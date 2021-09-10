五倍振興券擴大加碼：前400萬名數位綁定直接送「好食券」，momo、蝦皮等6家電商納入適用範圍

行政院昨（9）日舉行「振興券記者會」宣布五倍振興券時程；除了5000元的振興券，各部會也都加碼，包括經濟部推出「好食券」、文化部「藝Fun券」、農委會「農遊券」、交通部「國旅券」、教育部「動滋券」、客委會「客庄券」、原民會「i原券」以及國發會的「地方創生券」等。另外電商已確定有6家納入適用五倍券的範圍，其中國人常用的蝦皮、momo購物、PChome等都納入。

加碼券一次看，好食券不用抽

為鼓勵民眾使用數位券，經濟部推出適用於餐飲場所的新台幣500元好食券，商業司長蘇文玲表示，不同於其他加碼券採抽籤模式，前400萬名使用數位綁定的，可以直接獲得；可以使用在餐飲、糕餅業、夜市、市場等，不須抽籤。

《中央社》報導，蘇文玲表示，原先各部會加碼券皆為抽籤形式，「額外給券、提供數位碼」，但經濟部的好食券不大一樣，「我們是搭五倍券消費，再抽的話怕消費者混淆」，採用綁定數位，並且限量400萬份。

她進一步表示，不同於紙本面額較難找零，數位綁定等於「500元用多少就是算多少，可以分批使用，例如今天吃100元，那還有400元還可以繼續消費」，這也是經濟部主力推動數位的目的，避免大額無法找零窘狀，對攤商更有利，「而且只要綁定就有，不用多花時間抽籤」。

至於好食券可以創造多大經濟效益，蘇文玲表示，以去年三倍券效益約2至3倍來看，若發放20億元好食券，預期至少可以達到40億元效益。

其他各部會的加碼券都需要抽籤：

「藝Fun券」：面額600元，300萬份，可用在藝文產業及文化展演

「i原券」：面額1000元，10萬份、要綁定「台灣Pay」抽籤，可用在原住民店家產品、服務

「農遊券」：面額888元，146萬份，可用在農林漁牧及農村旅遊

「國旅券」：面額1000元，120萬份，可購買旅遊相關產品

「動滋券」：面額500元，200萬份，可用在運動健身及賽事觀賞

「客庄券」：面額500元，40萬份，可用在客庄觀光及客庄文創

「地方創生券」：面額500元，20萬份，可用在地方創生事業相關業者

適用五倍券電商陸續入列

振興五倍券將在10月8日上路，國內電商、外送平台有條件適用，經濟部昨天也表示，今年適用電商、外送平台名單包含momo、PCHome、foodpanda、蝦皮購物、EHS東森購物、cutaway等6家確定入列。

《工商時報》報導，電商納入的條件如首頁設專區、減收平台費用、免費廣告行銷、減收廣告費、上架費、運費補助、 辦理行銷抽獎、專區商品加碼回饋、消費滿額抽獎等。經濟部指出，除了這6家電商，其他電商也陸續提出優惠方案。遠傳friDay購物表示，也願共襄盛舉，預計推出五倍券振興專區，規劃免收廣告、促銷費用等，只是確切細節內部還在規劃討論中。

目前網家推出減收平台費用、開店行銷獎勵金、免費廣告行銷、消費回饋抽獎等。蝦皮購物則表示，將配合五倍券政策規劃「五倍券專區」，會以最有效行銷資源協助堆廣、並提供優惠與運費補助，跟全民一起支持在地中小型店家、小農與庇護工場。

《中央社》報導，媒體詢問蝦皮等電商的境外金流問題，蘇文玲則表示，已排除境外電商，而針對蝦皮等國內電商，會透過加碼導購至五倍券專區方式，且專區僅限販售國內產品，藉此將金流留在國內。

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核稿編輯：翁世航