。40歲以下，展現新世代之創意文化，具有顛覆與創新之思維與實踐，具有卓著影響的青年朋友。」

文總表示，陳柏均除了本身獲獎無數之外，更是將霹靂舞推向奧運的幕後團隊成員，成功讓台灣街舞立足於世界，並在表演中融入台灣傳統文化元素，且與時俱進以數位科技結合文化藝術，首創疊影線上舞蹈教學APP，擴散街舞的價值及能量，翻轉次文化印象，呈現文化的多元性，既顛覆又具創意。

Photo Credit: 文化總會提供 陳柏均

社會改革獎

「社會改革獎」授與財團法人陳文成博士紀念基金會。文總對於「社會改革獎」的定義為：「改革是社會進步的動力。長期致力於推動社會改革、倡議社會進步價值，提出解決方案， 對於台灣社會發展具有重大貢獻者。」

文總表示，財團法人陳文成博士紀念基金會，自戒嚴時期即關注台灣民主與社會運動，解嚴後更致力於民主運動歷史影像、人權紀錄及轉型正義工作，推動社會改革及倡議進步價值，更著力於青年世代在社會議題的對話與深耕、人權教育的普及、文化價值的傳承及國際接軌等，且今年成功推動台灣大學設立陳文成事件紀念廣場，對台灣的自由、民主、人權的貢獻，此刻獲獎，別具意義。

Photo Credit: 文化總會提供 陳文成事件紀念廣場

本屆總統文化獎籌備委員會，由賴清德副總統擔任總召集人；文總副會長陳建仁、鄭麗君、江春男擔任副總召集人；國家表演藝術中心董事長朱宗慶、台南藝術大學視覺藝術學院院長曾旭正、台灣社會福利總盟理事長陳節如、行政院政務委員唐鳳、律師尤美女分別擔任「文化耕耘獎」、「在地希望奬」、「人道奉獻奬」、「青年創意獎」和「社會改革奬」獎項召集人，並遴聘社會賢達與學者專家共50位組成評審團，經由初審、複審、決審三階段選出獎項得主。

第11屆總統文化獎預計將於今年底舉行頒獎典禮。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範