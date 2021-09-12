2021/09/12,
生活

美甲師、指甲護理、拋光劑⋯⋯各種「光療指甲」相關的英文怎麼說？

美甲師、指甲護理、拋光劑⋯⋯各種「光療指甲」相關的英文怎麼說？
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

那如果我們想稱呼光療指甲本身的話，就可以用剛剛學到的gel那個字，放在指甲nail前面，組合起來就是凝膠指甲，也就是光療指甲啦！

小編的同事做了美美的光療指甲！最近走在路上幾乎看不見大家指甲本尊，連去吃個火鍋都有人幫你做光療美甲，再不知道就落伍啦！「美甲師」、「光療」的英文要怎樣說呢？今天來跟大家分享光療指甲的相關英文，一起來看看吧！

光療指甲相關英文

  • nail salon

美甲店的話英文用nail salon，salon這個字本來就可以用在各種美容、美髮院上，前面要加上指甲nail變成美甲店也是沒有問題的啦。例句：

This is my first time going to a hair salon, and the interior design is completely mind-blowing!（這是我第一次去美甲店，裡面裝潢太驚人了吧！）

  • manicure

講到修指甲、指甲護理的話，就會提到manicure這個名詞，指的就是透過修剪、磨平、拋光指甲這樣的指甲護理過程。例如：

I used to get a manicure biweekly before the COVID-19 outbreak, but now I’ll manage to do it at home.（新冠肺炎以前我每兩周會做一次指甲護理，現在我要想辦法在家中做了。）

那如果要特別指我們看到的那種有顏色的光療指甲的話，可以在前面加上一個gel變成光療指甲手部護理gel manicure。gel這個字是凝膠的意思，因為光療指甲其實就是凝膠照過光線後凝固的成品哦！其實中文現在比較正式的稱呼也是「凝膠指甲」了，這樣是不是很好記呢？來看個例子：

Where can I get a gel manicure at a decent price?（哪裡可以用實惠的價錢做光療指甲手部護理？）

Lisa goes to a nail salon every other week for a fresh gel manicure.（Lisa 每隔一週就會去做一次新的光療指甲手部護理。）

美甲師的話也是從這個字形成，加上-ist字尾變成manicurist這個字，就是美甲師啦！

  • gel nails

那如果我們想稱呼光療指甲本身的話，就可以用剛剛學到的gel那個字，放在指甲nail前面，組合起來就是凝膠指甲，也就是光療指甲啦！例句：

I ordered a gel nail kit on Amazon. It includes a UV lamp that speeds up the curing process.（我在亞馬遜上訂了一套光療指甲套組。它包含了一個可以加速凝固過程的紫外線燈。）

如果要稱呼光療指甲用的那種指甲油的話，可以用polish這個字，polish當動詞用的時候是磨亮、擦亮的意思，當名詞用的話可以當作上光劑、拋光劑，前面上放剛剛學的光療指甲gel nail組成gel nail polish，或直接寫gel polish ，就是指光療指甲用的凝膠指甲油的意思啦。

Gel nail polish lasts longer than the regular nail polish.（凝膠指甲油比一般指甲油維持的久。）

  • make an appointment

想要預約光療指甲的話，英文跟看牙醫一樣，用make an appointment，後面搭配介係詞with來表示跟誰預約，這邊就可以再搭配前面學到的美甲師manicurist這個字，來說你預約了美甲啦！例如：

You should make an appointment with your manicurist to get your chipped gel nail polish removed.（你應該趕快預約你的美甲師把有缺口的凝膠指甲卸除掉。）

從這句例句也可以順便看到要卸除你的凝膠指甲的話，英文就用移除remove這個單字哦！

這樣看下來是不是學會了光療指甲相關的各種英文呢？快幫自己也預約一次美甲，幫自己的手拍一些值得放上Instagram的，insta worthy的美照吧！我們下次見！

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈【時尚英文】光療指甲正夯！「美甲師」、「光療」的英文要怎樣說呢？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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