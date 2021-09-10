「聯邦綠卡」新卡上市 支持環境永續綠色循環 消費享10% 高回饋 !

響應政府推廣綠色永續環境減碳，聯邦銀行今(9)日推出「聯邦綠卡」上市，主打綠色消費10%超高回饋！只要使用聯邦綠卡於電動汽、機車的充換電費用、共享汽機車租借、精選蔬食餐廳生機超市及車麻吉APP停車費用皆享10%回饋 ; 此外，一般信用卡不回饋的水電瓦斯電信費，使用聯邦綠卡綁定自動代扣繳，享0.5%回饋無上限！

聯邦綠卡為業界第一張同時發行環保材質卡片與虛擬卡的信用卡，希望透由綠色消費的通路回饋，帶領卡友從日常消費中做出對環境更友善的選擇；同時，實體卡片採PETG環保材質製作，另外也導入虛擬卡技術，讓卡號可安全便利的儲存在手機中，不僅提升使用者的體驗，也減少卡片在生產過程中對環境造成的負擔。除此之外，卡友使用聯邦綠卡消費的同時，該行也將提撥消費金額的0.1%回饋給環境公益團體，一起為守護台灣環境盡一份心力。

Photo Credit：聯邦銀行

聯邦綠卡除了主打綠色消費回饋10%外，同時也鼓勵民眾多多搭乘大眾運輸，只要持聯邦綠卡使用一卡通票證功能，不限通路自動加值即享每次回饋5元(每月上限100元)。另自即日起至111年8月31日若綠卡正卡持卡人以「好友推薦連結」成功推薦新戶申辦，並於核可後30日內「任刷ㄧ筆」新增消費，推薦人即可獲得300元刷卡金，活動回饋無上限!

聯邦集團長期關注環境生態保護議題，推廣綠色永續理念，近期與微電能源合作在屏東、白河、麻豆及學甲區等建置300MV的太陽能電廠，為達成ESG使命，更一直致力於提升綠能的開發。此次「聯邦綠卡」與太陽能綠電品牌微電能源攜手，創造金融、綠能的跨界合作；微電能源致力永續能源，並轉化太陽能注入創新、社會等多元價值；這次更邀請了跨產業的領導者、創新者、環境公益團體共同參與綠卡生態圈，凝聚連結卡友、綠色企業、環境公益團體共同參與永續的綠色消費循環，守護我們生長的土地與未來！