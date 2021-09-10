本土新增2例、死亡1例，指揮中心：桃園機師案已獲控制、45.8萬劑AZ疫苗今日抵台

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增2例本土案例、1例死亡，指揮官陳時中表示，今天新增的本土案例中，有1例是松山區的國一學生，目前已經宣布全校停課一天（今天）加上班級停課14天，而相關學生接觸者隔離措施也在進行當中。該名學生的妹妹就讀小學，目前採檢陰性。陳時中表示，如果這起國中生案處理妥當，希望可以控制住這波疫情。

此外，今天下午有約45.8萬劑AZ疫苗抵台，是去年與臺灣阿斯特捷利康公司簽署合約購買的第8批。

新增2例本土、1例死亡，45.8萬劑AZ疫苗今日抵台

指揮中心今日公布國內新增7例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2例本土及5例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心說明，今日新增2例本土病例中，案16173為60多歲男性，9月7日出現胸痛、輕微噁心、肌肉痠痛等症狀，9月8日就醫並採檢，於今日確診，已匡列接觸者6人，列居家隔離，餘匡列中。案16179為10多歲男性， 9月8日出現胸痛、呼吸痛等症狀，9月9日就醫採檢，於今日確診，已匡列接觸者51人，列居家隔離，餘匡列中。衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增5例境外移入個案，分別自美國（案16174、案16175）、土耳其（案16176）、日本（案16177）、亞美尼亞（案16178）入境，入境日介於8月26日至9月8日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

另外，今日下午3點40分有約45.8萬劑AZ疫苗抵台。這批疫苗是指揮中心去年與臺灣阿斯特捷利康公司簽署合約購買，截至目前總計到貨約372.7萬劑。分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑，及本次提供第八批45.8萬疫苗。這次抵台的疫苗，效期至110年12月31日。

疫苗預約平台今早當機，目前已解決

另外疫苗預約平台第8期AZ疫苗在今天早上10點開始預約接種，不過又出現平台塞車的狀況。對此陳時中表示，是因為昨天半夜12點才完成線上前置作業，加上名單更替，因而系統上出現小問題。不過目前已經解決系統的問題，截至今天下午1點，完成預約的人有57萬。

昨天疫苗施打了29萬5212人，目前疫苗覆蓋率為46.62%，劑次人口比則為50.96（劑/每百人）。

桃園機師案已控制住、幼兒園群聚案沒有新增病例

陳時中表示，目前桃園機師案已經控制住。桃園案16119以及16120，密切接觸者中，應採197人，已經全部採檢完畢且結果均為陰性。另外案16122集中隔離接觸者之二採結果，應採227人全部採檢完畢，也都是陰性。之後的關鍵就是看解除隔離的狀況，不過陳時中也說，因為第1圈以及第2圈的接觸者都是陰性，所以「再傳出去的機率低」。

此外今日新北幼兒園群聚案沒有新增案例。目前匡列2245人，有2114人居家隔離中。應採2196人，目前檢驗出來陰性的有1280人，陽性維持原來案例數，另外有894人尚檢驗中。陳時中也說，目前新北幼兒園群聚案「沒有惡化」、「是往好的方向走」。

值得注意的是，幼兒園群聚案基因定序與桃園機師案不同，也與屏東Delta變異株群聚案大不相同，醫療應變組副組長羅一鈞表示，證明病毒在國際上也有演化的情形。

病毒基因定序結果出爐，出現首例混打後Delta突破性感染

另外本週境外移入病毒基因定序結果出爐，14個案例中，除了1例Alpha外其他都是Delta變異株。

羅一鈞表示，這次基因定序中，Delta病毒的來源很多，包括先前的長榮機師，還有高雄外籍輪船船員，後續其中4位經過基因定序，結果都是Delta變異株。

值得注意的是，在這14例中，有5例符合突破性感染，包括案16059、案16119、案16120、案16126還有案16130。其中，案16059有混打AZ與莫德納疫苗，是國內檢驗到首例混打後突破性感染的案例。

另外國內已經累積檢驗出121例Delta變異株，其中95例是境外移入，26例是本土，包含先前屏東的Delta群聚案、桃園機師案以及幼兒園群聚案。

Photo Credit: 指揮中心 提供

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：楊士範