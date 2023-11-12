北約罕見警告德國勿依賴中國電信設備，應從對俄經驗學教訓
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沒有一個歐洲國家像德國一樣，使用這麼多中國電信設備。德國政壇對華為的安全問題討論多年，政府也意識到國安風險，但仍未決定是否強制業者拆除已安裝的設備。
（中央社）北約秘書長史托騰柏格罕見對德國發出警告，要求從對俄羅斯能源的依賴學到教訓，不要繼續使用中國的電信設備。德國5G網路高度依賴中國設備，比例超過一半。
北大西洋公約組織（NATO）首次網路防禦會議9日在德國外交部舉行，北約盟國政府和軍事高層、網路專家齊聚一堂，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在開幕致詞時，強調中國的價值與北約相左，警告德國依賴中國電信設備的風險。
史托騰柏格表示，中國和俄羅斯等獨裁國家挑戰北約的利益、價值和安全，中國雖然不是北約敵人，但與北約的價值背道而馳，不顧透明和人權，下定決心按自己想像塑造未來的網路空間。
他批評北京，對內用新科技鎮壓，對外出口臉部辨識等科技，作為各國政府控制的工具。
史托騰柏格呼籲，為確保通信的穩定和安全，應避免用獨裁政府提供的設備建設未來的數位骨幹。
他強調，北約盟國應從對俄羅斯能源的依賴學到教訓，「不要再犯同樣的錯誤，依賴中國提供關鍵基礎建設的科技」。
德國對是否排除中國5G設備至今舉棋不定；北約干涉德國內部的討論，措辭明確發出警告，可說相當罕見，顯示北約對德國電信系統過於依賴華為、中興通訊（ZTE）等中國設備感到不耐。
據丹麥史傳德顧問公司（Strand Consult）研究，德國電信（Deutsche Telekom）、伏德風（Vodafone）、西班牙電信集團（Telefonica）等德國的電信業者仍大量採用華為設備。
總裁史傳德（John Strand）告訴《商報》（Handelsblatt），沒有一個歐洲國家像德國一樣，使用這麼多中國電信設備。
德國政壇對華為的安全問題討論多年，政府也意識到國安風險，但仍未決定是否強制業者拆除已安裝的設備。
按內政部規劃，電信業者應在3年內將中國5G設備的比例，從目前的5成多降到25%以下，至於政府部會所在地柏林和波昂（Bonn），必須完全封殺中國設備。
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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【動畫】走出情緒的迷宮：練習自我覺察，認識情緒宇宙
我們想讓你知道的是
衛生福利部製作《走出情緒的迷宮》動畫短片，希望透過小琪的故事告訴大家，如何觀察情緒、識別情緒，學習「自我覺察」與「認識情緒」的人生課題。
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