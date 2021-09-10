英相強森宣布增稅填補疫情支出，遭在野黨抨擊「逼民眾賣房子繳稅，才能領救助金」

文：王國仲

英國首相強森（Boris Johnson）9月6日宣布，因應COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）帶來的持續醫療支出，並籌措社會照護體系改革資金，國家保險（National Insurance）稅率將調高1.25個百分點；針對投資人的股息稅率也會隨之提升。

新增稅額目前會反映在國家保險稅率上，並在2023年時依所得計算、成為獨立稅額。相關部門表示，這項政策可望在未來3年內帶來360億英鎊（約1.37兆台幣）稅收，並直接挹注於醫療與健康照護體系中。

加稅引發批評，強森辯護此乃「艱難而負責任的決定」

儘管下議院在9月8日以319對248票通過決議，但增稅不僅和強森以往的競選承諾背道而馳（他2019年競選時曾表示不會調漲所得、增值或保險稅），更可能導致選民不滿。因此，不只反對陣營——工黨大肆批評該政策，表示民眾必須先「賣掉房子籌錢繳稅，才能獲得社福救助金」，連強森所屬的保守黨都傳出反對聲浪，警告首相不要「把人民的錢扔進無底洞」。

影子內閣財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）便重砲批評保守黨只懂得課稅，更直指強森的政策是「投下撕毀自身諾言的稅賦炸彈，缺乏面對社會議題時該有的細膩度與公平性。」

保守黨議員、英國COVID復原小組副主席貝克（Steve Baker），也呼籲保守黨應該「重新確認自己的定位」，不要每次面對公眾議題都只會加稅。投票過程中，有5位保守黨議員表示反對，更有多達37位棄權，不過考慮到保守黨在議會中的絕對優勢，這些票數不足以影響法案通過。

面對外界質疑，強森坦承無法信守承諾，但仍為自己辯護：「在不另外籌措財源的情況下，我們不可能填補對抗COVID-19的鉅額支出。因此，我必須做出艱難而負責任的決定。」此外，由於醫療、社會服務皆屬永久性支出，強森認為靠借貸或舉債來度過難關是「不負責任的」。

強森進一步向下議院解釋：「或許有人會問，為什麼不直接增加所得稅或資本利得稅（指針對買賣資產獲得利潤來課徵的稅額）就好？因為企業不用繳所得稅，所以（加課所得稅）會讓負擔全落在民眾頭上。和現行方法相比，平均每人需要多繳一倍的稅；資本利得稅收本來就相對少（2021年收入約90億英鎊，折合台幣3441億元），效益不大。」

「調漲國家保險稅率，無論是企業或個人，都會依照級距為國家財政做出合理貢獻，賺得多就繳得多。此外，我們也將調高股息稅率，請求成功的企業家與投資人多加奉獻。事實上，收入前14％民眾的稅率會落在50％左右。」

財政大臣薩納克（Rishi Sunak）也為自家首相緩頰：「政府必須在社福支出上扮演嶄新且持續性角色，因此也必須找到新方法來籌措財源。當然，沒有人希望做出不得不增稅的決策，但世上並沒有簡單或完美的資金籌措方法。」

新增稅金將挹注因疫情左支右絀的國民健保署

在英國現行保險體制下，雇主和勞工皆須繳納保額，負擔部分社會福利計畫如老年津貼、法定病假工資或產假薪金等。達到老年津貼支付標準年紀的民眾就不再需要繳納，有效減輕老年人口的稅金負擔。

舉例而言，月薪級距在797至4189英鎊（約合台幣3.05至16萬元）之間的民眾，須支付等同其收入12％的國家保險稅。超過4189英鎊的額外收入會再被加課2％稅金。目前這些稅金皆含在個人所得稅中計算。

本次增稅收入預計可在半年內為國民健保署（National Health Service）挹注54億英鎊（約2065億台幣）現款。而根據納菲爾德信託基金會（Nuffield Trust）8月份調查，英格蘭國民健保署正因COVID-19疫情左支右絀、醫療資源匱乏，導致約有120萬英國民眾必須等待6個月以上，才能順利接受心臟、腦部或眼科等重大手術。

英國新冠疫情在2021年達到高峰，平均每日近6萬人確診、超過千人病故。在7月中旬宣布「大解封」，解除所有防疫限制、將希望寄託在群體免疫與足夠的疫苗覆蓋率後，雖然新增病例數下降至每日2萬人上下（近日又有上升趨勢），重症住院率與死亡率卻仍逐漸攀升。目前累計已709萬人確診，超過13萬人死亡。

同時端出社福改革牛肉，成效與否有待時間驗證

英國的社福體系長久以來飽受批評，體制改革的呼聲也幾乎從未間斷。因此，除調整稅率外，強森也一併提出其他社福政策改革方案。

舉例而言，政府將設立民眾一輩子所需支付的社福津貼上限。從2023年10月開始，上限為8萬6000英鎊（約329萬台幣），超過的部分會由政府全數補助，不過安養院的居住與餐食費用則不包含在內。

此外，依現行制度，若民眾擁有超過2萬3250英鎊（約89萬台幣）資產或儲蓄，他們須全額支付醫療與照護費用；資產介於1萬4250（約54.5萬台幣）至2萬3250英鎊之間者，政府則會協助負擔部分支出。在強森改革推動後，部分補助門檻擴大至2萬至10萬英鎊（約新台幣76萬到382萬元）之間。資產在2萬英鎊以下的民眾則由政府全額補貼，不須自行支付費用（不過可能會加課部分所得稅）。

新稅制實施後，英國民眾將面臨自1955年開始紀錄以來最高的稅率——總國民收入的35％。改革方針能否如強森所說為英國醫療、社福體制帶來新風貌，則仍有待時間驗證。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範