拜登再提減排目標，2050年太陽能供電佔45%、永續航空燃料完全取代傳統燃料

美國總統拜登（Joe Biden）近兩日接連公布新的氣候變遷政策目標，包含降低航空碳排、2050年讓永續燃料取代傳統燃料，以及逐步提高太陽能發電量，在2050年前讓太陽能供電占全國45%。

2030年前目標讓航空業碳排降低兩成

白宮於昨（9）日發布新聞稿指出，航空佔全美交通運輸碳排中的11%，因此這也是達成2050年淨零碳排放目標中不可或缺的一環。拜登也正在協調政府、航空公司、飛機製造商、機場與環保組織之間的關係，希望美國航空業使用更乾淨且永續的燃料。

除了減少航空碳排，白宮的目標也包括2050年讓永續燃料取代現行的傳統燃料。不過， 目前這類型的永續燃料仍然必須與傳統燃料混合使用，未來仍然需要技術上的突破，才能讓永續燃料完全取代傳統燃料發動飛機。 《路透社》指出，拜登的做法與歐洲相當不同，歐洲目前僅不斷要求增加混合 永續燃料的比例。

白宮表示，航空公司現在面臨到環保團體的壓力，要求降低碳足跡，並使用永續航空燃料（SAF）；而美國與歐洲也正嘗試提高永續航空燃料的產量，但是永續航空燃料目前仍 處於起步階段，相關的煉油廠並不多， 在極小的產量下，價格是一般燃料的2至5倍之多。

拜登提出的目標中，希望到2030年時，每年能夠生產30億加侖的 永續航空 燃料。《華盛頓郵報》指出，雖然30億加侖僅佔2019年航空公司消耗燃料的約10%，但是與去年的450萬加侖相較起來仍然大幅增長許多。

美國 交通部、能源部和農業部也已經同意，將努力開發永續燃料、建立相關基礎設施，並鼓勵原料生產。拜登則正在擬定相關的稅務政策，如果燃料產生的溫室氣體排放量至少減少50%，就可以有稅賦減免的優惠。

美國航空協會（Airlines for America，A4A）在3月時，就已經提出2030年將製造20億加侖永續燃料的目標。A4A主席兼執行長加里奧（Nicholas Calio）表示，航空公司認同拜登政府相當具有野心的政策。「要達到目標，相關產業與政府都要共同付出努力。」加里奧指出，A4A與成員們正努力採取行動與政府合作，希望將這些願景能如期實現。

太陽能目標2050年佔供電45%，但仍待電網大規模更新

美國能源部則於8日提出未來太陽能供電的藍圖報告，希望在2035年前讓太陽能占全美電力供應的40%、2050年則達45%，而目前太陽能只占美國總供電量約3%。儘管這是因應氣候變遷所邁出的一大步，但是尚待電網進行大規模升級，政策才有可能實現。

能源部長格蘭霍姆（Jennifer M. Granholm）表示，太陽能是最便宜也成長最快速的綠能，太陽能板的成本也已經大幅下降，到了2035年時，太陽能發電量將足以供應全美的家庭用電。 不過，目前這份報告雖然由能源部提出，仍無從得知美國政府接著如何從立法及法規上推動太陽能的未來發展，這些細節最終將交由美國國會決定。

而要達成目標，代表著企業、政府等需要進行數兆美元的投資，現行煤炭、天然氣與核電所用的電網也需要完全重新改造，需要加上電池與傳輸線等，以讓太陽能供電傳輸的版圖足以擴及整個國家。

此外，中美關係及貿易戰也可能會造成影響，讓拜登政府的太陽能供電政策變得更複雜。中國主導著太陽能板的供應鏈，但是出於中共統治新疆人權方面的疑慮，美國最近開始限制與中國新疆進行貿易或進口。許多太陽能相關產業的公司表示，目前正在努力減少採用來自新疆的原料，但是能源專家認為，至少在短期內，這類的進口禁令將對於美國太陽能建設帶來衝擊，進度可能會被迫變得緩慢。

能源分析師Michelle Davis指出，如果不大量增加太陽能供電量，拜登就不可能實現他所擘劃的氣候變遷政策目標，短期內就要將太陽能產能擴充1至4倍。

《紐約時報》指出，如果不減少對石化燃料的依賴性，對於整個國家也會造成巨大的成本。因為石化燃料造成的污染，導致氣候變遷趨向極端，近期的颶風艾達（Ida）不僅在紐澤西及紐約地區帶來嚴重災情，路易斯安那州的電網也受到衝擊，導致斷電數日；去年德州也因為一場暴風雪，導致大規模的停電。

拜登的綠能政策在競選期間就備受矚目，而每當電力供應出現問題時，都會出現不少質疑再生能源的聲浪，懷疑拜登政府推行綠能政策究竟是否可行。因此，目前拜登政府也十分關心保存太陽能板或風力發電機所產生電能的相關研究，以期能源在沒有太陽或風力的時段也能保障供應無虞。

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：許靜之

核稿編輯：楊士範