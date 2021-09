美甲師、指甲護理、拋光劑⋯⋯各種「光療指甲」相關的英文怎麼說？

小編的同事做了美美的光療指甲!最近走在路上幾乎看不見大家指甲本尊,連去吃個火鍋都有人幫你做光療美甲,再不知道就落伍啦!「美甲師」、「光療」的英文要怎樣說呢?今天來跟大家分享光療指甲的相關英文,一起來看看吧!

光療指甲相關英文

nail salon

美甲店的話英文用nail salon,salon這個字本來就可以用在各種美容、美髮院上,前面要加上指甲nail變成美甲店也是沒有問題的啦。例句:

This is my first time going to a hair salon, and the interior design is completely mind-blowing!(這是我第一次去美甲店,裡面裝潢太驚人了吧!)

manicure

講到修指甲、指甲護理的話,就會提到manicure這個名詞,指的就是透過修剪、磨平、拋光指甲這樣的指甲護理過程。例如:

I used to get a manicure biweekly before the COVID-19 outbreak, but now I’ll manage to do it at home.(新冠肺炎以前我每兩周會做一次指甲護理,現在我要想辦法在家中做了。)

那如果要特別指我們看到的那種有顏色的光療指甲的話,可以在前面加上一個gel變成光療指甲手部護理gel manicure。gel這個字是凝膠的意思,因為光療指甲其實就是凝膠照過光線後凝固的成品哦!其實中文現在比較正式的稱呼也是「凝膠指甲」了,這樣是不是很好記呢?來看個例子:

Where can I get a gel manicure at a decent price?(哪裡可以用實惠的價錢做光療指甲手部護理?)

Lisa goes to a nail salon every other week for a fresh gel manicure.(Lisa 每隔一週就會去做一次新的光療指甲手部護理。)

美甲師的話也是從這個字形成,加上-ist字尾變成manicurist這個字,就是美甲師啦!

gel nails

那如果我們想稱呼光療指甲本身的話,就可以用剛剛學到的gel那個字,放在指甲nail前面,組合起來就是凝膠指甲,也就是光療指甲啦!例句:

I ordered a gel nail kit on Amazon. It includes a UV lamp that speeds up the curing process.(我在亞馬遜上訂了一套光療指甲套組。它包含了一個可以加速凝固過程的紫外線燈。)

如果要稱呼光療指甲用的那種指甲油的話,可以用polish這個字,polish當動詞用的時候是磨亮、擦亮的意思,當名詞用的話可以當作上光劑、拋光劑,前面上放剛剛學的光療指甲gel nail組成gel nail polish,或直接寫gel polish ,就是指光療指甲用的凝膠指甲油的意思啦。

Gel nail polish lasts longer than the regular nail polish.(凝膠指甲油比一般指甲油維持的久。)

make an appointment

想要預約光療指甲的話,英文跟看牙醫一樣,用make an appointment,後面搭配介係詞with來表示跟誰預約,這邊就可以再搭配前面學到的美甲師manicurist這個字,來說你預約了美甲啦!例如:

You should make an appointment with your manicurist to get your chipped gel nail polish removed.(你應該趕快預約你的美甲師把有缺口的凝膠指甲卸除掉。)

從這句例句也可以順便看到要卸除你的凝膠指甲的話,英文就用移除remove這個單字哦!

這樣看下來是不是學會了光療指甲相關的各種英文呢?快幫自己也預約一次美甲,幫自己的手拍一些值得放上Instagram的,insta worthy的美照吧!我們下次見!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈【時尚英文】光療指甲正夯!「美甲師」、「光療」的英文要怎樣說呢?〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航