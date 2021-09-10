《中美爭霸》：中國在學術領域對東南亞的專門知識，貧乏得叫人吃驚

文：沈大偉（David Shambaugh）

中國對東南亞的評估

中國如何看待東南亞和促成此地區改變的諸多相抗衡力量？其中又顯露出北京對此地區有何戰略？從幾本中國東南亞事務專家近年出版著作，再結合官方文件，可以看出幾個不同層次的端倪。

首先，必須說，在中國，對東南亞的專門知識，貧乏得叫人吃驚。有鑑於此地區對中國來說頗為重要，這是個耐人尋味的異常現象。相較於鑽研世界其他地區的學術領域（例如美洲研究、歐洲研究、非洲研究、拉丁美洲研究），東南亞研究在今日的中國，發展程度相較之下顯得不足。

我的意思不是說此領域乏人研究，而是我覺得跟其他這類領域的研究相比有欠發達。在北京尤其如此。例如中國社會科學研究院，沒有針對東南亞研究單獨設一個研究所。其他北京智庫，例如中國現代國際關係研究院（隸屬國家安全部）和中國國際問題研究院（隸屬外交部），通常各只有幾名研究員專門研究整個東南亞（他們往往不會講此地區的語言），往往把重點擺在安全問題，而非國內事務、對外關係或東協本身。

中國外交學院的老師偶爾以東南亞為題發表文章或書籍，但學院內沒有獨立的東南亞研究中心（北京大學、人民大學、清華大學皆如此，它們都設有國際關係學院或研究所，以及針對其他地區的數種研究課程）。因此，在北京，針對東南亞的專門知識研究十分貧乏。

東南亞地區研究的主力，在北京以外。在中國南部，有數所大學設了東南亞研究所或課程：暨南大學（廣州）、廈門大學、雲南大學、廣西大學、廣西師範大學、中山大學。這些機構的研究主題往往相當偏重於民族誌、歷史、文化方面（包括海外華人），偶爾做些社會科學或國際關係研究。廈門大學和暨南大學是例外，不適用此通則。這兩所大學的研究範圍較多面，發行中國境內兩大當代研究刊物，《南洋問題研究》和《東南亞研究》。

雲南大學、廣西大學的社會科學院也各自設有東南亞研究所，雲南大學的研究所已出版了一些談當代東南亞事務的專書。雖有這些零星的專門知識，有鑑於東南亞人口眾多、幅員遼闊、地近中國且對中國重要，大學和智庫對此地區專門知識的貧弱，仍叫我吃驚。

在上述研究所裡，福建廈門大學國際關係學院的東南亞研究中心，是中國最早成立也是最好的東南亞研究所。美麗的廈門大學校園鄰近海邊，金門島就在兩英里外，肉眼可見。1954至1960年金門是情勢高度緊繃之地，（連同柏林）被稱作「冷戰前線」當之無愧，因為它是國民政府退到臺灣後最前沿的軍事基地（小島上部署了58000名兵力）。

金門是1954至1955年和1958至1960年兩次臺灣海峽危機的中心，在後一危機期間，共軍猛烈炮擊金門（和馬祖），促使美國做出軍事回應（以及1960年總統大選期間甘迺迪與尼克森的激辯）。這兩場危機期間，中國中央政府下令於1956年在廈門大學成立南洋研究所，專門研究海外華人和東南亞。

與越南為了西沙群島的幾座爭議島嶼起衝突後（中國於短暫交火後拿下這些島），南洋研究所的研究項目在1974年增添了南海研究一項。2000年，教育部將之提升為「重點」研究基地。此後，南洋研究所將工作重點擴及至此地區的國際關係，設立8個專門研究中心，包括東盟研究中心。2019年10月為了替本書找資料，我來到這個研究機構，教師素質和學生（超過400人）認真學習的程度，令我印象深刻。機構內25個系所提供多種關於東南亞地區的課程，供學生攻取學士、碩士、博士學位，圖書館藏書超過10萬冊，種類廣泛，而且此研究中心與東南亞諸多研究機構交流甚多。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 圖為在廈門大學的陳嘉庚銅像，陳嘉庚是知名南洋華僑領袖。

