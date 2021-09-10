立法院朝野協商拍板17日開議，國民黨要求「蘇貞昌先道歉再開議」遭否決

＊首圖為蘇貞昌在上會期臨時會時備詢。

立法院長游錫堃今（10）日召開黨團協商第10屆第4會期開議日，國民黨一開始要求蘇貞昌對疫苗到貨慢「先道歉」才能開議，後來遭否決。後來各黨團達成共識，17日開議當天將邀請行政院長蘇貞昌進行3+11專案報告並備質詢，另於22、23日邀蘇貞昌進行疫苗接種及紓困振興追加預算專案報告，24日進行施政總質詢。各黨也都在日前紛紛提出本會期的優先法案，將聚焦在預算審查，以及日前已審議但還未通過的法案。

國民黨要求「先道歉」再開議

國民黨團再協商一開始，就要求行政院長蘇貞昌道歉後才開議，因為國籍航空機組員「3+11」決策過程至今尚未釐清、疫苗接種進度落後，所以蘇貞昌應該先道歉，才可上台進行專案報告。國民黨團副書記長萬美玲說，「我們要求開議之前，蘇貞昌院長跟全台灣人鞠躬道歉。」

國民黨團也說，除了蘇貞昌先道歉，行政部門應就「3+11」決策過程釐清和疫苗施打採購進行專案報告，並成立有關振興券成效、疫苗採購調閱小組及監督台鐵改革的院級委員會。

對於國民黨團要求，民進黨團總召柯建銘表示，不道歉就不讓蘇貞昌上台報告，道歉不應該變成開議的前提，請朝野黨團三思，至於專案報告則可以討論。

民眾黨團副總召高虹安也認為，後續專案報告和預算審查才能達到監督效果：「覺得國民黨這種杯葛方式還是有點太過粗暴；最好監督政府的方式，就是讓蘇院長或相關部會首長，在質詢台上直球對決。」

國民黨團總召費鴻泰最後在會中表示，道歉可以在專案報告裡面具體說明，至於蘇貞昌會不會道歉，就留給社會公評。上個會期，國民黨也是要求蘇貞昌道歉，若不道歉就不開議，後來連續杯葛議事12次，導致蘇貞昌無法上台進行施政報告，立法院開會進度一直往後延。

國民黨團另外也要求進行3+11和疫苗採購2個專案報告，以及成立3個院級調閱委員會，分別是五倍券成效、疫苗採購和台鐵改革。柯建銘對此表示，3+11和疫苗採購專案報告可以接受，另外民眾黨團和時代力量黨團也都支持要有這2項專案報告。至於3個調閱委員會，柯建銘認為，特別條例就有要求行政部門每半年報告一次，台鐵改革還在進行中要調閱什麼？

對於開議日、專案報告內容，朝野一度僵持沒有共識，但最後經考量強烈颱風璨樹動向可能影響台灣，各黨團同意於9月17日開議，22、23日加開院會，17、22、23日為3天1次會，而3天都有不同的專案報告。17日邀請邀請蘇貞昌進行3+11專案報告並備質詢，22日進行疫苗接種等專案報告並備質詢，23日邀蘇貞昌做紓困振興追加預算專案報告並備質詢。

另外23日上午進行各委員會召集委員選舉，24日邀請蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政報告並備質詢，並同意立法院社會福利及衛生環境委員會疫苗採購調閱專案小組召集人由召委2人擔任。

各黨提了哪些優先法案？

這會期各黨都有重點法案要推，民進黨聚焦五大預算案、《跟騷法》，國民黨在日前就批評總預算編列浮濫，他們將嚴審五倍券預算、並推《勞基法》第49條相關修法，並且要求政院提3+11調查報告；民眾黨和時力都提出降低低修憲門檻、廢考監、囤房稅、體育改革等相關修法。

民進黨團日前召開記者會時，柯建銘就表示，新會期要優先處理預算案，當中包括111年度中央政府總預算案、五倍券相關預算、110年度、111年度的國營事業預算，以及攸關強化自製飛彈能力的軍事特別預算等5大預算案。

法案方面則可以分為已經在立法院審議、但尚未三讀的法案，比如《私校退場條例》、《運動產業發展條例》修正草案、《跟蹤騷擾防制法》草案等，都需要進行朝野協商；第二種是行政院已送到立法院，但尚未排審的法案、最後一種是目前行政院各部會還在研議的法案。

國民黨團日前召開記者會，批評總預算編列浮濫：黨團總召費鴻泰說，現階段最重要的是民進黨政府趕快買到足夠疫苗，黨團將繼續秉持嚴審預算、人事案態度，審慎應對。針對優先法案，費鴻泰也表示，除《運動產業發展條例》會列為優先法案，現行《公投法》與大選脫節，無法適時反映民意，本會期會也會再次提出修正《公投法》，讓鳥籠公投恢復原本樣貌。

時代力量黨團7日公布優先法案，黨團總召邱顯智表示，政府對租屋的母體仍未有完整的數據，僅初估約87.6萬戶，租屋黑市問題仍存在，面對台灣空屋越來越多、房價越來越高、租屋市場不透明等情況下，新會期應積極處理囤房稅法案。

立委陳椒華則指出，許多國家面對中國資本的入侵，已修正了更加嚴格的外國投資審查規範，而中國資本偽裝成僑外資來規避審查的狀況層出不窮，台灣站在中國威脅的第一線上，黨團在這個會期將針對《台灣地區與大陸地區人民關係條例》、《外國人投資條例》提出修法提案。

民眾黨團則是在新會期報到當天召開記者會宣示，新會期目標有4大面向「一定憲改、二案提升、三項專報、四大公投」，並宣示持續監督追蹤，打破民進黨政府3大黑箱「3+11、國產疫苗審查、五倍券政策」，要求將太魯閣事件調查小組、疫苗調閱小組提升到行政院層級。

民眾黨團總召邱臣遠指出，除了中央政府總預算案、中選會人事同意權行使等，最重要莫過1600億元紓困振興特別預算，民眾黨團主張紓困優先於振興、振興優先提高數位化，應先盤點受影響產業的需求，並加速推動5倍券數位轉型，提高民間數位消費比例。

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核稿編輯：翁世航