就分析傾向來說，中國的東南亞分析家表現出幾個特色。第一，他們往往採取大國視角，所以很關注美國在此地區的角色，以及中國和美國的競爭。會採取這樣的角度，一部分與中國想在此地區打造自己的勢力範圍有關，另一部分與中國希望把美軍推離其海岸愈遠愈好的防衛姿態有關。

中國出版的東南亞論著會有這種傾向，也可說是中國學者熱中解讀美國分析所附帶產生的後果，因為從這些出版論著的內容看來，作者顯然都相當熟悉美國學術研究成果（諷刺的是他們反而不常參考東南亞的學術研究成果）。因此，中國學者的著述原創性不高，其中很多內容往往只是重新包裝或援引西方的學術研究成果。

話雖如此，但中國東南亞研究學者的第二個特色，倒是頗用心於密切監測東協的凝聚力和走向，以掌握此群體是否有往反中方向發展的跡象。中國觀察家並非不知道東協頻繁出現系統性步調不一現象，相反的，他們心知肚明，而且樂見東協保持步調不一。步調一致的東協有可能被導往危害中國利益的方向，步調不一的東協則較溫順，北京容易操控。

但有些中國分析家在評估東協時特別挑剔，乃至尖刻。有些人認為東協是個軟弱的組織，斥責「以東協為中心」（ASEAN Centrality）只是個口號。在2017年東協成立50週年之際，隸屬外交部的中國國際問題研究院的一名分析家，指出東協有四個系統性弱點：一、「東協共同體的打造仍不完善」；二、「東協未解決內部領導權的問題」；三、「東協與其對話夥伴協同行動的能力有限」；四、「東協在促進地區合作上的成績有待改善」。雖然發出這些批評，這位分析家和其他中國觀察家始終主張：「中國向來極看重與東協的合作關係……接受東協在地區合作上的中心角色。」

不過，總的來說，中國分析家認為在整個印太地區，尤其在東南亞，中美之間存在競爭性愈來愈高的戰略態勢。這不是新態勢，中國的戰略分析家一向主張地區戰略競爭和結構性矛盾在歐巴馬當政時期開始升高。許多文章指責歐巴馬的「重返」或「再平衡」政策為幾不掩飾的「遏制」（圍堵）。

一批中國分析家認為，美國重新關注東南亞始於歐巴馬的重返政策，更有一批中國分析家認為，川普當政後此一競爭態勢未消。廈門大學一位分析家承認，歐巴馬政府提高對東南亞的關注，確實對中國與東協國家的「政治互信」產生負面衝擊，他主張（2014）中國必須下更大工夫才能贏回與此地區的互信。這有賴於在文化、經濟、外交、公共機構方面多管齊下的努力。他也指出南海主權爭議的敏感，認為中國應該「在維護主權的同時照顧到爭端方的利益訴求，避免在外交領域形成單邊主義形象」。

Photo Credit：AP/達志影像 2020年2月20日，中國外長王毅（中）在寮國首都永珍出席中國－東南亞國家協會特別外長會議。

一些分析家在處理美國與東南亞關係時，坦言有些東協國家支持借美制華，雖未挑明是哪些國家，但他們主張中國在東南亞地區的「戰略資本」大於美國所擁有者，因此中國應發揮「戰略定力」。另有作者認為，東南亞國家對中、對美的立場，是取決於該國的「能力」與「意願」：

結合區域特性，周邊國家的對華戰略大體可以區分為抗衡、調適、投機和避險（兩面下注）等4種類型。具體而言，若周邊國家同時具有較強的抗衡能力和抗衡意願……這類國家傾向於抗衡，如日本；若只有較強的抗衡能力而沒有相應的抗衡意願，則傾向於調適，如俄羅斯；若抗衡能力較弱而抗衡意願強烈，則傾向於投機，如越南；若抗衡能力和抗衡意願都較弱，則傾向於兩面下注以避險。

但有些作者的觀察則是，東南亞國家努力「兩面下注」避免「扈從」（北京），也努力在中美之間維持等距立場。一位上海對外經貿大學的作者主張，「『大國平衡』逐漸成為更多東南亞國家維護戰略利益的最優選」。另一位作者也認為，兩面下注以避險是東南亞國家在中國崛起背景下的「日常政治操作」。

一位中國外交學院學者，提出另一種評判標準，即根據東協國家的對中策略，將它們分成3類：順從合作的朋友；對抗制衡的敵人；身分不確定的兩面下注者。第一類國家是大抵已被「吸入中國經濟體系」的國家（緬甸、柬埔寨、寮國）。第二類國家想要「制衡中國」，主要藉由與美國結盟來實現（新加坡、越南、菲律賓）。這些國家尋求「遠交」，但不追求「近攻」。

但這位學者認為，隨著「當前『中國威脅論』在東南亞國家的主流話語體系中幾乎消失」，此一趨勢漸衰。第三類國家實行「兩面下注戰略」（泰國、馬來西亞、印尼），企圖建立「不遠不近」、「非敵非友」的東協與中國關係。這位作者推斷，在多變的東南亞環境，中國應為其與柬埔寨、緬甸的關係突生變數做好準備，以面對「未來可能出現的問題」，但沒必要對與越南、菲律賓的關係過度悲觀，而中國最明智的做法是積極投入東協的多邊主義。

書籍介紹

本文摘錄自《中美爭霸：兩強相遇東南亞》，春山出版。

作者：沈大偉（David Shambaugh）

譯者：黃中憲

* momo網路書店

* Readmoo讀墨電子書

* Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

* 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

內容簡介

世界正在進入新冷戰時代嗎？

中國美國，誰會輸誰會贏？

欲知分曉，請隨作者一同深入兩強競逐實況的縮影之地：東南亞。

國際關係錯綜複雜，但若問今日最大看點為何，答案應會眾口一致，咸認莫過於美中兩大強權之間的競爭。其白熱化程度，廣泛引起新冷戰時代是否已經到來的討論。

新冷戰真的到來了嗎？這場大國交鋒誰會占得上風？中國崛起美國衰弱乃大勢所趨抑或暫時表象？針對上述很多讀者關心的問題，本書作者沈大偉（David Shambaugh）以美中在東南亞的競逐為觀察對象，結合實地訪查、文獻研究和客觀數據，寓精闢見解於扎實剖析之中。

沈大偉認為，美中兩強爭奪支配力和影響力的煙硝，遍及全世界，而以東南亞為重地。美中在此地區的對抗，可說是兩強在全世界對抗的縮影。因此，掌握美中在東南亞的博弈情況，等於掌握了這場賽局的全貌。

沈大偉是美國著名中國與亞洲事務學者及政府智囊。在書中，他以簡潔平易的文字，描繪出一幅細節豐富、跨越時空的全景卷軸，展開後，美、中、東南亞三方行動者的歷史接觸、當前關係與未來走向，盡收眼底。

作者首先綜論美中在東南亞競爭的概況，針對美國單憑軍事硬實力、中國專憑經濟軟實力在東南亞行走的二分刻板框架，提出挑戰。由於美中和東南亞現在關係，深受過去關係影響，於是接著帶領讀者回溯美中分別在東南亞種下的前因，及其各自結成的後果。後半從東南亞視角出發，逐一檢視東協十國如何出招周旋於兩強之間。最後預測美中與東南亞合演的地緣政治權謀戲，有哪些可能劇情發展。

東南亞是臺灣的鄰居，與我們有密切的經貿往來和頻繁的人口互動，政府近年來更大力推動「新南向政策」，希望加深彼此連結。東南亞是中美兩強競逐的必爭之地，臺灣同樣身處美中角力的戰場前線。因此，《中美爭霸：兩強相遇東南亞》對於東協十國歷史與現狀的扼要介紹，對於美中與東南亞地緣政治局勢的銳利洞見，很值得我們汲取細讀，作為借鑑參考。

Photo Credit：春山出版

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範